Эволюция рейдерства. Методы и формы противодействия

Рейдерство — явление достаточно старое, с ним в той или иной степени сталкивались деловые круги всех стран, где существует свободное предпринимательство. В России возможность на законных основаниях заниматься бизнесом — явление относительно молодое. Ведь капитализм в нашей стране фактически существует лишь 30 лет, что несопоставимо с его «возрастом» в странах Западной Европы и Америки.

Однако несовершенство функционирования капиталистических механизмов и по-прежнему в стадии постоянной доработки институционально-правовая модель государства влекут за собой применение криминальных методов для обретения контроля над предприятием.

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Следует оговориться, что процветание рейдерства в период складывания в обществе капиталистических отношений не является исключительно российским феноменом.

Так, в США им успешно занимался первый долларовый миллиардер в истории Джон Рокфеллер. И все же, стоит заметить, что использовались для этого преимущественно финансово-экономические инструменты. Иными словами, западные предприниматели под рейдерством понимают агрессивный способ поглощения компании.

Иное дело — в России. Здесь под рейдерством понимается незаконное обретение контроля над предприятием, которое происходит против воли его управляющих структур и собственника. На последнего может оказываться в том числе и силовое давление.

Расцветом таких действий стали 90-е гг., когда на обломках распавшегося Советского Союза начали появляться первые бизнесмены новой России. Рейдерство в ту пору стало привычным для «авторитетных» дельцов способом завладеть активами предприятия, его инфраструктурой, недвижимостью, получить контроль над финансами.

Если изначально речь шла о преимущественно силовых методах рейдерства — давлении на собственников и гендиректоров, угрозах жизни и здоровью с целью заполучить контроль над акциями предприятия или ввести в совет директоров «нужных» людей, то постепенно рейдерство эволюционировало.

В преступных схемах стали задействовать реестродержателей (обеспечивая перевод акций, в том числе с использованием поддельных соглашений об их продаже или передаче), суды (взыскание несуществующих долгов на основе сфальсифицированных долговых обязательств), подкуп правления компании или ее акционеров.

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Таким образом, рейдерство с течением времени стало проблемой, от которой не застрахован ни один успешный бизнес. Чтобы успешно справиться с потенциальными попытками рейдерских захватов, каждый предприниматель должен знать о способах противодействия им.

Во-первых, необходимо придерживаться строгих и четких правил в управлении предприятием, обеспечить следование в работе всем формальным процедурам, пристально следить за чистотой юридической части функционирования компании.

Не лишним будет озаботиться сохранностью реквизитов фирмы, вести деловую переписку только на официальных бланках, подделка которых затруднена, еще на этапе учреждения компании хорошо продумать текст устава, который сделает более сложной процедуру изменения учредительных документов.

Во-вторых, нужно заранее продумать, где, в случае рейдерской атаки, найти надежных юристов и финансистов. Именно эти люди в случае кризисной ситуации станут вашими главными советниками.

Однако и предприниматель должен помнить о необходимости знать особенности уголовного и административного производства, и понимать, в каких случаях ему следует подавать иск в Арбитражный суд, в каких — идти в полицию, а когда — в налоговую службу.

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В-третьих, необходимо придерживаться железного правила — не взаимодействовать с подозрительными или сомнительными контрагентами.

Во многих случаях первым этапом рейдерского захвата является появление нового бизнес-партнера, который изначально настроен на взаимовыгодные и конструктивные отношения, а затем вдруг начинает подрывать эффективную работу предприятия и замыкать принятие решений на себя.

К сожалению, формы и методы рейдерства эволюционируют, и оно по-прежнему остается серьезной проблемой для России. Тем не менее, от него можно и нужно защищаться!