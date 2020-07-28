Договоры ГПХ в отчетности и напуганные предприниматели: обзор форума «Клерка»

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Над.К Вы не это ПБУ назвали нормативным актом. Но дискуссию точно ... Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт

Над.К Вам не надоело? Уж сколько дней это обсуждаете. Уже все поня... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Если родитель не может дать элементарного, то ребенок в перв... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 у вас в частной школе ребенок учится ? Или вы каким то образ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Мат часть нужна Вам и мне одновременно, что бы обсудать один... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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Natali Kr Кстати, когда я написала, что оплачиваю и лицей, и кружки с... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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VikaV2193 Я Вам ответила уже, что в криминале я не участвую. Как Вам ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 а я вам это обещала сделать? ) вы мне на вопросы не отвечает... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 И что от этого? Если это никому не нужно? Ну штраф "зак... Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт

VikaV2193 ну, Вы же не освежили знания по тому, что называется воровст... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Aleksey Ivanov Ниже в ветке я уже подробно объяснил почему это не дутая циф... Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт

VikaV2193 А полезность кто определяет? Вам бухгалтер Ваш у виска покру... Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт

Evgeniya19 Я не "белая" и не "пушистая", в отличие ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос