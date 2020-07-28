Секреты эффективной работы с дебиторской задолженностью

Дебиторская задолженность — неотъемлемая часть практически любого бизнеса в настоящее время. Методы отсроченных платежей практикуются все чаще.

Среди экспертов существует консенсусная точка зрения, что наличие дебиторской задолженности — это абсолютно нормальное явление. Более того, если вовсе отказаться от работы с применением кредитования, бизнес может перестать развиваться, ведь таким образом отсекается существенная часть клиентской базы. Иными словами, дебиторская задолженность — явление в наше время неизбежное, к ней нужно относиться спокойно и не пугаться ее.

Эксперты журнала «Босс» подготовили подборку приемов, которые помогут предпринимателю избежать ненужных проблем с возвратом долгов.

Многие бизнес-консультанты предлагают, по их мнению, простой и эффективный способ избежать проблем с «дебиторкой» — работать строго по предоплате.

С этим можно согласиться лишь отчасти. Как уже отмечалось выше, такой подход чреват потерей значительной части клиентов, простоями на работе, снижением репутации у контрагентов — словом, такими темпами недалеко и до закрытия бизнеса. Контрагенты могут не согласиться на предоплату даже в тех случаях, когда взамен им предлагают более выгодные условия сделки, скидку или прочие «бонусы».

А значит, успех в предпринимательстве сегодня зависит не от умения руководства и менеджеров по продажам избежать увеличения дебиторской задолженности, но от способности сотрудников компании эффективно с ней работать и способствовать тому, что вчерашние долги превращаются в поступления на счета компании.

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Первая рекомендация может показаться весьма банальной, однако не сказать о ней нельзя — слишком уж много предпринимателей пренебрегают ею.

Необходимо проверять каждого контрагента на предмет его платежеспособности с целью оценки финансовых рисков, возникающих при работе с ним.

Сейчас любому предпринимателю доступна масса способов узнать финансовые показатели компании, с которой он вступает в деловые отношения — для этого существует множество интернет-сервисов. Наконец, нельзя пренебрегать и сложившейся в деловых кругах репутацией. Зачастую информация о недобросовестных контрагентах может дойти до предпринимателя раньше, чем сами контрагенты появятся с предложением о сотрудничестве.

Второй момент. Документы — наше все!

Каждый этап взаимодействия с контрагентом должен быть оформлен «на бумаге».

Ни в коем случае нельзя пренебрегать юридической стороной сотрудничества. Необходимо не только досконально продумать сроки погашения платежей, но и юридически оформить санкции, которые ожидают контрагента в случае нарушения условий сотрудничества.

Не лишним будет прописать в договоре конкретные суммы неустоек, которые он обязуется выплатить в случае просрочки платежей. Недобросовестного контрагента столь детальный подход с высокой степенью вероятности отпугнет, а вот надежного — вовсе не испугает, что абсолютно закономерно и логично.

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Третий момент: не стоит медлить с продажей долгов контрагента, если надежд на возврат долгов практически не осталось.

Безусловно, далеко не все контрагенты отказываются платить по счетам из-за злого умысла или расчета. Никто не застрахован от кризиса или банкротства, в том числе и давно существующие и солидные компании. Вот только ваш бизнес от этого может пострадать не меньше. А значит, нужно заранее продумать способы снижения подобных рисков.

Если контрагент начинает банкротство или столкнулся с финансовыми трудностями, которые, по всей видимости, могут стать для него непреодолимыми, то следует поторопиться с заключением договора цессии, согласно которому права на задолженность переходят другому юридическому лицу.

Четвертая рекомендация — предприниматель должен считать деньги и анализировать экономическую ситуацию.

Речь в данном случае идет о необходимости грамотно продумывать кредитные лимиты для контрагентов.

Так, если кругом кризис, финансово-экономическая ситуация неустойчива, а число банкротств постоянно увеличивается, то пора задуматься о снижении числа товаров и услуг, продаваемых в кредит. Словом, требуется взвешенный и разумный подход.

Наконец, должна быть детально продумана и работа с дебиторской задолженностью и в рамках самой компании.

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В современных условиях вполне разумно нанять в штат сотрудников, на которых будет возложена ответственность непосредственно за работу с дебиторской задолженностью.

Следует помнить, что необходимо всегда «держать руку на пульсе» — быть в постоянном контакте с должниками, напоминать о возможных санкциях (предусмотрительно прописанных в заключенном ранее договоре), предлагать способы мирного разрешения возникшей ситуации. Величину дебиторской задолженности предприниматель должен постоянно контролировать лично.