Финансовые сделки через интернет-платформы: теперь все будет официально

Принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». Поговорим о том, что это значит.
Что регулирует новый закон?
Новый закон регулирует правила оказания операторами финансовых платформ услуг по совершению финансовых сделок в интернете между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ.
А также определяет правовые основы деятельности таких операторов.
Зачем понадобилось принимать этот документ?
Закон, по сути, реализует концепцию так называемого маркетплейса — онлайн-супермаркета финансовых продуктов. Это принципиально новая модель получения финансовых услуг для физлиц с использованием электронной платформы.
По замыслу авторов проекта, он будет способствовать:
- доступности финансовых услуг широким слоям населения;
- увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счёт малых региональных банков — клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети таких банков в регионе проживания потенциальных клиентов;
- автоматизации процессов взаимодействия, повышению скорости и удобства совершения транзакций в рамках электронных платформ;
- прозрачности и оперативности получения достоверной информации о финансовых продуктах и действующих обязательствах финансовых организаций перед клиентами.