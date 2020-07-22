Главная → Бухгалтеру → Статьи для бухгалтера История про Альфу и Бету, или как работает эффект финансового рычага «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю» — говорил великий физик и математик Архимед, рассуждая про силу рычага.Сегодня рычаг применяют везде и самое главное его предназначение — тяжелую работу сделать легче. С помощью рычага можно поднимать тяжелые грузы, можно прыгать выше и т. д. и т. п.Точно такое же правило действует и в бизнесе, в финансах: с правильно выстроенным рычагом можно зарабатывать больше. Давайте разбираться, как это работает. «Главбух Семинар» 📌 Реклама Мероприятие Запись. Актуальные изменения и разъяснения по трудовым отнош Запись семинара. Длительность 5,5 часов Андреева Валентина Ивановна Узнать больше Предположим, что существуют две компании Альфа и Бета с одинаковым размером капитала — 2000 тыс. руб., одинаковой операционной прибылью до выплаты процентов за кредит и налога на прибыль — 800 тыс. руб., но с различной структурой капитала: Альфа: собственные средства — 2000 тыс. руб., заемные средства — 0 тыс. руб. Бета: собственные средства — 1000 тыс. руб., заемные средства — 1000 тыс. руб. Ставка процента по кредитам — 15 %, ставка налога на прибыль — 20 %. Как вы думаете, у какой из этих двух компаний будет выше значение показателя рентабельности собственного капитала (ROE — return on investment)? ROE = (Чистая прибыль/ Собственный капитал) * 100 %,Значение показателя говорит о том, сколько копеек прибыли приходится на 1 рубль капитала собственника. Чем выше значение показателя, тем рентабельнее для собственника вложение в анализируемую компанию. Итак, рассчитаем для нашего примера чистую прибыль компаний: Чистая прибыль Альфы = 800 * (1-0,2) = 640 тыс. руб. Чистая прибыль Беты = (800 — 1000 * 0,15) * (1 — 0,2) = 520 тыс. руб. В первом случае операционная прибыль ( 800 тыс. руб) уменьшается только на величину налога на прибыль, а во втором сначала на величину выплат по кредиту, и лишь потом на величину налога на прибыль. Рассчитаем ROE для наших компаний: ROE Альфы = 640 / 2000 * 100 % = 32 % ROE Беты = 520 /1000 * 100% = 52 % Мы пришли к очень интересному результату. Несмотря на то, что чистая прибыль компании Альфа существенно выше, чем у ее конкурента компании Бета, для потенциального инвестора гораздо привлекательнее окажется именно компания Бета. Почему? 📌 Реклама Отключить Потому что на каждый вложенный собственником рубль компания Бета дает более высокую отдачу — 52 % по сравнению с 32 % , которые может дать компания Альфа. Этот парадокс и получил название эффекта финансового рычага: он показывает, на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств, несмотря на то, что последние являются платными. Подборка полезных мероприятий Разместить 📌 Реклама Отключить