Что смягчает налоговую ответственность?

На сколько уменьшат штраф?

При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа может быть уменьшен как минимум в 2 раза по сравнению с размером, предусмотренным соответствующей статьей Налогового кодекса. Это прямо указано в п. 3 ст. 114 НК РФ.

Совсем до нуля снизить санкции не получится, так как это уже будет считаться освобождением, а не уменьшением штрафа.

Поэтому отметим, что смягчающие обстоятельства не снимают с налогоплательщика ответственность за совершение правонарушения и налоговая не может полностью на их основе отменить штраф.

Умысел при совершении правонарушения

Умысел и смягчающие обстоятельства не совместимы. Если в действиях налогоплательщика есть умышленные деяния, то применить смягчающие обстоятельства нельзя.

Вот какие действия нельзя применить как смягчающие обстоятельства (постановление Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа от 11.12.2014 по делу № А58-6043/2013):

доначисление сумм налогов, пени и штрафов явилось результатом деятельности уже уволенных должностных лиц;

отсутствие достаточных денежных средств для уплаты налогов и налоговых санкций;

отсутствие прибыли у организации; наличие задолженности перед контрагентами;

тяжелое финансовое положение общества;

наличие у него кредитных обязательств в отношении приобретенного в лизинг оборудования.

Так, ФНС и Следственный комитет РФ разработали методические рекомендации налоговым и следственным органам, как выявлять и доказывать умысел в налоговых правонарушениях и опубликовали их письмом ФНС России от 13.07.2017 г № ЕД-4-2/13650@.

При подготовке документа его авторы проанализировали множество материалов налоговых проверок и судебных решений. В частности, если умысел в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов), будет доказан, то наказание за это будет суровее. Штраф за умышленную неуплату налогов в два раза выше, чем за неумышленную. Он составляет 40% от суммы недоплаты (п. 3 ст. 122 НК РФ).

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Обратите внимание: умысел также может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Судебная практика

Однако иногда суды приходят к выводу о том, что наличие умысла в действиях налогоплательщика не должно влиять на возможность применения смягчающих ответственность обстоятельств.

Рассмотрим несколько судебных дел.

1. Тяжелое финансовое положение организации и активная роль в общественной и благотворительной деятельности региона. Это позволило компании воспользоваться снижением штрафных санкций, несмотря на установленную умышленную форму вины (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.11.2019 № Ф04-4877/2019 по делу № А27-23267/2018).

2. Самостоятельная (добровольная) уплата налогоплательщиком в бюджет недоимки, а также пеней и штрафов. Здесь суды учитывают, что компания признает свою вину. Поэтому можно применить смягчающие обстоятельства (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.04.2019 № Ф08-2349/2019, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.03.2018 № Ф03-723/2018 по делу № А73-13306/2017).

3. Несоразмерность санкций тяжести совершенного правонарушения (решение АС Волго-Вятского округа от 24.07.2017 № Ф01-6599/2017, постановление АС Поволжского округа от 21.02.2019 № Ф06-43969/2019).

Есть и отрицательные решения. Например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.08.2018 № Ф05-7824/2018. Здесь суд не согласился снизить размер штрафа, несмотря на то, что компания привела несколько смягчающих обстоятельств: совершение нарушения впервые, наличие переплаты по налогам, отсутствие умысла на совершение правонарушения и добросовестность действий по применению льготного налогообложения, ведение благотворительной деятельности, социальную направленность деятельности.

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Можно сделать вывод, что в каждой конкретной ситуации налоговики принимают решение в зависимости от фактических обстоятельств рассматриваемого дела о налоговом правонарушении. А именно:

характер совершенного правонарушения;

размер причиненного вреда;

степень вины правонарушителя;

его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

К сожалению, невозможно заранее узнать, какое решение будет вынесено судом.