Финансовые сделки через интернет-платформы: теперь все будет официально

Принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». Поговорим о том, что это значит.

Что регулирует новый закон?

Новый закон регулирует правила оказания операторами финансовых платформ услуг по совершению финансовых сделок в интернете между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ.

А также определяет правовые основы деятельности таких операторов.

Зачем понадобилось принимать этот документ?

Закон, по сути, реализует концепцию так называемого маркетплейса — онлайн-супермаркета финансовых продуктов. Это принципиально новая модель получения финансовых услуг для физлиц с использованием электронной платформы.

По замыслу авторов проекта, он будет способствовать: