Банки почти на треть сократили одобрение заявок граждан на кредитные карты

По мнению председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Обновление» Михаила Дорофеева, сокращение показателя одобрения заявок на выдачу кредитных карт связано с ухудшением кредитоспособности граждан, многие из которых столкнулись с потерей работы и падением доходов:

«В подобных условиях у банков не было иного выбора, кроме как пойти на ужесточение стандартов кредитования. Рост просроченной задолженности, который пока не успел проявить себя, ? а только за май доля таких кредитов в общем портфеле успела возрасти с 4,6% до 4,7% ? заставит наращивать резервы, что при некорректной политике может привести к убыткам и давлению на показатель достаточности капитала с рисками прекращения деятельности кредитной организации»

Такую точку зрения поддерживает и ведущий финансовый эксперт школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист, уверенная в том, что банки на данный момент оказались в достаточно сложном положении.

«В вопросе выдачи кредитных карт и установке лимитов банки руководствуются оборотом средств по существующим дебетовым картам клиентов. И тут стоит вспомнить, что многие работодатели, платившие зарплату в конвертах, которая затем оказывалась на дебетовых карточках, для многих в период принудительных „карантинных каникул“ превратилась в голый оклад. Соответственно, выдача кредиток, которые могут быть под угрозой просрочек и невыплат ? это для банков риск, и риск неоправданный. А посему, тут начинает действовать принцип: „лучше меньше, но надежнее“», — полагает госпожа Лист.

Впрочем, в отношении прогноза о развитии ситуации точки зрения опрошенных «Финансовой газетой» экспертов расходятся. Так, по мнению Михаила Дорофеева, драматичное снижение во втором квартале оказалось пиковым, однако по итогам года эти шокирующие цифры станут не столь пугающими.

«Режим нерабочих дней позади, правительство одобрило пакет стимулирующих мер. По мере дальнейшего восстановления экономики можно ожидать улучшения показателя кредитоспособности граждан, смягчения стандартов кредитования банков и увеличения доли числа одобренных заявок на выдачу кредитных карт наряду с ростом числа таких обращений граждан», — полагает он.

Однако у Киры Лист точка зрения противоположная — она считает, что говорить о каком-то росте выдачи кредитных карт пока не стоит.

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«Те последствия, которые принесла пандемия и ограничения, не позволят пока большей части людей выйти на прежний уровень дохода. Конечно, всегда найдутся люди, которым и „война — мать родная“, но, как правило, это не массовое явление. Если опираться на прогнозы Российского совета торговых центров, то четверть торговых центров к осени могут разориться, поскольку настало время выплаты налоговых задолженностей, по которым предоставлялись отсрочки до 1 июля. Соответственно впереди еще один поток людей, потерявших работу», — указывает эксперт школы изучения финансовых рынков.

Не верит она и в то, что сокращение выдачи кредитных карт хоть каким-то образом снимет проблему закредитованности населения: «За кредитками обращаются не от хорошей жизни. И получив отказ в банке, у многих появится желание пойти за займами в микрофинансовые организации, где условия как у ростовщиков из девяностых годов. А это, как правило, первый шаг в кредитную яму и путь к банкротству физических лиц».