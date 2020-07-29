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Финансовые сделки через интернет-платформы: теперь все будет официально

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». Поговорим о том, что это значит.

Что регулирует новый закон?

Новый закон регулирует правила оказания операторами финансовых платформ услуг по совершению финансовых сделок в интернете между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ.

А также определяет правовые основы деятельности таких операторов.

Зачем понадобилось принимать этот документ?

Закон, по сути, реализует концепцию так называемого маркетплейса — онлайн-супермаркета финансовых продуктов. Это принципиально новая модель получения финансовых услуг для физлиц с использованием электронной платформы.

По замыслу авторов проекта, он будет способствовать:

  • доступности финансовых услуг широким слоям населения;
  • увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счёт малых региональных банков — клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети таких банков в регионе проживания потенциальных клиентов;
  • автоматизации процессов взаимодействия, повышению скорости и удобства совершения транзакций в рамках электронных платформ;
  • прозрачности и оперативности получения достоверной информации о финансовых продуктах и действующих обязательствах финансовых организаций перед клиентами.

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Что такое финансовая платформа?

Финансовая платформа — это информационная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг через интернет для обеспечения совершения финансовых сделок. Каждая такая платформа обязана иметь свои правила, включающие в том числе требования к участникам, а также виды допустимых сделок.

Доступ к финансовой платформе предоставляется её оператором.

Кто может быть оператором финансовой платформы?

В качестве оператора финансовой платформы может выступать только акционерное общество, включённое Банком России в соответствующий реестр. Пока такой реестр не создан.

Минимальный размер собственных средств оператора должен составлять 100 миллионов рублей. Он не может быть стороной финансовых сделок.

Законом установлен целый ряд требований к оператору финансовой платформы, его учредителям, органам управления и работникам.

Какие сделки можно совершать через интернет-платформы?

Через финансовые платформ физлица смогут совершать:

  • сделки по предоставлению банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг;
  • сделки с финансовыми инструментами;
  • сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

Каков механизм расчетов?

Оператор будет проводить расчёты с использованием специального счёта. Через этот счёт клиентам будут начисляться доходы от сделок, а также списываться средства за предоставленные услуги.

Счёт может быть открыт только в банке с определённым статусом.

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Пришлось ли менять действующее законодательство?

Да, пришлось. Рассматриваемые новшества потребовали внесения корреспондирующих поправок в целый ряд законов. Эти поправки содержатся в документе-спутнике — Федеральном законе от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

К примеру, в «антиотмывочном» Законе № 115-ФЗ зафиксировали положения, в частности, об идентификации оператором финансовой платформы клиента-физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. В Законе об ОСАГО с 19 октября появится правило о том, что владелец транспортного средства может направить заявление о заключении договора с использованием финансовой платформы.

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Когда новшества вступят в силу?

Закон № 211-ФЗ начал действовать с 20 июля 2020 года.

Закон № 212-ФЗ вступил в силу также с 20 июля, но за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

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