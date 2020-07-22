Регистрируем ИП. Все нюансы на случай, если вы решились это сделать

Индивидуальным предпринимателем может стать гражданин РФ, достигший 18 лет. Несовершеннолетним (от 14 до 18 лет) потребуются дополнительные документы и согласие родителей (усыновителей, попечителя). Предпринимателем в России может стать и иностранец.

Какие нужны документы для регистрации ИП?

Если вы — совершеннолетний гражданин РФ, то вам нужно подготовить следующие документы:

1. Заявление на регистрацию ИП

Заявление подписывается в присутствии налогового инспектора или у нотариуса, если ИП не регистрируется лично. Если документы подает доверенное лицо, не забудьте отметить это на Листе Б.

Форма заполняется от руки или с помощью бесплатной программы, которую можно скачать на сайте налоговой

В заявлении предусмотрено поле для ввода индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Его нужно оформить предварительно, и вот что нужно знать:

оформить ИНН можно в налоговой инспекции (лично или онлайн) или через Многофункциональный центр (МФЦ)

документы для подачи: заявление и удостоверение личности (либо нотариально заверенная копия удостоверения личности и доверенность, если документы подает ваш представитель)

получить свидетельство ИНН можно лично в налоговой или МФЦ, по почте (на адрес, указанный в заявлении), по электронной почте при наличии квалифицированной электронной подписи

пакет документов рассматривается налоговой 5 рабочих дней с момента его получения, в МФЦ — 7-10 дней

2. Копия документа, удостоверяющего личность (как правило, паспорт), в единственном экземпляре

3. Квитанция об оплате госпошлины (800 руб.) за регистрацию ИП

Сформировать квитанцию можно на сайте налоговой. Пошлина оплачивается в банке или в налоговой инспекции через терминал.

4. Нотариально оформленная доверенность на представителя, если заявление подается доверенным лицом

Если вы планируете использовать один из специальных налоговых режимов — одновременно с подачей документов на открытие ИП вы можете подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, применении патента или об использовании единого сельскохозяйственного налога (в трех экземплярах)