Сборник шуток о бухгалтерах, программистах и 1С

Начните утро среды с юмористической паузы!
- Хорошего бухгалтера трудно найти. Бухгалтер Вера Ивановна, например, уже 3-й год в федеральном розыске.
- Если что-то выглядит просто, но работает — значит это уже не просто.
- Рецепт «рабочего» счастья: указывай бухгалтеру на его достижения и свои ошибки.
- На вопрос директора «Сколько будет два плюс два?» мудрый бухгалтер отвечает: «А сколько нужно — столько и сделаем».
- Закон Мэрфи для бухгалтеров: если баланс сразу не сошёлся, значит в нём есть ошибка. Следствие: если баланс сошёлся — ошибок две.
- Мудрецы и бухгалтеры одинаково спокойно относятся к деньгам.
- Хорошему бухгалтеру бюджет всегда должен.
- Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе и компьютером!
- Бывает, что хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой — ещё дороже.
- Фирма ищет нового бухгалтера, кстати, и старого тоже!
- Бухгалтер Петрова при получении паспорта по привычке поставила подпись своего директора.
- Невменяемый бухгалтер не отдаёт себе отчёт.
- Бухгалтер — это человек, который начал считать и не смог остановиться.
- Никакой оргазм не может сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошёлся годовой баланс предприятия.
- Главный бухгалтер не Тимошка — в дизайне сечёт немножко.
- Стать главбухом может только тот, кого укусил другой главный бухгалтер.
- Налоговая полиция всегда приходит на выручку.
- Быть бухгалтером — это не только сидеть за компьютером, а ещё быть креативной личностью и манипулировать реальностью.
- Настоящий бухгалтер не ест, а сводит баланс питательных веществ.
- Бухгалтер шинного завода не там поставил запятую и вывел слесаря Гусева в 10-ку Forbes.
- Бухгалтер по телефону: «Это вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла, а не налогового кодекса».
- Я — бухгалтер, и ничего не хочу решать. Я хочу, чтобы отчётность сама сдавалась.
- У нашего бухгалтера идеальный слух. Она даже слышит, как деньги поступают на расчётный счёт.
- Ох, уж этот НДС, такой непостоянный...
- У нормальных людей год делится на времена года, у бухгалтеров — на кварталы.
- Если у вас во время работы не виснет 1С — значит, вы не работаете.
- На время отчётности бухгалтерия — Царь всея компании. А всё остальное время — «рабочая лошадка».
- Что значит быть бухгалтером — когда ворочаешь миллионами, при этом оставаясь спокойной к деньгам.
- Нельзя просто так взять и выдать деньги из кассы.
- Скажите, а подоходный налог — это от слова «подохнуть»?
- Наша свобода — возможность выбора: либо налоги, либо штрафы.
- Бухгалтерия — хаос, стресс и 1С.
- «Ну и запросы у вас» — сказала база 1С и зависла...
- По статистике 10 из 9 бухгалтеров не умеют считать.
- Чтобы заснуть, бухгалтер начинал считать деньги на расчётном счёте.
- Хороший бухгалтер никогда не ашибается.
- Директор завода по производству вазелина в очередной раз ускользнул от налоговой.
- В офисе стояла такая тишина, что было слышно, как на пластиковые карточки приходит зарплата.
- Бухгалтер — это человек, который знает о деньгах больше чем те, кто их имеет.
- Мне нужны сильные эмоции. Пойду почитаю годовой отчёт.
- Статистика знает всё, что бухгалтерия находит необходимым сообщить.
- У некоторых отпуск и работа отличаются тем, за каким компьютером они работают.