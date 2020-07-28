Отказ в приеме деклараций: основания, последствия и порядок действий

Когда мы сдали отчетность в налоговую, по факту это еще не означает, что инспекция ее приняла. За несоблюдение сроков сдачи отчетности можно получить требование о пересдаче декларации, вслед за ним придет решение о наложении штрафа. И как неприятный бонус: грозит опасность в виде блокировки счета и отказ в вычете по НДС. Возникает резонный вопрос: в каких случаях инспекция имеет право отказать в приеме деклараций, а в каких случаях такой отказ является незаконным?

В каких случаях налоговики могут не принять декларацию

В п. 19 Административного регламента предоставления госуслуги по приему налоговых деклараций, утв. приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343 указан перечень оснований для отказа в приеме деклараций. Они могут различаться для бумажной и электронной декларации.

Для бумажной декларации они таковы:

Декларация сдана не в тот налоговый орган. Отсутствие подписи ответственного лица за предоставление достоверных и полных сведений, указанных в отчетности. Отсутствие документов, удостоверяющих личность физического лица, ответственного за предоставление деклараций в инспекцию. Отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя, ответственного за подачу деклараций в налоговую инспекцию. Сдача декларации не по установленной форме. Представление деклараций и отчетности, в которых допущены ошибки, например, в отчете расчета по страховым взносам, суммы выплат и страховых взносов по всем физлицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику взносов. Указаны недостоверные данные, например, в расчете по страховым взносам, допущены ошибки в персональных данных работников. Декларация подписана лицом, у которого отсутствует полномочия подтверждать достоверность и полноту сведений, указанных в декларации.

Для электронной декларации:

Декларация сдана не по установленной форме/формату. Декларация не подписана усиленной квалификационной электронной подписью лица, ответственного за предоставление достоверных и полных сведений, указанных в отчетности (руководитель или уполномоченное лицо организации), в т.ч. для ИП, предоставляющих налоговые декларации/расчет через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Декларация сдана не в ту налоговую инспекцию. Представление деклараций и отчетности, в которых допущены ошибки, например, в отчете расчета по страховым взносам, суммы выплат и страховых взносов по всем физлицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику взносов. Указаны недостоверные данные, например, в расчете по страховым взносам, допущены ошибки в персональных данных работников. Декларация подписана лицом, у которого отсутствует полномочия подтверждать достоверность и полноту сведений, указанных в декларации.

Примечание по п. 6: если декларация подписана руководителем организации, у которого отсутствуют полномочия подтверждать достоверность и полноту сведений, указанных в декларации, то декларация будет считаться подписанной неуполномоченным лицом.

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В каких случаях ИФНС приходит к такому выводу?

Декларацию подписал дисквалифицированный руководитель ООО/ИП.

Декларация подписана умершим руководителем ООО/ИП (согласно сведениям о государственной регистрации смерти).

Декларация подписана руководителем, отказавшимся от руководства (участия) в организации.

Декларация подписана недееспособным/ограниченно дееспособным руководителем, в т.ч. безвестно отсутствующим (нет сведений о его месте пребывания в течение года по месту жительства).

Декларация подписана руководителем, в отношении которого внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о руководителе организации.

При наличии хотя бы одного из вышеуказанных пунктов налоговая инспекция формирует уведомление об отказе в приеме декларации с последующим уведомлением плательщика.

В таком уведомлении в обязательном порядке должна быть указана конкретная причина отказа в приеме деклараций.

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Дополнительные причины не принять декларацию

И если вы думаете, что мы разобрали весь перечень причин для отказа — все еще нет. Есть дополнительные основания для отказа в приеме налоговой отчетности.

П. 142 Административного регламента предоставления госуслуги по приему налоговых деклараций, утв. приказом ФНС РФ от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343, информирует нас о том, какой ряд обязательных реквизитов должна содержать декларация (независимо, бумажная она или электронная), без которых отчетность считается непринятой.

Реквизиты для ИП:

в декларации обязательно должны быть указаны фамилия, имя и отчество (при его наличии) ИП.

Реквизиты для ООО:

Полное наименование организации. ИНН. Вид документа (первичный, корректирующий). Наименование налоговой инспекции. Подпись лиц, ответственных за подтверждение достоверности и полноты сведений, указанных в налоговой декларации/расчете.

При отсутствии в декларации/расчете обязательных реквизитов из списка выше налоговый инспектор информирует организацию о том, что декларация не сдана/не принята, с обязательным перечнем причин отказа. Налоговая инспекция обязана отправить требование с указанием причин отказа в принятии декларации.

Данное требование исключает неправомерность отказа ИФНС в принятии отчетности.

В случае, когда реквизиты заполнены неправильно, налоговый инспектор должен проинформировать о порядке заполнения декларации и предложить устранить допущенные ошибки в кратчайшие сроки. Если для ООО/ИП устранить ошибки в кратчайшие сроки не представляется возможным, то декларация будет считаться принятой, с пометкой/штампом «Требует уточнения».

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Причины незаконного отказа в приеме деклараций

Мы рассмотрели полный перечень оснований для отказа в приеме деклараций. Данный перечень не подлежит расширению. Налоговые инспекторы не могут толковать его на свое усмотрение. Именно поэтому следующие причины не являются основанием для отказа:

Наличие у организации признаков недобросовестности. Неуплата/периодическая неуплата ООО/ИП налогов, сборов, страховых взносов. Регистрация ООО по массовому адресу. Ошибки, неточности, описки, допущенные в декларации. Отсутствие у организации хозяйственной деятельности, неисполнение сдачи налоговой/бухгалтерской отчетности. Наличие долгов по обязательным платежам. ООО/ИП связано с фирмами-однодневками. Транзитный характер операций налогоплательщика. Занижение налогооблагаемой базы в декларации.

Налоговые инспекторы не имеют права оценивать добросовестность организации и проверять расчеты, указанные в декларации. Данные действия выполняются только в рамках камеральной налоговой проверки. Именно поэтому все вышеуказанные причины не являются законным основанием для отказа в приеме отчетности, налоговая обязана принять отчетность.

Кроме того, налоговики не имеют права аннулировать декларации (письмо ФНС РФ от 02.11.2018 № ЕД-4-15/21496@). Даже при недостоверности сведений, содержащихся в декларации, или при ее недобросовестной подаче ООО/ИП.

Что делать, если пришло письмо «счастья» в виде отказа в принятии декларации

Это влечет за собой нарушение сроков сдачи декларации, что является основанием для привлечения ООО/ИП к налоговой ответственности (согласно ст.119 НК РФ).

А где налоговая ответственность, там и штраф. В данном случае это 5% неуплаченной по декларации суммы налога (за каждый полный или неполный месяц просрочки сдачи). Штраф может достигать от 1000 руб. до 30% от суммы налога. И самая неприятная санкция — это блокировка счета, если декларация не сдана в течение 10 дней (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Поэтому если налоговая инспекция отказала в принятии декларации по законному основанию, организация должна со скоростью света исправить допущенные ошибки/недочеты и направить в инспекцию корректирующую декларацию. Лучше не затягивать с исправлением ошибок: растет просрочка — растет штраф.

В случае необоснованного отказа в принятии декларации необходимо оспорить отказ в вышестоящий налоговый орган — подать жалобу.

В жалобе на действия налоговой инспекции максимально подробно указывается суть претензии с ссылкой на п. 19 и п. 142 Административного регламента предоставления госуслуги по приему налоговых деклараций, утв. приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343, где содержится исчерпывающий список оснований для непринятия деклараций.

Следующий шаг — обжалование действий налогового инспектора в судебном порядке. Суды зачастую принимают сторону организации, сходясь во мнении, что налоговая инспекция не вправе отказать в принятии декларации, представленной в установленной форме.