Договоры ГПХ в отчетности и напуганные предприниматели: обзор форума «Клерка»

Вы серьезно думаете, что это бухгалтер хочет?
Да я несколько дней молча пролистывала стену текста в ленте ...
Голосовые сообщения любят те, кто не умеет сжато излагать ин...
Это они еще оферты по кредитным договорам не видели, которые...
Элементарное - это питание, одежда, свой угол в квартире(даж...
Если Вы очень уж хотите мухлевать с банком - Ваше, конечно, ...
Так не я возобновляю, что вы мне то пишете)) Или поскольку ...
Вы не это ПБУ назвали нормативным актом. Но дискуссию точно ...
Мелкий шрифт уже не работает. Что на очереди? Мелкие табличк...
это я к тому, что создается впечатление, что у нас вся систе...
Ой, маленькая фирма, веду всю бухгалтерию сама (так как дохо...
Т.е. для вас ПБУ 1/2008 нормативным актом, действующим в наш...
Вам не надоело? Уж сколько дней это обсуждаете. Уже все поня...
У вас плохо получается, уже извините. Вы назвали нормативным...
Если родитель не может дать элементарного, то ребенок в перв...
Все-таки, поучиться определенно не помешает :) Цитирую п. 7....
у вас в частной школе ребенок учится ? Или вы каким то образ...
Вполне рабочая версия случившегося. Могло быть и так.
Мат часть нужна Вам и мне одновременно, что бы обсудать один...
Ну к НК, так НК. Главное, что Вы восприняли мою логику. )
Еще раз: родительские качества (как впрочем и все остальные ...
Кстати, когда я написала, что оплачиваю и лицей, и кружки с...
Актуальный вопрос) Коллеги, подскажите стоимость написания в...
"Я в ответ уже раза три отправляла скан СНИЛСа этого со...
К сожалению, мало кто понимает, что в электронном виде в ПФР...
Я Вам ответила уже, что в криминале я не участвую. Как Вам ...
а я вам это обещала сделать? ) вы мне на вопросы не отвечает...
Нет такого нормативного документа для коммерческих организац...
И что от этого? Если это никому не нужно? Ну штраф "зак...
ну, Вы же не освежили знания по тому, что называется воровст...
Ниже в ветке я уже подробно объяснил почему это не дутая циф...
А полезность кто определяет? Вам бухгалтер Ваш у виска покру...
Я не "белая" и не "пушистая", в отличие ...
Так вот это и есть дутая цифра. Налога еще нет и он может ни...
@Evgeniya19,не передергивайте. "В том числе" не ра...
Вот, так вот.Перечитайте, что такое коррупция и воровство. М...