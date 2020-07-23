Зачем ребенку финансовое приложение и как выбрать правильное?

Современные дети отлично управляются с гаджетами. Мы подобрали несколько бесплатных приложений для смартфона, которые помогут школьникам в привычной им игровой форме учиться копить деньги и грамотно распределять свои траты.

У всех этих приложений есть возрастное ограничение — от 4 лет. Но это скорее условность, они подойдут как совсем юным пользователям, так и старшеклассникам.

Bankaroo

Помогает детям ставить финансовые цели, копить и отслеживать свои расходы.

Это семейное приложение — в нем должны зарегистрироваться и родители, и дети. При этом взрослые могут выбрать валюту, которая будет использоваться для расчетов. Пока что рублей в приложении нет, но их можно заменить на сердечки, звездочки или баллы.

Взрослые могут фиксировать в Bankaroo, сколько денег они выделили ребенку на карманные расходы. Если дали 100 рублей, то баланс ребенка в приложении пополняют на ту же сумму. Дети смогут отмечать в своем аккаунте, на что они тратили эти деньги.

Приложение помогает родителям мотивировать детей тратить меньше. Например, в нем можно выставить условие, что за каждые непотраченные 10 рублей в месяц они перечислят ребенку в следующий раз по 3 дополнительных рубля.

Здесь же ребенок может ставить перед собой финансовые цели. Например, накопить на беспроводные наушники. А взрослые смогут давать детям задания, за выполнение которых баланс ребенка пополнится на определенную сумму или количество звездочек. При этом можно договориться с ребенком о курсе конвертации. Например, если он соберет 300 звездочек, то получит самокат.

Родители могут видеть в своем аккаунте все действия детей в приложении: как меняется их счет и какие задачи они перед собой ставят. И в случае необходимости давать подсказки.

Приложение пока не поддерживается на русском языке, но разработчики планируют в ближайшем будущем добавить его в меню. Зато ребенок может не только повысить уровень финансовой грамотности, но и подтянуть иностранный язык.

Платформа: iOS, Android.

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Карманные деньги за математику

Умение хорошо считать поможет детям управлять деньгами в будущем. Это приложение научит дошкольников и младших школьников быстрее решать математические задачи. И по крайней мере ваш сын или дочь точно сумеет посчитать сдачу в магазине.

Еще один плюс: ребенок осознает, что с помощью смартфона можно не только играть, но и учиться.

В приложении есть примеры разной степени сложности и таблица рекордов — сколько задач пользователь решил и сколько времени на это потратил. За верные ответы ребенок получает победные очки. Чем быстрее он решает задачи, тем больше очков получает на свой виртуальный баланс. Таблица рекордов мотивирует ребенка соревноваться с самим собой.

Как и в Bankaroo, родители могут договориться с ребенком о системе вознаграждений.

Платформа: iOS, Android.

Panda Money

Просто откладывать деньги на что-то конкретное ребенку может быть скучно, или он будет забывать это делать. Panda Monеу превращает процесс накоплений в развлечение.

Приложение подойдет подросткам, которые уже используют электронный кошелек или привязанную к нему пластиковую карту. С их помощью надо пополнять свой баланс в приложении, а когда нужная сумма накопится — вывести ее обратно в кошелек. Внимательно ознакомьтесь с пользовательским соглашением, в каких случаях при переводе денег с карты на счет приложения может взиматься комиссия.

Как это работает? Пользователь устанавливает финансовую цель, сумму и дату. Например, купить велосипед к 1 июня. Приложение даже может предложить несколько конкретных товаров с указанием цены. Панда считает, сколько нужно откладывать ежедневно, чтобы достичь своей цели, и затем в процессе игры регулярно напоминает, что надо переводить деньги в копилку. Панда присылает подсказки, что ее нужно накормить или поиграть с ней. Пользователь «покупает» ей еду или игрушки в пределах суммы, которую нужно откладывать в день, а панда переносит потраченные на нее деньги в копилку, в которой они хранятся до нужной даты.

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Когда необходимая сумма будет собрана, деньги можно вывести обратно на счет электронного кошелька или на карту. Если ребенок копил на что-то конкретное — на тот же велосипед, — Panda Monеу подберет подходящие предложения от магазинов-партнеров и поможет получить скидку в них.

Копить можно и без конкретной цели. Или с друзьями откладывать деньги на совместную цель. Своими результатами можно делиться в социальных сетях.

Платформа: iOS.

Alzex Finance

Приложение для детей постарше, которые хотят научиться контролировать свои расходы. С его помощью ребенок может фиксировать все свои траты. Так он сможет понять, на что уходят его карманные деньги. А может быть, и задуматься, не стоит ли изменить свои привычки.

Ребенок сможет распределить все свои траты по категориям: игрушки, сладости, обеды. Также можно разбить их по видам оплаты: наличные, карты, электронные кошельки. Alzex Finance позволяет вносить платежи в программу вручную, сканировать чеки по QR-коду или импортировать в приложение СМС от банка (если у ребенка есть банковская карта).

В приложении можно составлять план расходов, добавлять информацию по долгам, чтобы не забыть вернуть другу деньги за билет в кино. Также можно фиксировать свои финансовые цели — например, накопить на новые кроссовки.

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Приложением может пользоваться не только ребенок, но и все члены семьи. Так можно будет оценивать общие расходы, например, на еду, одежду, проезд или канцтовары. При этом каждый участник может защитить свою учетку паролем или сделать недоступными для просмотра какие-то планы или траты.

Программа поддерживает все валюты мира, то есть в приложние можно вносить траты и во время путешествий.

Alzex Finance может работать на нескольких устройствах — например, можно синхронизировать их на смартфоне и планшете.

Платформа: iOS, Android.

Банковские приложения

Финансовым организациям выгодно с малых лет приучать клиентов к своему бренду. Поэтому несколько крупных банков выпустили собственные приложения для школьников.

Такие приложения пригодятся детям, у которых есть банковская карта, привязанная к родительскому банковскому счету. В некоторых банках родители могут выпускать дополнительную карту к своему счету и устанавливать лимит, который будет доступен ребенку.

С помощью такого приложения подростки смогут отслеживать баланс своей карты и расходы. Также можно откладывать деньги в мобильную копилку приложения. Родители могут контролировать все операции ребенка через свое приложение — в нем будет отображаться дополнительная детская карта.

Взрослые могут не только просматривать все операции по карте ребенка, но и устанавливать лимиты расходов в день, месяц или на одну транзакцию. Можно даже ограничить список операций — например, запретить сыну или дочке делать покупки в интернете или переводить деньги на другие банковские карты.

Но пока такие приложения есть не у всех банков.