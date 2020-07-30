Откуда берутся бухгалтеры: об учебе, опыте и карьерном росте

Стать бухгалтером можно разными способами: отучиться несколько лет в вузе на экономфаке или окончить колледж по направлению бухучет. А иногда достаточно даже профильных курсов. Но в любом случае, чтобы стать востребованным специалистом важен опыт и навыки работы во всех необходимых программах бухгалтерского учета.

Образование, опыт и личные качества

Действительно, практика является основным критерием. Именно поэтому человека, который прошел курс по работе в «1С», на должность помощника бухгалтера могут взять охотнее, чем того, кто пять лет учился на экономиста. Иногда важнее знать, как провести документ в «1С», чем разбираться в макроэкономике.

Поэтому, прежде чем устроиться бухгалтером, даже люди с профильным образованием приходят на курсы по работе с «1С». Оптимальный вариант — курс «Практическое освоение бухгалтерии с самого начала», идет три недели по 5 академических часов. Он подходит как для знатоков теории (чтобы закрепить знания на 40 часах практики), так и для совсем начинающих — чтобы познакомиться и с теорией.

— Освоить новую профессию на курсе вполне возможно. И в основном все слушатели говорят, что этот курс им действительно помог. И даже более того: часто приходят студенты, которые либо заканчивают, либо недавно закончили вуз. И они говорят: «В институте три года изучали бухучет, а вы нам это дали за три недели. А я до этого три года так и не понимал, о чем разговор, что от меня хотят, что за счета, что за проводки...», — делится опытом преподаватель Учебного центра «ГЭНДАЛЬФ» Арина Калачева.

Помимо знания «1С», будущему бухгалтеру стоит ладить с компьютером — особенно с программами MS Word и Excel, а также разбираться в системе «Клиент-Банк».

Из основных личных качеств, которые стоит иметь (и развивать) бухгалтеру стоит выделить три: внимательность к деталям, терпеливость и стрессоустойчивость. Бухгалтера ждет много кропотливой работы, зачастую однообразной, и любые ошибки могут дорого стоить — в буквальном смысле.

Задачи и обязанности

Будьте готовы, что в ваши обязанности будет входить:

Перенос данных из бумажных документов в программу, что требует внимательности и умения концентрироваться.

Постоянное отслеживание изменений в законодательстве.

Контроль работы всех сотрудников в организации, связанных с документами.

Взаимодействие с руководством при решении финансовых проблем и, а также консультации при принятии важных решений.

Конкретные задачи могут отличаться в зависимости от вашей специализации — «участка» учета, за который вы отвечаете. В одной организации может быть один бухгалтер, который отвечает за расчет зарплаты, другой — за отчетность перед налоговой, третий — за клиент-банк и т.д. На небольшом предприятии все эти функции может совмещать и один человек.

Если вы еще не знаете, какой именно учет будете вести, начинать профессиональную подготовку лучше всего с курсов по «1С:Бухгалтерии» (там косвенно затронут все темы, в том числе и расчет зарплаты, производство и т.д.) Если точно уверены, что пойдете считать зарплату — можно осваивать с нуля «1С:Зарплата и управление персоналом».

Карьерный рост

Чтобы развиваться в профессиональной системе, бухгалтеру стоит постоянно осваивать новые участки учета, следить за изменениями в своей сфере, посещать бухгалтерские семинары и курсы. В идеале подтверждать изученный материал сертификатами, чтобы было чем аргументировать необходимость повышения руководству.

От помощника бухгалтера и младшего бухгалтера можно вырасти в опытного специалиста, затем — в главного бухгалтера. Некоторые бухгалтеры становятся финансовыми директорами предприятий, если развивают не только навыки по ведению оперативного учета, но и умеют анализировать финансовую деятельность компании, помогать директору с финансовым планированием. Зарплата главного бухгалтера или финдиректора на крупном предприятии сейчас может составлять около 100 000 руб. в месяц, так что перспективы хорошие.

Помимо этого, бухгалтер может немного сменить специфику деятельности, и стать налоговым консультантом, аудитором или кредитным специалистом. Или, набравшись опыта, можно уйти в бухгалтеры-фрилансеры на аутсорсинге: вести учет сразу нескольких фирм буквально из дома.

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