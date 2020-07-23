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Почему земельный налог — не налог на имущество? Обзор форума «Клерка»

Июль, отчетный период, РСВ продолжают висеть непринятыми... А в отпуск бухгалтеру так хочется! Даже если его придется провести на даче.

Что обсуждали на форуме «Клерка» на прошлой неделе:

Всего несколько тем остались без ответа. Посмотрите их, может быть вы сможете помочь.

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