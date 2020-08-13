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Сборник шуток о бухгалтерах, программистах и 1С

Начните утро среды с юмористической паузы!

  • Хорошего бухгалтера трудно найти. Бухгалтер Вера Ивановна, например, уже 3-й год в федеральном розыске.
  • Если что-то выглядит просто, но работает — значит это уже не просто.
  • Рецепт «рабочего» счастья: указывай бухгалтеру на его достижения и свои ошибки.
  • На вопрос директора «Сколько будет два плюс два?» мудрый бухгалтер отвечает: «А сколько нужно — столько и сделаем».
  • Закон Мэрфи для бухгалтеров: если баланс сразу не сошёлся, значит в нём есть ошибка. Следствие: если баланс сошёлся — ошибок две.
  • Мудрецы и бухгалтеры одинаково спокойно относятся к деньгам.
  • Хорошему бухгалтеру бюджет всегда должен.
  • Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе и компьютером!
  • Бывает, что хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой — ещё дороже.
  • Фирма ищет нового бухгалтера, кстати, и старого тоже!
  • Бухгалтер Петрова при получении паспорта по привычке поставила подпись своего директора.
  • Невменяемый бухгалтер не отдаёт себе отчёт.
  • Бухгалтер — это человек, который начал считать и не смог остановиться.
  • Никакой оргазм не может сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошёлся годовой баланс предприятия.3
  • Главный бухгалтер не Тимошка — в дизайне сечёт немножко.
  • Стать главбухом может только тот, кого укусил другой главный бухгалтер.
  • Налоговая полиция всегда приходит на выручку.
  • Быть бухгалтером — это не только сидеть за компьютером, а ещё быть креативной личностью и манипулировать реальностью.
  • Настоящий бухгалтер не ест, а сводит баланс питательных веществ.
  • Бухгалтер шинного завода не там поставил запятую и вывел слесаря Гусева в 10-ку Forbes.
  • Бухгалтер по телефону: «Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не налогового кодекса».

2

  • Я — бухгалтер, и ничего не хочу решать. Я хочу, чтобы отчётность сама сдавалась.
  • У нашего бухгалтера идеальный слух. Она даже слышит, как деньги поступают на расчётный счёт.
  • Ох, уж этот НДС, такой непостоянный...
  • У нормальных людей год делится на времена года, у бухгалтеров — на кварталы.
  • Если у вас во время работы не виснет 1С — значит, вы не работаете.
  • На время отчётности бухгалтерия — Царь всея компании. А всё остальное время — «рабочая лошадка».
  • Что значит быть бухгалтером — когда ворочаешь миллионами, при этом оставаясь спокойной к деньгам.

4

  • Нельзя просто так взять и выдать деньги из кассы.
  • Скажите, а подоходный налог — это от слова «подохнуть»?
  • Наша свобода — возможность выбора: либо налоги, либо штрафы.
  • Бухгалтерия — хаос, стресс и 1С.
  • «Ну и запросы у вас» — сказала база 1С и зависла...
  • По статистике 10 из 9 бухгалтеров не умеют считать.
  • Чтобы заснуть, бухгалтер начинал считать деньги на расчётном счёте.
  • Хороший бухгалтер никогда не ашибается.
  • Директор завода по производству вазелина в очередной раз ускользнул от налоговой.
  • В офисе стояла такая тишина, что было слышно, как на пластиковые карточки приходит зарплата.
  • Бухгалтер — это человек, который знает о деньгах больше чем те, кто их имеет.
  • Мне нужны сильные эмоции. Пойду почитаю годовой отчёт.
  • Статистика знает всё, что бухгалтерия находит необходимым сообщить.
  • У некоторых отпуск и работа отличаются тем, за каким компьютером они работают.

6

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Статья: топ-10 причин почему бухгалтеры самые счастливые
Наскучила работа бухгалтера? Устали от рутины? Все это ерунда. И вот почему...
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  • Люблю выходные... Можно быстро и без пробок доехать до работы.
  • В автосалоне:
    — Я бы хотела купить у вас автомобиль.
    — Модель?
    — Нет, бухгалтер. Но за комплимент — спасибо.
  • В бухгалтерии трудно только первые 5 лет. Потом или дурдом, или освоишься.
  • Нервировать бухгалтерию вредно для вашей зарплаты.
  • Какая безработица? Смотрите — там, где раньше был один бухгалтер, теперь ещё системный администратор, программист и наладчик 1С.
  • У наших программистов 1С слово «зарплата» раньше вызывало только положительные эмоции.
  • Вечность состоит из отчётных периодов.

7

  • А у нас в офисе живой парадокс работает — бухгалтер/системный администратор. Его вообще никто не понимает.

  • Пара пропущенных платежей — и вскоре поймёшь, как нужна. Плюсом узнаешь о своих качествах, но это не точно.

  • Человек на 80% состоит из воды, а на 20% — из НДС.

  • Справка бухгалтерии: «В октябре месяце в компьютере потерялась проводка...»
  • Объявление на дверях бухгалтерии: «Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги!»
  • — Как работа в бухгалтерии? — Норм... очень... много... норм.
  • Сколько бухгалтеру ни уменьшай работу — всё равно сдаст отчётность в последний день.

9

  • Нет такой шутки, которую бухгалтерия не могла бы превратить в служебную записку.
  • Не торопитесь выбрасывать старые регистры и отчеты! Выбросьте их не спеша, с наслаждением...
  • Если считаете, что всё плохо, возьмите калькулятор и пересчитайте еще раз.
  • Если по пути на работу вам перебежал дорогу чернокожий налоговый инспектор с пустыми ведрами — самое время взять отпуск.
  • Небывалая толщина отчёта защищает от опасности быть прочитанным.
  • Работаешь в 1С. Никого не трогаешь. Заказы клиентов, документы продажи, и вдруг понимаешь — надо срочно проверить почту в браузере. Случайный клик. Через час ты очнёшься на YouTube или в ленте социальной сети, рассматривая фото или видео о том о сём. Чёртова магия, как это работает вообще?!
  • Если у человека красные глаза, дрожат руки и неадекватная речь, вовсе не обязательно, что он наркоман. Бухгалтеры после нескольких суток сдачи готовой отчетности выглядят точно так же.9
  • — Ну, как дела на работе? — И не спрашивай. Начальник выдумывает что-то и хочет, чтобы мы работали за троих. Хорошо ещё, что нас пятеро.
  • Утро программиста начинается не с кофе, а с вечера.
  • — Здравствуйте, Алексей. А вы уже работаете за еду? — Нет. — Хорошо. Через 2-3 недели наберу.
  • Программист Василий, достал из стола антисептик, увидел надпись «70%» и положил обратно с мыслью: «Подожду немного, еще не загрузилось».
  • Пользователь: «Программа, ты вообще работать будешь?». 1С: «А я что, по-твоему, делаю?»
  • На работе есть одна сумасшедшая коллега-бухгалтер. Почему-то уверена, что я за ней слежу. Ну, по крайней мере, так она говорит своему психотерапевту.
  • Говорят, если долго и пристально смотреть на код 1С, то можно увидеть, как цифры и буквы превращаются в матрицу.

10

  • Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если ТЗ было составлено устно.
  • Код — это очень уж хитрый предмет, может работать, а может и нет. Код не работает, и мы не знаем «почему». Код работает, и мы не понимаем «почему».
  • Когда для проверки базы 1С удаленно вводишь свой логин и пароль, слышишь в ответ: «Подождите, я сейчас выйду из-под вас».
  • На просьбу программиста 1С по телефону «Выйдите все из бухгалтерии!» бухгалтеры всем составом вышли за двери кабинета и стали ждать. Обновление не вышло.
  • Британские ученые выяснили, что у людей из ИТ-отделов сильнее всего развиты мышцы, отвечающие за пожатие плечами.
  • Опытный разработчик всегда посмотрит направо и налево, даже если переходит улицу с односторонним движением.

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  • Есть легенда, что название 1С появилось из желания разработчиков, чтобы все отчеты выполнялись не более 1-й секунды. «Ишь, чего захотели!» — ответила программа.
  • Найдена главная причина ошибок в 1С. Это люди. Обычные пользователи. Они делают все не так, как задумали программисты.
  • В сказке для программистов поросята спасаются в домике из палок и всего, что попадется под руку. При этом ремонтируют свою хижину быстрее, чем ее ломает волк.

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