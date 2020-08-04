Выдачи ипотечных кредитов и микрозаймов возвращаются на докризисный уровень

Напомним, что в апреле 2020 года на фоне карантинных мероприятий падение выдачи микрозаймов по сравнению с мартом составило всего 26,6%.

В июне 2020 года наибольшее количество займов в регионах было выдано в Москве (58,1 тыс. ед.), Московской области (52,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (48,0 тыс. ед.), а также в Свердловской (46,2 тыс. ед.) и Кемеровской (43,3 тыс. ед.) областях.

«Сокращение выдачи микрозаймов в апреле 2020 года оказалось достаточно существенным, хотя и не столь значительным как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом восстановление сегмента микрозаймов идет постепенно, достаточно умеренными темпами. Очевидно, что полное восстановление рынка займов „до зарплаты“ займет еще некоторое время».

Однако среди клиентов кредитных организаций и МФО осторожные настроения сохраняются и о полном восстановлении спроса на займы говорить пока не приходится. Платежный сервис «Скрепка» провел опрос среди своих пользователей — заемщиков микрофинансовых компаний, и выяснил, как изменилась ситуация с потреблением и кредитами в связи с «коронакризисом».

Как показывают результаты этого опроса, более половины респондентов считают, что кризис не закончился, а находится на пике или только начинается. Россияне озабочены снижением кредитной нагрузки и при этом отмечают, что кредиты стало брать сложнее.

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66% россиян ощущают на себе влияние кризиса, при этом почти половина опрошенных сократила траты на продукты;

36% респондентов отметили, что кризис, вызванный пандемией и периодом самоизоляции, сейчас находится на пике, еще 30% считают, что это только начало и готовятся к тяжелым временам. Тем не менее, среди опрошенных много оптимистов — 32% россиян ответили, что всё худшее уже позади и жизнь налаживается, а 2% вообще не заметили никакого кризиса;

46% заемщиков отметили снижение уровня доходов и сокращение трат, в том числе, на продукты питания. Согласно чекам, которые пользователи загружают в сервис, их расходы сократились, в среднем, на 20%, однако, начиная с конца июня, ситуация с тратами стала выравниваться.

Кредитными каникулами воспользовались 14% заемщиков

56% опрошенных ответили, что не попадают под критерии (в числе основных условий получения кредитных каникул — снижение официального дохода на 30% и более в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год).

8% заемщиков попадают под критерии, но решили не оформлять кредитные каникулы, так как всё равно придется выплачивать всю сумму, при этом кредитная нагрузка после отсрочки только возрастет. 22% россиян признались, что даже не изучали условия получения кредитных каникул.

Более половины опрошенных отмечают, что получить заемные средства стало сложнее

Слухи о второй волне пандемии не утихают. На вопрос «стоит ли сейчас оформлять кредиты или займы» 58% заемщиков ответили утвердительно, а 42% рассчитывают воздержаться от кредитов и переждать это непростое время без долгов.

При этом те, кто собирается оформлять займы, при выборе кредитной организации будут обращать повышенное внимание на программы лояльности — скидки, кэшбэк или бонусы. Так ответили 82% респондентов, отметив, что сейчас это актуально, как никогда.

58% респондентов считают, что получить займ стало сложнее, чем до «коронакризиса», так как кредиторы склонны выдавать меньшие суммы. 30% не заметили ужесточения требований при выдаче займа, еще 12% утверждают, что займ сейчас получить легче, чем раньше.

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Лишние деньги россияне направят на погашение займа

72% заемщиков, отвечая на вопрос «на что бы вы потратили бонус в размере 10.000 рублей?» ответили — на погашение займа (частично или полностью), 10% — на покупку продуктов и товаров первой необходимости. Еще 10% отложат сумму на отпуск.

Результаты опроса показали, что пока в приоритете у заемщиков — снижение кредитной нагрузки.