Как бухгалтеру настроить эффективную работу, избавиться от рутины, получить новые знания и возможности

Сейчас перед бизнесом стоит нелегкая задача — «держаться на плаву» в период кризиса. Делать всё нужно оперативно, чтобы избежать простоя и компенсировать издержки. Бухгалтерам организаций как никогда важно быть в курсе последних изменений, чтобы не допустить ошибок в документации и налоговых отчетах.

Лучшее, что можно предпринять для эффективной работы в условиях неизвестности и многозадачности — автоматизировать рутинные дела бухгалтерии.

Итак, 8 задач бухгалтера, которые поможет автоматизировать «1С»:

1. Сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат

Подготовка отчетности в контролирующие органы отнимает много времени: нужно проверить сроки, актуальность формы, ошибки. А потом еще не забыть отправить.

Но к чему эта головная боль, если можно автоматизировать отправку отчетности прямо из «1С»? Отчеты будут отправляться сами в зашифрованном электронном виде. Программа выявит, есть ли в отчетах неточности и уведомит вас об этом для дальнейшего исправления.

2. Обмен документами с банком и контрагентами

С помощью «1С» можно обмениваться документами с банком, отслеживать статус документов и получать информацию по всем картам.

Также из интерфейса «1С» можно обмениваться документами с контрагентами. Программа проследит, чтобы ни один документ не потерялся.

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3. Сверка данных с контрагентами

Немало времени у бухгалтера занимает сопоставление счетов-фактур своей организации и контрагента. Здесь главное — внимательность. Не исключено, что человеческий фактор может подвести.

Не беспокойтесь и доверьте эту задачу «1С». Все необходимые отчеты вам предоставит программа. Кроме того, она укажет каждое расхождение.

4. Авансовый отчет по QR-коду

При составлении авансового отчета по расходам (например, о покупке канцелярии для офиса) бухгалтеру приходится вручную вводить каждую позицию приобретенного товара, количество и стоимость. А в «1С» авансовый отчет формируется автоматически, достаточно просто отсканировать QR-коды с чеков.

5. Проверка контрагента

Если в компании часто заключаются новые сделки, времени на проверку контрагента вручную может и не хватать. Рисковать или автоматизировать процесс?

Сервисы «1С» помогают проверить контрагента за 5 минут на банкротство, принадлежность к однодневкам, на наличие судебных процессов и т.п. В то время как проверка вручную может занимать от трех до пяти часов.

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6. Поиск дублей в справочниках

Бывает так, что в справочниках может нечаянно появиться дубль — дублирующий документ. На проверку справочников вручную и поиск дублей может уйти очень много времени. Это зависит от размера базы. На поиск дубля можно потрать и целый день. Программа найдет его всего за пару минут.

7. Сверка выручки с базой НДС

Одна из распространенных проблем в бухгалтерии — расхождение между базой НДС и прибылью. На решение вопроса может уйти вплоть до нескольких рабочих дней. Если процесс автоматизировать, то о расхождениях можно забыть.

8. Получение актуальной информации об изменениях закона

Случается, что налоговые органы возвращают документы, потому что они оформлены по устаревшим нормам. А законодательство меняется чуть ли не каждый час, поэтому сегодняшние нормы могут быть завтра уже не актуальными. И об этом бухгалтеру крайне важно узнавать вовремя.

Переделывать под актуальный формат уже подготовленные документы — занятие не из приятных. Поэтому лучше предотвратить подобные казусы. В этом поможет информационный справочник системы 1С:ИТС, в котором вы всегда найдете свежие изменения законодательства. К тому же, программы «1С» регулярно обновляются, что предотвращает риск заполнения неактуальной отчетной формы.

Вы сэкономите столько же времени, сколько бы потратили на переоформление документа и его повторную отправку в контролирующие органы.

Автоматизировать можно не только эти задачи. В помощь бухгалтеру разработано свыше 20 сервисов, которые входят в состав информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС. С этим инструментом бухгалтерия будет решать ежедневные задачи и получать качественную поддержку экспертов «1С» в разы быстрее.