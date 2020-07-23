Почему земельный налог — не налог на имущество? Обзор форума «Клерка»

Июль, отчетный период, РСВ продолжают висеть непринятыми... А в отпуск бухгалтеру так хочется! Даже если его придется провести на даче.
Что обсуждали на форуме «Клерка» на прошлой неделе:
- Недвижимость исключили из перечня, облагаемого налогом от кадастровой стоимости. Спрашивается, причем тут земельный налог?
- Договор аренды здания. Расторжение Как расторгнуть еще незаключенный договор?
- Старая история — ИП зарегистрировался и забыл подать заявление на УСН. Что делать ИП на ОСНО? Советы давали в этой теме.
- Срок перечисления налога в 6-НДФЛ. И опять обсуждается вопрос, что же ставить в отчете, если налог перечислен в следующем квартале
- Тренер не хочет заключать официальный договор. Может ли он оказывать Безвозмездные услуги ИП? Отговаривали от этой схемы в этой теме.
Всего несколько тем остались без ответа. Посмотрите их, может быть вы сможете помочь.