Наследование долей в ООО: возможности и ограничения

Доли в ООО и акции АО переходят по наследству в стандартном порядке, как и иное имущество, в том числе по завещанию. При этом нередко партнеры обсуждают, какие права будут у наследников, смогут ли они войти в бизнес на полноправных началах и хватит ли им компетенций и жизненного опыта для участия в принятии решений.

Эксперты TaxCOACH предлагают разобраться, можно ли ограничить вхождение наследников в бизнес и каким образом обеспечить гарантии как наследникам, так и оставшимся партнерам.

Остановимся подробнее на форме ООО как самой популярной, с одной стороны, и самой гибкой, с другой.

В уставе ООО возможно закрепление трех сценариев наследования:

1. Безусловный переход к наследникам долей в ООО, принадлежащих наследодателю

В этом случае наследники, получив свидетельство о праве на наследство, становятся равноправными участниками ООО, после чего могут самостоятельно принять решение — остаться в обществе или предложить свою долю к продаже остальным участникам или третьим лицам.

Отразим плюсы и минусы этого варианта:

Для наследников Для остальных участников ООО Гарантированное получение доли и самостоятельная инициатива в отношении дальнейшей судьбы доли в ООО. Важно! Участники не могут выбрать — взять долю или «деньги» в размере действительной стоимости долип.5 ст.23 ФЗ «Об ООО». Они обязаны сначала войти в состав ООО, а потом уже договариваться о выкупе у них доли, продаже третьим лицам или остаться и получать дивиденды. Наследники входят в состав участников. Нет необходимости единовременных затрат, как в случае выплаты компенсации при отказе войти в состав участников. - Непредсказуемость в «настроениях» наследников. Наследников может быть несколько, доля дробится между несколькими лицами. Могут быть конфликты как между наследниками (дети от разных браков и т.п.), так и с остальными участниками. - Возможны требования о выкупе доли по завышенной цене.

Отрицательные аспекты для остающихся участников Общества можно нейтрализовать за счет проработки устава до внезапной смерти одного из участников:

1) корректировка степени влияния наследников за счет урезания компетенции общего собрания участников в пользу избираемого Совета директоров или использование холдинговой структуры, которая предполагает смену участников только в головной структуре, а не в операционных компаниях;

2) согласование порядка отчуждения долей, например:

закрепление или, наоборот, исключение из устава права на выход из ОООст.26 ФЗ «Об ООО». Такое право предполагает возможность участника в любой момент в одностороннем порядке выйти из состава участников, получив действительную стоимость доли;

проработка вопросов по отчуждению долей. Например, чтобы исключить возможность завышенных требований наследников под угрозой отчуждения доли нежелательным третьим лицам (например, конкурентам), в уставе можно закрепить сумму или формулу определения суммы, по которой остальные участники могут воспользоваться преимущественным правом выкупа доли;

необходимо подумать, стоит ли предоставлять преимущественное право покупки не только участникам, но и Обществу. В необходимых случаях это дает возможность выкупить долю за счет накопленных средств самого ООО;

введение ограничений на отчуждение доли иным образом, нежели купля-продажа, в том числе на дарение: возможен как запрет, так и необходимость получить согласие остальных;

установление сроков расчета за долю;

другие аспекты, отражающие пожелания партнеров.

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2. Наследование с согласия остальных участников

Участники по своему усмотрению могут дать согласие на вхождение наследников в состав участников либо отказать. Можно отказать не всем, а части наследников. В случае отказа наследникам выплачивается за счет средств Общества компенсация в размере действительной стоимости доли согласно п.5 ст.23 ФЗ «Об ООО» (напомним, это пропорция от нераспределённой прибыли ООО на дату смерти).

Плюсы и минусы:

Для наследников Для остальных участников ООО В случае отказа во вхождении в состав участников, сразу получают «живые деньги» в отличие от статуса участника с небольшой долей, которая не позволяет существенно влиять на принимаемые решения (особенно в ситуации дробления доли между несколькими наследниками). - Неопределенность в том, войдут ли они в состав участников. - В случае отказа получают денежную компенсацию, которая не учитывает возможный будущий рост стоимости компании. Также возможно недобросовестное занижение стоимости активов компании для определения размера выплаты. Возможность принять решение в зависимости от персональных качеств наследника. - Если участников несколько, то решение принимается единогласно. Нужно согласовать всеми участниками. Если кто-то против, то наследник не войдет в состав участников, а Общество будет обязано понести расходы на выплату действительной стоимости доли.

3. Переход долей к наследникам запрещен по уставу

Этот вариант возможен на случай, когда партнеры твердо уверены, что они готовы вести бизнес только в такой комбинации и не хотят допускать возможность вхождения наследников.

Наследники в этом случае не остаются «ни с чем», а получают компенсацию в размере действительной стоимости доли.

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Плюсы и минусы:

Для наследников Для остальных участников ООО Сразу получают «живые деньги» в отличие от статуса участника с долей, которая не позволяет существенно влиять на принимаемые решения (особенно в ситуации дробления доли между несколькими наследниками). - Сумма денежной компенсации не учитывает возможный будущий рост стоимости компании. Не будет возможности систематически получать доход. Также возможно недобросовестное занижение стоимости активов компании для определения размера выплаты. Нет нежелательных лиц в составе участников и угрозы последующего отчуждения долей непредсказуемым лицам (например, конкурентам). - Единовременные траты на выплату компенсации (не ранее чем через 6 месяцев после смерти, то есть после получения наследниками свидетельства о праве на наследство).

Мы видим, что к вопросам возможного наследования можно подойти гибко — учитывая как специфику бизнеса, так и персональные качества и интересы своих наследников.

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