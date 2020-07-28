Выгодно ли сейчас рефинансировать ипотеку?

Рефинансирование — это по сути погашение кредита в одном банке новым кредитом, который вы берете во втором банке.

При этом рефинансирование выгодно делать, когда ставки на рынке ниже тех времен, когда вы брали изначально кредит. При рефинансировании снижается ставка, а это может уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита.

Но не все так просто. Стоит учитывать несколько моментов.

Рефинансирование является новым кредитом, поэтому при его оформлении обычно нужно будет оплатить отчет об оценке недвижимости, страховку жизни и здоровья, регистрацию права собственности на недвижимость.

Кроме того, иногда второй банк на короткий период перехода залога собственности ставит более высокую ставку, которая потом после новой регистрации залога меняется на стандартную.

В последние годы в основном по ипотеке по условиям договора оформляются аннуитетные платежи, а не дифференцированные. Не буду вдаваться в подробности, просто поясню. С аннуитетными платежами человек сначала гасит по большей части проценты по долгу, а потом уже сам долг. Это ставит под вопрос выгодность рефинансирования, потому что там-то экономия идет за счет процентов, ставка же снижается. Особенно это актуально, если уже погашено 40-50% кредита, то есть существенная часть процентов.

Как же понять, выгодно ли рефинансирование? Тут только один способ. Сесть с калькулятором и посчитать: сколько останется платить, если ничего не менять, и сколько платить при рефинансировании по определенной ставке приплюсовать к рефинансированию траты на оформление сделки. Вот цифры есть/станет и надо сравнить.

Понизятся ли еще ставки по рефинансированию ипотеки?

Допустим, вы все просчитали и получается, что рефинансирование вам выгодно сделать. Но в последние годы ставки по кредитам снижаются. И возникает закономерный вопрос: а может, стоит подождать и ставка по рефинансированию ипотеки станет еще ниже?

А вот на этот вопрос никто вам точно не ответит. Да, у нас есть тенденция снижения ставок, но ряд экспертов считают, что Центробанк уже не сможет так резко снижать свою ставку. Она как раз и влияет на ставки кредитов для обычных граждан.

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Также не забывайте, что мы столкнулись с невиданной доселе пандемией. Неизвестно, как она скажется на мировой и российской экономике. Есть много мнений, одно из них такое: экономические последствия будут сильнее ощущаться осенью. А там еще и может накатить вторая волна вируса с короной. Во время экономически кризисов чаще всего растут ставки, растет инфляция.

Но точно никаких гарантий ни по росту, ни по снижению ставок никто не даст. Если сейчас просчеты показывают выгодность, я бы рефинансировалась. Если ставки заметно упадут, потом процедуру можно будет повторить.