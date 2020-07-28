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Договоры ГПХ в отчетности и напуганные предприниматели: обзор форума «Клерка»

Началась последняя неделя отчетного периода. Быстренько досдаем все отчеты и вперед — в отпуск!

На форуме «Клерка» тема отчетности, как всегда, главенствует в этот период.

Неумирающие темы — как отразить договор ГПХ в 6-НДФЛ и в СЗВ-М.

А вот в этой теме пытаются найти выход из непростой ситуации: как сдать в аренду нежилую недвижимость, если нельзя становиться ИП? Нет-нет, речь не о собственности чиновников.

Новая форма — новая головная боль у бухгалтеров и кадровиков. Как сдать СЗВ-ТД на директора в новой фирме, если еще неизвестен даже рег.номер в ПФР?

Сдача отчетности это только половина дела. Потом начинают сыпаться требования от налоговиков. Некоторые предприниматели пугаются странных перечней в этих требованиях.

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Одного испуганного пытались успокоить в этой теме.

Всего несколько тем остались без ответа. Посмотрите их, может быть вы сможете помочь.

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