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Регистрируем ИП. Все нюансы на случай, если вы решились это сделать

Индивидуальным предпринимателем может стать гражданин РФ, достигший 18 лет. Несовершеннолетним (от 14 до 18 лет) потребуются дополнительные документы и согласие родителей (усыновителей, попечителя). Предпринимателем в России может стать и иностранец.

Какие нужны документы для регистрации ИП?

Если вы — совершеннолетний гражданин РФ, то вам нужно подготовить следующие документы:

1. Заявление на регистрацию ИП

Заявление подписывается в присутствии налогового инспектора или у нотариуса, если ИП не регистрируется лично. Если документы подает доверенное лицо, не забудьте отметить это на Листе Б.

Форма заполняется от руки или с помощью бесплатной программы, которую можно скачать на сайте налоговой

В заявлении предусмотрено поле для ввода индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Его нужно оформить предварительно, и вот что нужно знать:

  • оформить ИНН можно в налоговой инспекции (лично или онлайн) или через Многофункциональный центр (МФЦ)
  • документы для подачи: заявление и удостоверение личности (либо нотариально заверенная копия удостоверения личности и доверенность, если документы подает ваш представитель)
  • получить свидетельство ИНН можно лично в налоговой или МФЦ, по почте (на адрес, указанный в заявлении), по электронной почте при наличии квалифицированной электронной подписи
  • пакет документов рассматривается налоговой 5 рабочих дней с момента его получения, в МФЦ — 7-10 дней

2. Копия документа, удостоверяющего личность (как правило, паспорт), в единственном экземпляре

3. Квитанция об оплате госпошлины (800 руб.) за регистрацию ИП

Сформировать квитанцию можно на сайте налоговой. Пошлина оплачивается в банке или в налоговой инспекции через терминал.

4. Нотариально оформленная доверенность на представителя, если заявление подается доверенным лицом

Если вы планируете использовать один из специальных налоговых режимов — одновременно с подачей документов на открытие ИП вы можете подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, применении патента или об использовании единого сельскохозяйственного налога (в трех экземплярах)

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Какие дополнительные документы потребуются для несовершеннолетних?

Нужно предоставить один из трех документов:

  • нотариально удостоверенное согласие родителей (усыновителей, попечителя) на ведение бизнеса;
  • копию свидетельства о заключении брака родителей;
  • копию решения органа опеки и попечительства или копию решения суда об признании будущего предпринимателя полностью дееспособным.

Может ли открыть ИП иностранный гражданин?

Да, при наличии вида на жительство или разрешения на временное проживание. В этом случае в дополнение к стандартному пакету документов потребуется нотариально заверенный перевод паспорта и, если понадобится, перевод свидетельства о рождении. В остальном порядок подготовки и подачи документов для иностранцев такой же, как для россиян.

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Куда подавать заявление на регистрацию ИП?

Будущие ИП могут прийти лично в налоговую инспекцию по месту регистрации. Или воспользоваться услугами МФЦ. Во втором случае ИП регистрируется бесплатно, без уплаты госпошлины.

О чем еще важно знать?

Можно ли зарегистрировать бизнес онлайн?

Да, документы можно подать и онлайн через сайт налоговой. При подаче документов в электронном виде госпошлина не уплачивается.

Вам нужно будет использовать электронную подпись в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Как долго рассматриваются документы для открытия ИП в налоговой?

Не более трех рабочих дней, не считая дня подачи.

Как подтверждается государственная регистрация индивидуального предпринимателя?

Вы получите лист записи Единого государственного реестра ИП и свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (если ИНН не выдавался ранее).

Как можно забрать эти документы?

В налоговой лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности по электронной почте. Или же бумажным письмом.

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