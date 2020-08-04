Выдачи ипотечных кредитов и микрозаймов возвращаются на докризисный уровень
Об этом говорят результаты последних исследований ведущих кредитных бюро России. Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июне 2020 года выдали более 109 тысяч ипотечных кредитов на 258 миллиардов рублей. Количество выдач превышает показатели июня 2019 года на 22%, а объем — на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему.
За второй квартал количество выданных банками ипотечных кредитов оказалось на 3% больше по количеству и на 7% больше по объему, чем во втором квартале 2019 года. По итогам первого полугодия выдачи выросли на 11% по количеству кредитов и на 20% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Темпы роста ипотеки вернулись к уровням до карантина на фоне нескольких факторов. Существенный вклад внесла запустившаяся в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, в рамках которой многие банки предлагают даже еще более низкую ставку. — рассказывает Артур Александрович, генеральный директор ОКБ. — Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансировании ипотечных кредитов. В-третьих, из-за карантина у граждан были ограниченны возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос».
Тем временем Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем официальном сообщении констатирует, что выдача микрозаймов тоже постепенно восстанавливается после существенного сокращения в карантинные месяцы.
Бюро ссылается на данные 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов). В июне 2020 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 1,26 млн. единиц. Это на 7,3% больше, чем было выдано в «карантинном» апреле (1,17 млн. ед.)