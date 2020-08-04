С досудебным обжалованием решений надзорных органов хотят поэкспериментировать

Подписано постановление Правительства РФ от 24.07.2020 № 1108 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц» (вместе с «Положением о проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц»).

В чем суть новшества?

В России решено провести эксперимент по досудебному обжалованию решений ряда контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц.

Каковы цели эксперимента?

Целями эксперимента являются создание и апробация механизма защиты прав контролируемых лиц при взаимодействии с контрольными (надзорными) органами в рамках государственного контроля (надзора).

Скорее всего, этот эксперимент связан с предстоящей реформой контроля и надзора. Законопроект об этой реформе уже одобрен Советом Федерации.

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В рамках каких видов госконтроля пройдет эксперимент?

Установлено, что видами федерального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются:

федеральный государственный пожарный надзор;

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;

государственный контроль за обращением медицинских изделий;

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

федеральный государственный энергетический надзор;

федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений.

Соответственно, рассматривать «экспериментальные» жалобы будут МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор.

Минэкономразвития поручено создать межведомственную рабочую группу, которая утвердит методические рекомендации по проведению эксперимента, а также при необходимости перечень субъектов РФ, на территории которых он будет проведён.

Кто и как сможет подать «экспериментальную» жалобу?

Подать жалобу сможет юрлицо, либо ИП, либо гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, в отношении которых контрольным органом было принято юридически значимое решение, совершено действие (бездействие). Если при этом, по их мнению, были нарушены права и законные интересы, имеющие право на досудебное обжалование.

Подача жалобы осуществляется в добровольном порядке посредством использования личного кабинета на Едином портале госуслуг.

Гражданин, в том числе ИП, должен будет заверить жалобу простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Организации обязаны использовать последнюю.

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На что можно будет пожаловаться?

Обжаловать в досудебном порядке можно будет:

решение контрольного органа о назначении плановой, внеплановой проверки;

предписание об устранении выявленных нарушений;

меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, принятые контролёрами в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа.

Какие сведения должна содержать жалоба?

Жалоба должна содержать сведения о контрольном органе, должностном лице, чьи решения или действия обжалуются, а также информацию о предмете жалобы, основания и доводы проверяемого лица, его требования.

Отдельно оговорено, что жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.

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Подали жалобу. Что дальше?

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации жалобы примет решение о приостановлении исполнения обжалуемого решения либо об отказе в приостановлении.

По итогам рассмотрения жалобы могут быть приняты следующие решения:

жалоба оставлена без удовлетворения;

решение контрольного органа отменено полностью или частично;

решение контрольного органа отменено полностью и принято новое решение;

действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа признаны незаконными и вынесено решение по существу.

В какие сроки пройдет эксперимент?

Эксперимент решено провести с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г.