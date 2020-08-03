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Если у мужа есть кредит, могут ли со счета жены списать эти деньги?

По данным Банка России на начало 2020 года россияне набрали кредитов более чем на 17,6 трлн рублей. Если посмотреть на банковскую статистику, долги наших соотечественников можно поделить на две большие категории: потребительские и ипотечные. На сегодняшний день достаточно сложно представить себе семью без хотя бы одного кредита, поэтому вопрос раздела занятых сумм волнует многих. Тем более что некоторые браки длятся меньше, чем тянутся сроки выплат по кредитам.

Недавно мне пришел интересный вопрос: если у мужа есть кредит, могут ли со счета жены списать эти денежные средства? Ответ на него читайте в этой статье.

Что входит в состав общего имущества супругов?

Согласно статье 34 Семейного Кодекса РФ под общим имуществом супругов понимается имущество, нажитое во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено — находится в их совместной собственности. По российскому законодательству у супругов могут быть свои личные долговые обязательства. Проще говоря, брать долги, например, мужа можно только из имущества, которое принадлежит именно ему.

Более того, статья 253 Гражданского кодекса РФ и статья 35 Семейного кодекса РФ устанавливают презумпцию согласия супруга на действия другого по распоряжению общим имуществом. Однако действующее законодательство не содержит положение о том, что согласие предполагается и в том случае, если у одного из супругов появились долговые обязательства перед третьими лицами.

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Будет ли жена оплачивать долги своего мужа?

В случае заключения одним из супругов договора займа, такой долг может быть признан общим, но только при условии траты денежных средств в полном объеме на расходы семьи. В таком случае по обязательствам будут отвечать оба супруга.

Если, к примеру, муж подписал кредитный договор и в нем нет подписи супруги, долг становится его личным и не будет относиться к совместным долгам. В случае, если кредит платить нечем, сумма долга будет взыскана с того супруга, чье имя содержится в договоре. Вообще жена может добровольно ежемесячно вносить необходимую сумму за неплатежеспособного супруга, но закон ее к этому не обязывает.

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В том случае, когда один из супругов не работает и не имеет никакого отношения к личному долговому обязательству другого, с него по нормам действующего законодательства нельзя взыскать сумму образовавшейся задолженности (обратить взыскание на имущество и т.д.).

Когда супруги совместно отвечают по имеющимся долгам?

Заключен договор поручительства

Например, если супруг своевременно не выплачивал взносы по ипотеке, а супруга стала поручителем, тогда банк будет предъявлять требования именно к ней.

Согласно ст. ст. 363, 365 Гражданского кодекса РФ поручитель отвечает перед кредитором в случае, если должник не исполняет свои обязательства надлежащим образом. После этого к поручителю (в объеме удовлетворенных требований) переходят права кредитора по этому обязательству, в том числе и права залогодержателя.

Супруги являются созаемщиками

Если супруги являются созаемщиками, банк имеет право требовать денежные средства от любого из них, даже в после развода.

Например, если один из созаемщиков погасит ипотеку, то он потом имеет право потребовать от другой стороны возврата части денежных средств (так называемое регрессное требование).

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