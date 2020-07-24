Как снизить налог на прибыль с помощью повышающих коэффициентов к нормам амортизации

Сегодня расскажем о способе уменьшения налога не прибыль, связанном с основными средствами. Как это чаще всего бывает с законными методами налоговой оптимизации — это история о том, как уплатить не поменьше налога, а столько же, но попозже.

Отсрочка уплаты налога дает возможность пустить сэкономленные деньги в оборот и успеть заработать на них свою норму прибыли. В крайнем случае деньги можно положить на банковский депозит — хотя бы 5% заработаете до того, как отдать их государству.

Повышающий коэффициент — это число, на которое умножается норма амортизации ОС. Это делается для того, чтобы быстрее списать первоначальную стоимость ОС в расходы и уменьшить налогооблагаемую прибыль.

Пример. Компания купила грузовик за 10 млн. руб. Срок полезного использования смотрим в Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы. Для грузовых автомобилей это 7-10 лет. Для простоты примера выберем самый длинный срок (хотя для налогообложения лучше выбрать минимальный — 7 лет и 1 месяц). Тогда в обычных условиях ежегодно в расходы будет включаться 1/10 затрат или 1 млн руб. Но если грузовик приобретен в лизинг, можно установить максимальный повышающий коэффициент 3. Тогда ежегодно в расходы будет списываться 3 млн. руб., а полностью грузовик самортизируется за 3 года и 4 месяца.

Ситуации, когда можно применять повышающие коэффициенты к норме амортизации, описаны в ст. 259.3 НК РФ.

Коэффициент до 2 применяется в следующих случаях.

1. ОС используются для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности. Например, оборудование в кислотном цехе, непрерывно работающее оборудование или автомобили, которые гоняют по бездорожью.

2. ОС принадлежат сельскохозяйственной организации промышленного типа. Например, птицефабрике, животноводческому комплексу, или тепличному комбинату.

3. ОС принадлежат резиденту промышленно-производственной / туристско-рекреационной особой экономической зоны или участнику свободной экономической зоны. Например, ваша компания — резидент «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае или участник «Титановой долины» в Свердловской области.

4. ОС (кроме зданий) с высокой энергетической эффективностью. Здесь нужно, чтобы ОС попало в перечень, утвержденный Правительством РФ.

5. ОС относятся к основному технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения наилучших доступных технологий. Нужно попасть в другой перечень (Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 № 1299-р).

6. ОС произведены в соответствии с условиями специального инвестиционного контракта. Это когда компания реализует инвестпроект, а государство оказывает ему поддержку через налоговые льготы, госзакупки и вкусные условия аренды.