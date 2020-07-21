Что нужно знать о сервисе «1С:Контрагент»

Это святое, неприкосновенное.
Так она, вероятно, в коммуналке и до этого жила? Или она жила в отдельной квартире, и ей дали суб...
Глядя со своей колокольни.... Была бы вменяемая федеральная программа по поддержке многодетных се...
тут в процессе обсуждения стало ясно, что эти люди в принципе никому помогать не желают. Ориентир...
А тем у кого денег не хватает еще на одного ребенка не надо помогать. Пусть не рожают или дорога ...
Лапша повара Путина: https://echo.msk.ru/blog/oreh/2679437-echo/
Я задала своим оппонентам вопрос кому тогда стоит помогать, если нуждающиеся в жилье многодетные ...
Ничего подобного. Расчетный чек, упоминаемый в проекте, не оформляется через ККТ с фискальным нак...
Может даже Правила ведения трудовых книжек перепишут........
Те, у кого есть возможность- молодцы, и уважение им. У меня недавно в одном из микрорайонов, где ...
И следуя Вашим рассуждениям, надо их там и оставить, очевидно....
Кстати, есть довольно интересные данные- часть детей из многодетных семей не хочет иметь детей, ...
Как это при чем НДФЛ? ИП на общем режиме являются плательщиками НДФЛ, как все другие граждане РФ....
Мне интересно откуда взялась цифра по средней зарплате в Санкт-Петербурге 46 тысяч за период июль...
Интересно, запись "Хреново кормите" - это оскорбительное высказывание?...
Тогда я - китайский летчик.)
Вы где у меня грязь увидели? Когда это статистика стала грязью? ...
Да, интересный вопрос. Листочек вырвать или замазать черной краской и поверх белым написать "запи...
не того вы сказочным назвали
У меня все взносы за второй квартал по МРОТ. Будут ли изменения по составлению РСВ?...
Да, с кредитами что-то не понятное, дают всем подряд по левым справкам, с белым доходом в размере...
«удалять оставленные клиентами записи « интересно, как удалять?...
Я согласна с @Server56 - такой же вопрос возникВидимо, это будет объектом следующей камеральной п...
Специально ради этого сообщения зарегистрировались?
Потому что денег хотят. С радостью выдавали бы под 100 %, но и под 18-20% впаривать с трудом полу...
Нет, про фискальный накопитель помните. Или выкупать его будете или в аренду брать....
Ха-ха, три раза. Пусть хоть заотчитываются, не подаю попрошайкам....
Никоим образом не буду вас стращать решением вашей дочери, а только поинтересуюсь, на какие шиши ...
Ваш уровень грамотности невольно заставляет задуматься, кто и зачем разваливал страну на поколени...
Что не так с ЕГЭ? Очень объективный экзамен. Идиот его не сдаст на приличном уровне....
ГИБДД против бесплатных телодвижений с их стороны. Депутаты Госдумы не желают сами бесплатно рабо...
Маркировки недостаточно оказалось?
Не "Бедность vs Путин", а "Путин = Бедность"