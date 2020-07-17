Названы главные риски для финансовой системы страны. Это рост невозврата кредитов и нарастание долговой нагрузки во всем мире

В каком сейчас состоянии финансовый рынок России? Как на нем отразился нынешний кризис? Об этом рассказали на заседании Совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Масштаб финрынка России ограничен и не соответствует потребностями экономики страны. Так считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По Индексу глобальной конкурентоспособности за прошлый год ВВП России по паритету покупательской способности находился на шестом месте в мире, а объем финансового рынка — на 77 месте. Например, такой параметр, как кредитование экономики — то есть внутренний кредит, предоставленный финансовым сектором — это примерно 70% ВВП. В то время, как среднемировой показатель — 140% ВВП. Очевидно, это не вопрос только предложения денег, это вопрос стабильности рынка», — заявил сенаторам г-н Кудрин.

📌 Реклама Отключить

России надо повышать стабильность финрынка. Сейчас по уровню устойчивости финансовой системы страна занимает лишь 120 место в мире. Такой рейтинг ограничивает возможность привлекать новые инвестиции. Другие сдерживающие факторы — доминирование крупных финансовых институтов и узкий круг финансовых инструментов (в основном, облигации и банковские кредиты).

«У нас есть резервы, которые требуется реализовать, чтобы финансовый рынок стал абсолютно адекватным тем задачам, которые стоят перед нашей страной в части экономического роста», — считает Председатель Счетной палаты. Но для этого нужно справиться с текущими вызовами.

В 2020 году экономический кризис и введение ограничительных мер в связи с пандемией привели к значительному сокращению экономической активности в России. В мае было зафиксировано рекордное снижение промышленного производства на 9,6%; объем розничной торговли сократился на 19,2%. Все отрасли испытали значительное снижение доходов и занятости.

Прогнозы по экономическому росту кардинально пересмотрены. По оценкам Центрального банка, ВВП страны может снизиться на 4-6%, что в свою очередь может привести к ряду рисков.

«Один из рисков для финансовой системы — это прежде всего, рост невозврата кредитов и обесценение залогов. И тем самым, у нас может ухудшаться кредитный портфель, — отметил Алексей Кудрин. — Второй риск — нарастание долговой нагрузки на мировом рынке. Уже на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП и с 2008-2009 года вырос на 40%. Если эта тенденция будет продолжаться, она вызовет новые риски на глобальном рынке и как следствие — для России тоже. Подобные сценарии уже реализовывались в прошлом».

Глава СП отметил, что Россия в текущем кризисе так же, как и другие страны, наращивает национальный долг. Он вырастет с нынешних 12,3% ВВП до 16%. По его словам, для российской экономики это безопасная зона и серьезный козырь на будущее.

«Общий объем заимствований в этом году составит примерно 5 трлн рублей, что, на мой взгляд, посильно рынку, здесь не требуется сейчас никаких дополнительных усилий, — заявил он. — Аккуратное управление долгом позволит реализовать этот кредит и тем самым покрыть недостающие доходы бюджета наравне со стабилизационным фондом и дополнительную программу поддержки, которая объявлена Правительством».

📌 Реклама Отключить

Снижение прибыли и ликвидности банков — еще один из обозначенных рисков. Антикризисные меры правительства имели свою цену для финансового рынка. Так, прибыль банковского сектора в мае упала почти в пять раз по сравнению с мартом и составила 45,4 млрд рублей.

«Почти вся эта прибыль сейчас у Сбербанка. Профицит ликвидности в феврале был 5 трлн рублей, сейчас в середине июля — около 1,6 трлн рублей. Но может еще дальше снижаться, может быть дефицитным», — считает Председатель Счетной палаты.

Также среди рисков Алексей Кудрин назвал ухудшение качества кредитных портфелей банков, отток инвестиций с фондового рынка России и сокращение прямых инвестиций нерезидентов, существенное ограничение спроса доходами населения.