История про Альфу и Бету, или как работает эффект финансового рычага

Предположим, что существуют две компании Альфа и Бета с одинаковым размером капитала — 2000 тыс. руб., одинаковой операционной прибылью до выплаты процентов за кредит и налога на прибыль — 800 тыс. руб., но с различной структурой капитала:

Альфа: собственные средства — 2000 тыс. руб., заемные средства — 0 тыс. руб.

Бета: собственные средства — 1000 тыс. руб., заемные средства — 1000 тыс. руб.

Ставка процента по кредитам — 15 %, ставка налога на прибыль — 20 %.

Как вы думаете, у какой из этих двух компаний будет выше значение показателя рентабельности собственного капитала (ROE — return on investment)?

ROE = (Чистая прибыль/ Собственный капитал) * 100 %,

Значение показателя говорит о том, сколько копеек прибыли приходится на 1 рубль капитала собственника. Чем выше значение показателя, тем рентабельнее для собственника вложение в анализируемую компанию.

Итак, рассчитаем для нашего примера чистую прибыль компаний:

Чистая прибыль Альфы = 800 * (1-0,2) = 640 тыс. руб. Чистая прибыль Беты = (800 — 1000 * 0,15) * (1 — 0,2) = 520 тыс. руб.

В первом случае операционная прибыль ( 800 тыс. руб) уменьшается только на величину налога на прибыль, а во втором сначала на величину выплат по кредиту, и лишь потом на величину налога на прибыль.

Рассчитаем ROE для наших компаний:

ROE Альфы = 640 / 2000 * 100 % = 32 % ROE Беты = 520 /1000 * 100% = 52 %

Мы пришли к очень интересному результату. Несмотря на то, что чистая прибыль компании Альфа существенно выше, чем у ее конкурента компании Бета, для потенциального инвестора гораздо привлекательнее окажется именно компания Бета.

Почему?

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Потому что на каждый вложенный собственником рубль компания Бета дает более высокую отдачу — 52 % по сравнению с 32 % , которые может дать компания Альфа.