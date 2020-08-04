С досудебным обжалованием решений надзорных органов хотят поэкспериментировать

Подписано постановление Правительства РФ от 24.07.2020 № 1108 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц» (вместе с «Положением о проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц»).
В чем суть новшества?
В России решено провести эксперимент по досудебному обжалованию решений ряда контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц.
Каковы цели эксперимента?
Целями эксперимента являются создание и апробация механизма защиты прав контролируемых лиц при взаимодействии с контрольными (надзорными) органами в рамках государственного контроля (надзора).
Скорее всего, этот эксперимент связан с предстоящей реформой контроля и надзора. Законопроект об этой реформе уже одобрен Советом Федерации.
В рамках каких видов госконтроля пройдет эксперимент?
Установлено, что видами федерального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются:
- федеральный государственный пожарный надзор;
- государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;
- государственный контроль за обращением медицинских изделий;
- федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
- федеральный государственный энергетический надзор;
- федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений.
Соответственно, рассматривать «экспериментальные» жалобы будут МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор.
Минэкономразвития поручено создать межведомственную рабочую группу, которая утвердит методические рекомендации по проведению эксперимента, а также при необходимости перечень субъектов РФ, на территории которых он будет проведён.
Кто и как сможет подать «экспериментальную» жалобу?
Подать жалобу сможет юрлицо, либо ИП, либо гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, в отношении которых контрольным органом было принято юридически значимое решение, совершено действие (бездействие). Если при этом, по их мнению, были нарушены права и законные интересы, имеющие право на досудебное обжалование.
Подача жалобы осуществляется в добровольном порядке посредством использования личного кабинета на Едином портале госуслуг.
Гражданин, в том числе ИП, должен будет заверить жалобу простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Организации обязаны использовать последнюю.
На что можно будет пожаловаться?
Обжаловать в досудебном порядке можно будет:
- решение контрольного органа о назначении плановой, внеплановой проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений;
- меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, принятые контролёрами в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
- действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа.
Какие сведения должна содержать жалоба?
Жалоба должна содержать сведения о контрольном органе, должностном лице, чьи решения или действия обжалуются, а также информацию о предмете жалобы, основания и доводы проверяемого лица, его требования.
Отдельно оговорено, что жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Подали жалобу. Что дальше?
Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации жалобы примет решение о приостановлении исполнения обжалуемого решения либо об отказе в приостановлении.
По итогам рассмотрения жалобы могут быть приняты следующие решения:
- жалоба оставлена без удовлетворения;
- решение контрольного органа отменено полностью или частично;
- решение контрольного органа отменено полностью и принято новое решение;
- действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа признаны незаконными и вынесено решение по существу.
В какие сроки пройдет эксперимент?
Эксперимент решено провести с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г.