В России грядет реформа государственного и муниципального контроля

В Госдуме прошёл финальное чтение проект Федерального закона № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

С какой целью разработан проект?

Закон призван устранить недостатки действующего правового регулирования госконтроля (надзора), муниципального контроля, в том числе недостаточное регулирование профилактики нарушений, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием.

Главные задачи поправок: сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и предоставить компаниям и ИП больше гарантий при взаимодействии с надзорными органами.

Как будут стимулировать не нарушать закон?

Чтобы стимулировать подконтрольных субъектов к добросовестному соблюдению обязательных требований предполагается проводить следующие профилактические мероприятия.

информирование

обобщение правоприменительной практики

меры стимулирования добросовестности

объявление предостережения

консультирование

самообследование

профилактический визит

К примеру, самообследование — это самостоятельная автоматизированная оценка соблюдения обязательных требований. Меры стимулирования добросовестности — это нематериальное поощрение тех, кто добросовестно соблюдает обязательные требования. Профилактический визит — беседа по месту деятельности компании или ИП.

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Стоит отметить, что одобренный Госдумой проект закрепляет приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольно-надзорным.

Какие возможны контрольно-надзорные мероприятия?

Снизить количество проверок хотят не только за счёт усиленной профилактики нарушений, но и благодаря введению более мягких (по сравнению с проверками) контрольно-надзорных мероприятий.

Среди прочих проект предусматривает следующие мероприятия:

мониторинговая закупка . В отличие от контрольной закупки, она будет проводиться с целью последующего направления товаров, результатов работ и услуг, например, на экспертизу;

. В отличие от контрольной закупки, она будет проводиться с целью последующего направления товаров, результатов работ и услуг, например, на экспертизу; выборочный контроль . Это отбор проб образцов продукции для того, чтобы подтвердить их соответствие обязательным требованиям по безопасности и качеству;

. Это отбор проб образцов продукции для того, чтобы подтвердить их соответствие обязательным требованиям по безопасности и качеству; инспекционный визит . Компании и ИП должны будут обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. Предварительного уведомления о таком визите не будет;

. Компании и ИП должны будут обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. Предварительного уведомления о таком визите не будет; выездное обследование. Во время него инспекторы не будут взаимодействовать с компанией или ИП. Проведут лишь визуальную оценку соблюдения обязательных требований, например, организовав осмотр общедоступных производственных объектов.

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Проект содержит подробные правила проведения каждого мероприятия. Прежде всего, они отличаются набором допустимых контрольно-надзорных действий: осмотр, досмотр, опрос, истребование документов, эксперимент и др. Такой подход обеспечит бизнесу дополнительные гарантии того, что инспекторы не смогут действовать произвольно.

Могут ли результаты этих мероприятий признать недействительными?

Проект предусматривает отмену решений, принятых по результатам любого контрольно-надзорного мероприятия, которое провели с грубыми нарушениями. Перечень таких нарушений состоит из 11 пунктов.

К примеру, это отсутствие оснований для проведения мероприятия, нарушение сроков его проведения, совершение в ходе мероприятия действий, не предусмотренных законодательством.

Можно ли будет избежать контрольно-надзорных мероприятий?

Проектом установлено, что федеральный закон о виде контроля сможет предусматривать независимую оценку соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. Эту оценку будут проводить независимые аккредитованные организации. Если такая организация подтвердит, что компания или ИП соблюдает обязательные требования, то выдаст соответствующее заключение. Пока оно будет действовать, плановые контрольно-надзорные мероприятия по общему правилу проводить не будут.

Помимо этого, можно будет избежать проверочных мероприятий, выступая добровольным членом СРО. Такое возможно при соблюдении ряда условий.

Также в проекте упоминается возможность для контролируемого лица освободиться от плановых контрольных (надзорных) мероприятий, заключив договор страхования соответствующих рисков.

Как сократят сроки проведения проверок?

Общий срок проведения документарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих дней. Сейчас согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ он составляет максимум 20 рабочих дней.

Как проверяющие будут взаимодействовать с подконтрольными лицами?

Контрольно-надзорные органы будут составлять документы в электронной форме и заверять их усиленной квалифицированной электронной подписью. Сообщать компаниям и ИП о своих действиях и решениях органы смогут, например, через Единый портал госуслуг.

При этом до 31 декабря 2023 года направлять компаниям и ИП документы и сведения органы будут вправе на бумаге, если, например, электронная связь невозможна.

Направлять в адрес органов документы нужно будет тоже в электронном виде. До 31 декабря 2023 года документооборот возможен на бумаге, если это будет предусмотрено положением о виде муниципального контроля.

Какие виды контроля реформа не коснется?

Сферы контроля, на которые не будут распространяться положения рассматриваемого законопроекта, перечислены в ч. 4 и 5 ст. 2 документа. Всего их 42. Это, в частности, налоговый, валютный, таможенный контроль, контроль в сфере ПОД/ФТ, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Когда заработает реформа госконтроля?

Большинство положений реформы начнет действовать с 1 июля 2021 года.