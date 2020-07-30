Что такое квалификационная комиссия?

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Небольшие организации для присвоения разряда работникам нередко обращаются в учебные заведения соответствующего профиля. Существуют и центры независимой оценки квалификации (ЦОК). Их деятельность четко регламентирована Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» № 238-ФЗ от 03.07.2016.

На какой срок создается

Срок функционирования коллегиального органа прописывается в локальных нормативных актах. Обычно квалификационная комиссия создается на срок подготовки и проведения экзаменов либо на иной срок с указанием интервала дат приема заявлений претендентов.

Возможно создание и постоянно действующего коллегиального органа. Краткосрочное действие составляет несколько дней, т. к. сдача теоретической части и пробные работы для одного претендента обычно по своей продолжительности не превышают одной смены рабочего.

Кто входит в состав

В состав включается группа компетентных и представительных лиц из числа персонала. Из них выбираются председатель и его заместитель. Созданная тарифно-квалификационная комиссия на предприятии может включать:

начальников цеха или участка и других руководителей; технологов;

высококвалифицированных рабочих;

представителей службы технического контроля;

сотрудников отдела производственного обучения;

работников отдела кадров;

специалистов отдела оплаты труда и др.

Кроме специалистов, в состав квалификационной комиссии входят представитель профсоюзной организации работников и секретарь, который ведет всю документацию.

Требования к членам комиссии

Лица, принимающие экзамен, официально наделены полномочиями оценки уровня квалификации работников и присвоения им очередного разряда. Основные требования к квалификационной комиссии аналогичны типовым требованиям к ЦОК, утвержденным Решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям от 20.05.2015. Экзаменаторы должны знать и уметь применять:

локальные нормативные акты по оценке и присвоению разрядов на предприятии;

основные положения теории и практики вида (видов) профессиональной деятельности в рамках области деятельности;

требования профессиональных стандартов и требования к разряду, предъявляемые ТКС к соответствующим рабочим по профессии в металлургии, строительстве и т. д.

Обязанности комиссии

Обязанности и функции квалификационной комиссии утверждены в соответствующем локальном Положении. Она проводит первоначальную проверку теоретических знаний, которые прописаны ЕТКС в разделах «Характеристика работ» и «Должен знать» того разряда, на который претендует работник.

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Во время практической части экзамена рабочий выполняет пробные работы, которые соответствуют уровню объявленной квалификации и соответствуют требованиям ЕТКС, профстандарта и должностной инструкции. Они указаны в разделах «Примеры работ» или «Характеристика работ», и демонстрируют знания в пределах требований профессиональных характеристик и учебных программ.

В качестве пробных работ выбирают те, которые характерны для данного предприятия, соответствуют определенным параметрам, уровню заявленной квалификации, нормам выработки, принятым на предприятии. Полный порядок работы квалификационной комиссии при рассмотрении кандидата прописан в локальном Положении предприятия.

Порядок работы

Созданная на предприятии квалификационная комиссия осуществляет следующие функции:

1. Рассмотрение документов, представленных работниками, желающими повысить квалификацию, и принятие решения о допуске либо недопуске к экзамену.

2. Подготовка экзамена в соответствии с ЕТКС.

3. Прием теоретической части экзамена.

4. Прием практической части экзамена.

5. Вынесение решения путем голосования о присвоении или неприсвоении разряда.

6. Составление протокола, включающего решение квалификационной комиссии и оценку.

7. Передача в отдел кадров протокола, на основании которого готовится приказ о присвоении работнику определенного разряда.

Разряд признается присвоенным с момента подписания приказа руководителем. При отрицательном результате экзамена причина отказа в присвоении разряда излагается в протоколе.