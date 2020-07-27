4-ФСС за 1 полугодие 2020 для пострадавших отраслей в 1С:ЗУП 8.3

За 2 квартал можно не платить все налоги, кроме НДС и НДФЛ с доходов сотрудников (в т.ч. по ГПД). А еще можно не платить страховые взносы — кроме взносов на травматизм.

Льгота распространяется на следующие категории плательщиков:

организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, чей основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 года, — отрасль, наиболее пострадавшая от коронавируса (п. 1 и п. 3 ст. 2 Закона № 172-ФЗ);

индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности, указанный в ЕГРИП на 1 марта 2020 года, — отрасль, наиболее пострадавшая от коронавируса (п. 1 и п. 3 ст. 2 Закона № 172-ФЗ);

социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), включенных в реестр и являющихся с 2017 года получателями различных грантов;

Также обозначены сроки переноса уплаты страховых взносов: он продлен на 6 месяцев для всех организаций и ИП, которые включены в реестр малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта 2020 года, и еще для тех, кто занят в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса (Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 570)

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Перенос по страховым взносам:

за март — май 2020 — на 6 месяцев;

за июнь — июль 2020, а также взносы ИП с доходов свыше 300 000 руб. за 2019 год — на 4 месяца.

По страховым взносам на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

за март — май 2020 — на 6 месяцев;

за июнь — июль 2020 — на 4 месяца.

По уплате сроки перенесли, а отчитаться по взносам нужно во время.

Итак, страхователи предоставляют расчет по форме 4-ФСС в территориальный орган ФСС по месту регистрации.

Сроки сдачи установлены следующие:

на бумаге — не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом,

в электронной форме — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Заполнение 4-ФСС в 1С: ЗУП версии: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.97)

В программе для составления расчета по форме 4-ФСС предназначен регламентированный отчет 4-ФСС (Отчетность, справки —>1С-Отчетность). Для составления отчета необходимо в 1С-Отчетность нажать Создать и выбрать в списке доступных отчетов отчет с названием 4-ФСС по кнопке Выбрать.

По умолчанию в форме отчета показываются все разделы и таблицы. Настроить разделы можно и самим, для этого, нажмите на кнопку Еще, расположенной в верхней командной панели формы отчета, и выберите пункт Настройка.

В форме Настройки на закладке Свойства разделов необходимо снять флажки Показывать и Печатать для этих таблиц.

Вариант 1. По ИП и организациям, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проверяем отчетами правильность расчета налогооблагаемой базы и расчетов взносов:

Согласно данным отчета Анализ взносов заполняются данные регламентированного отчета 4-ФСС заполняется таблица 1:

Напоминаю, что в программе таблица 1.1. и таблица 4, в которой приводится численность пострадавших по страховым случаям, произошедшим в отчетном периоде. Для таблицы автоматическое заполнение не предусмотрено, поэтому данные вводятся вручную.

Таблица 2

В таблице 3 отражаются расходы, произведенные страхователем в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страхователи, участвующие в реализации пилотного проекта, таблицу 3 не заполняют и не представляют.

В таблице 5 приводятся сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенным обязательным предварительным и периодическим осмотрам работников на начало года . Для таблицы автоматическое заполнение не предусмотрено, поэтому данные вводятся вручную

Для возможности регистрации в программе обособленных подразделений как СКЕ установите в учетной политике организации ( Настройка — >Организации —> закладка Учетная политика и другие настройки —> ссылка Учетная политика) флажок Подразделения регистрируются в ФСС как самостоятельные классификационные единицы (СКЕ).

При этом в карточке организации должно быть указано, что у нее есть филиалы (обособленные подразделения). Для обособленного подразделения, которое выделено как СКЕ, укажите ставку страховых взносов в ФСС на НС и ПЗ. Регистрация СКЕ в подразделении производится аналогично регистрации в налоговом органе и автоматически распространяется на все подчиненные подразделения.

При расчете страховых взносов за месяц будут применяться разные ставки взносов в ФСС на НС и ПЗ — по основному виду деятельности и деятельности СКЕ.

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В расчете по форме 4-ФСС раздел с данными по СКЕ заполняется автоматически. После подготовки отчета 4-ФСС его следует записать.

Перед передачей в ФСС РФ рекомендуется проверить расчет на наличие ошибок. Для этого следует воспользоваться кнопкой Проверка — > Проверить контрольные соотношения

Вариант 2. ИП и организации, бизнес которых наиболее пострадал от коронавируса.

Так как на взносы ФСС и НС льгота не распространяется, поэтому в расчете используется ставка, назначенная ранее организации. Проверяем отчетами правильность расчета налогооблагаемой базы и расчетов взносов, как показано для варианта 1.

Таким образом, в части 4-ФСС, как мы видим, при разных видах тарифа отличий и изменений нет.

При формировании этой формы бухгалтер отдыхает, вдохновляется и набирается терпением перед формированием РВС, 6-НДФЛ и прочей отчетности.

Надеемся, данная статья была полезна.