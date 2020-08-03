Если у мужа есть кредит, могут ли со счета жены списать эти деньги?

По данным Банка России на начало 2020 года россияне набрали кредитов более чем на 17,6 трлн рублей. Если посмотреть на банковскую статистику, долги наших соотечественников можно поделить на две большие категории: потребительские и ипотечные. На сегодняшний день достаточно сложно представить себе семью без хотя бы одного кредита, поэтому вопрос раздела занятых сумм волнует многих. Тем более что некоторые браки длятся меньше, чем тянутся сроки выплат по кредитам.

Недавно мне пришел интересный вопрос: если у мужа есть кредит, могут ли со счета жены списать эти денежные средства? Ответ на него читайте в этой статье.

Что входит в состав общего имущества супругов?

Согласно статье 34 Семейного Кодекса РФ под общим имуществом супругов понимается имущество, нажитое во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено — находится в их совместной собственности. По российскому законодательству у супругов могут быть свои личные долговые обязательства. Проще говоря, брать долги, например, мужа можно только из имущества, которое принадлежит именно ему.