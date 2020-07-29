Что смягчает налоговую ответственность?

Штраф по результатам налоговой проверки можно уменьшить как минимум в два раза, если у вас есть смягчающие обстоятельства. Какие? Этот вопрос разъяснила ФНС в письме от 12.05.2020 г. № БВ-4-7/7751@.
Что разрешает статья 112 Налогового кодекса?
Перечень смягчающих обстоятельств, которые позволят компании или ИП снизить размер санкций за налоговое нарушение, приведен в ст. 112 НК РФ. Он является открытым и предусматривает возможность признать «иные обстоятельства» смягчающими.
Обратите внимание: именно компания, являясь заинтересованным лицом, должна заявить о наличии смягчающих обстоятельств и ходатайствовать о снижении размера наказания. Для этого нужно написать заявление или ходатайство о снижении суммы штрафа. И приложить документы, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств.
Согласно п. 1 ст. 112 НК РФ, такими обстоятельствами признаются:
- совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
- совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- иные обстоятельства, которые могут быть признаны смягчающими судом или налоговым органом, рассматривающим дело.
«Иные» смягчающие обстоятельства
Налоговики ранее на своем сайте приводили вот какие иные обстоятельства:
- незначительная просрочка (перечисление налога или представление декларации, расчета с опозданием на «незначительное» количество дней);
- признание налогоплательщиком вины, отсутствие задолженности на момент принятия решения, устранение ущерба, самостоятельное выявление и устранение ошибок и т.д.;
- осуществление налогоплательщиком благотворительной деятельности; социальная направленность деятельности налогоплательщика (налогоплательщик-сельхозпроизводитель;
- градообразующее предприятие и т.д.);
- тяжелое финансовое положение организации (ликвидация предприятия;
- реорганизация налогоплательщика;
- процедуры банкротства;
- неведение хозяйственной деятельности);
- сезонный характер работ и т.д.;
- тяжелое материальное положение физического лица (пенсионер, отсутствие дохода и т.д.);
- тяжелое состояние здоровья (инвалидность, тяжелое заболевание, болезнь во время совершения правонарушения и т.д.);
- совершение правонарушения в силу стечения обстоятельств (личные и семейные обстоятельства и т.д.);
- несоразмерность деяния тяжести наказания (отсутствие неблагоприятных экономических последствий, ущерба бюджету;
- добросовестное исполнение налогоплательщиком своих обязанностей;
- наличие постоянной переплаты;
- отсутствие умысла на совершение правонарушения и т.д.).