Банки почти на треть сократили одобрение заявок граждан на кредитные карты
Российские банки в мае текущего года в сравнении с показателем за аналогичный месяц 2019-го сократили одобрение поданных заявок на выдачу кредитных карт сразу на восемь процентов, до 31%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
По данным БКИ, за последний весенний месяц российские банки выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что в 2,1 раза меньше уровня годом ранее. Кроме того, на 55,4% сократился и общий объем лимитов по выданным картам — до 23,5 млрд рублей.
Как пояснил РИА Новости генеральный директор компании Олег Лагуткин, количество одобренных заявок сократилось, в первую очередь, из-за ужесточения кредитными учреждениями политики для удержания уровня риска на приемлемом уровне, а также снижения спроса россиян на заемные средства.
Правда, он ожидает, что в скором времени банки все же нарастят выдачи. Согласно прогнозу Лагуткина, уже в начале осени финансовые организации будут выдавать 500-600 тысяч кредитных карт.