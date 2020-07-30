Что такое квалификационная комиссия?

Квалификационная комиссия — это коллегиальный орган, созданный работодателем для оценки профессиональных компетенций сотрудника, приобретенных в процессе работы или дополнительного обучения. Ее цель — присвоение очередного разряда экзаменуемому.
Когда и кем создается
Создается по письменному запросу для приема экзаменов для повышения разряда у сотрудников некоторых рабочих профессий. Отличается от аттестационной, которая создается для проверки соответствия занимаемой должности, и от конкурсной, которая присваивает классные чины государственным служащим.
Существует еще и квалификационная комиссия в адвокатской палате для приема экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката и для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. Но она функционирует по другим нормам, подробно описанным в ст. 33 гл. 4 Федерального закона № 63-ФЗ от 31.05.2002.
Коллегиальный орган для присвоения разряда работникам создается руководителем предприятия на основании заявления рабочего и представления руководителя соответствующего подразделения (мастера, начальника участка и др.). Утверждается приказом о квалификационной комиссии на предприятии.