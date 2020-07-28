Как участнику ООО выйти из общества: новые правила

Власти утвердили два зконопроекта — «О внесении изменения в ст. 94 части первой ГК РФ» и «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ООО“ в части совершенствования процедуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника ООО из общества». Оба законопроекта неразрывно связаны друг с другом.

Первый из них конкретизирует момент перехода доли к обществу. В нынешней редакции ст. 94 ГК РФ «Выход участника ООО из общества» доля переходит к обществу с момента получения обществом заявления (требования).

Теперь же предполагается, что доля перейдет к обществу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о выходе участника из общества или с даты получения обществом требования о приобретении доли.

Второй законопроект нацелен на приведение закона «Об ООО» в соответствие измененной статье ГК РФ.

Новая редакция статьи 23 «Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества» предполагает, что действительная стоимость доли будет рассчитываться по данным бухгалтерской отчетности за отчетный период, предшествующий не дню подачи заявления, а датеперехода доли вышедшего участника к обществу.

А датой перехода доли к обществу будет считаться дата внесения записи в ЕГРЮЛ или дата получения обществом заявления о выходе.

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Новая редакция статьи 26 «Выход участника общества из общества» будет дополнена пунктами 11 — 13 , согласно которым: нотариус, удостоверивший заявление о выходе, обязан в течение 2х рабочих дней с даты удостоверения подать в регистрирующий орган с помощью ЭЦП заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ и в течение 1 рабочего дня направить заверенное заявление о выходе на юридический адрес компании;

уставом общества может быть предусмотрено, что право на выход из общества закрепляется за отдельными участниками общества, которые могут быть поименно указаны в Уставе либо которые обладают определенными признаками (например, владение долей не менее или не более определенного размера).

То есть, с одной стороны, закон упрощает процедуру выхода участника из общества, снять с компаний обязанность по подаче документов на государственную регистрацию. А с другой стороны, увеличиваются расходы на процедуру из-за расширения полномочий нотариуса.

Кроме того, не совсем понятен механизм закрепления права на выход только за определенным кругом участников, так как, по сути, это является ущемлением прав других участников и может привести к корпоративным конфликтам.