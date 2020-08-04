Ликвидировать компании станет сложнее

В заявлении о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией теперь будет необходимо подтвердить, что произведены все выплаты, предусмотренные законом для увольняемых работников.

Соответствующее дополнение в подпункт а) пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесено Федеральным законом от 13.07.2020 N 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Разберем, как это теперь выглядит в сравнении с тем, что было прежде:

Подпункт а) пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Было Стало подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях; подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены, произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации для работников, увольняемых в связи с ликвидацией юридического лица, и вопросы ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях;

Что интересно, данный Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Видимо, будут в ускоренном режиме готовить соответствующие разъяснения на уровне ФНС России и Роструда.

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Одновременно с внесением изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ.

Так, Федеральным законом от 13.07.2020 N 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации» для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, закрепляются законодательные гарантии получения всех причитающихся им выплат после прекращения юридического лица.

Итак, вот несколько интересных моментов:

1) Работодатель будет обязан выплатить среднемесячный заработок за второй месяц после увольнения, а также в исключительных случаях при наличии решения органа службы занятости населения — за третий месяц после увольнения (или соответствующую часть среднего заработка пропорциональную периоду трудоустройства);

2) Работодателю будет предоставлено право выплатить увольняемому работнику единовременную компенсацию в размере двукратного месячного заработка;

и другие.