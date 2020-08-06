Как в 1С исправить ошибочную СЗВ-ТД

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В Постановлении № 590 не утверждены специальные сроки представления СЗВ-ТД в отношении таких кадровых мероприятий:

присвоение работнику второй и последующей профессии, специальности или квалификации;

вынесение судом решения о запрете работнику занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в отношении данных случаев действует срок представления формы СЗВ-ТД, предусмотренный пунктом 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ — не позднее 15-го числа следующего месяца.

На бумаге или электронно?

Форма СЗВ-ТД может подаваться как в бумажном, так и в электронном виде.

На бумажном носителе форму могут предоставить работодатели, численность работников которых составляет менее 25. Форма заполняется чернилами, шариковой ручкой (кроме красного и зеленого цвета чернил) печатными буквами или при помощи средств вычислительной техники без помарок, исправлений и сокращений слов.

Сведения заверяются подписью руководителя или доверенного лица и печатью учреждения (при наличии).

В электронном виде форма может подаваться всеми работодателями. Форма, представляемая работодателем, численность работников которого больше 25 человек, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», при численности работников менее 25 человек — электронной подписью.

Ошибка в сведениях о трудовой деятельности: как исправить

Рассмотрим пример отправки корректировочного отчета СЗВ-ТД, если при первичной подаче отчета кадровое мероприятие по работнику было указано неверно, например неверная дата увольнения, в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8», ред. 3.1.

После отправки отчета СЗВ-ТД (с неверной датой) в документе «Увольнение» программа выдает предупреждение: «Записи трудовой книжки переданы в ПФР».

Но внести исправления в данный кадровый документ можно, если по кнопке «Еще» нажать «Изменить документ» (рис. 1).

Рис. 1

Вносим необходимые изменения в документ и проводим его (рис. 2).

Рис. 2

Далее создаем правильный СЗВ-ТД, по кнопке «Заполнить» программа заполнит отчет измененными данными (рис. 3).

Рис. 3

В составе мероприятий автоматически появилась строка с признаком отмены и новая строка с правильной датой (рис. 4).

Рис. 4

Далее необходимо провести и отправить СЗВ-ТД в ПФР.

Как полностью отменить уже сданный СЗВ-ТД

Рассмотрим пример отмены уже сданного отчета СЗВ-ТД, в котором ошибочно отправили данные об увольнении работника.

Документ увольнения сотрудника не нужно отменять и «распроводить», он пока что нужен!

Необходимо:

Отменить отправленный СЗВ-ТД. Отменить проведение и удалить ошибочный документ «Увольнение».

Для отправки отмены создаем отчет СЗВ-ТД (это может быть отчет уже за следующий месяц). С помощью кнопки «Подбор» добавим нужного нам сотрудника. В «Мероприятиях» пусто, и это правильно, так как программа не «видит» никаких изменений о данном работнике (рис. 5).

Рис. 5

Далее в «Мероприятиях» по сотруднику открываем «Регистрация трудовой деятельности» и нажимаем кнопку «Отменить» (рис. 6).

Рис. 6

В открывшемся окне появится документ с «ошибочным» увольнением и нажимаем «Выбрать».

В разделе «Регистрации трудовой деятельности» появляется строка с признаком отмены — необходимо указать дату отмены (рис. 7).

Рис. 7

После проведения документа в «Мероприятиях» нажимаем кнопку «Заполнить» и внизу «Ок» (рис. 8).

Рис. 8

Новый отчет с отмененным увольнением отправляем в ПФР.

После принятия отчета ПФР устанавливаем об этом отметку («Пачка принята в ПФР»), чтобы данные не попали в следующий отчет!

После отправки и принятия ПФР можно перейти к непосредственному удалению документа с ошибочным увольнением, так как если удалить сначала сам документ, то в новом (отменяющем корректировочном) отчете СЗВ-ТД программа его не «увидит».

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Частичное принятие отчета

Порой возникают ситуации, когда отправленная форма СЗВ-ТД принята ПФР только частично, а некоторым сотрудникам в протоколе приходят ошибки. Ранее в такой ситуации требовалось в программе удалять непринятых сотрудников из отправленного документа, чтобы была возможность пометить сведения об оставшихся сотрудниках как принятые в ПФР.

На новых релизах доработана возможность отметить как принятые сведения не обо всех, а только о части сотрудников. Работников с ошибками удалять из отчета теперь не нужно, необходимо по ним снять флаги в таблице (рис. 9).

Рис. 9

А если таких сотрудников в протоколе большое количество, можно поставить отметки автоматически по кнопке «Прочитать протокол приема». Протокол должен быть в машиночитаемом формате xml.

Если в программе подключена «1С-Отчетность», такой протокол можно выгрузить из окна просмотра этапов отправки: «Выгрузить» — «Все файлы» и подписи. В выгруженной папке протокол располагается в подпапке «Протокол/Содержимое» (рис. 10).

Рис. 10

Передача сведений о сотрудниках в ПФР в условиях пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса повлияла на порядок передачи сведений о сотрудниках в ПФР. Начиная с апреля и до конца 2020 г. сдается отчет СЗВ-ТД по общим правилам, раз в месяц, если речь идет о любых кадровых событиях, кроме увольнения и приема на работу.

А сведения по сотрудникам, с которыми учреждение устанавливает или прекращает трудовые отношения, необходимо отправлять на следующий же рабочий день после оформления мероприятия, чтобы не платить штраф за нарушение срока сдачи отчетности в ПФР.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 90-ФЗ введена административная ответственность за несвоевременное представление в установленный срок в органы ПФР сведений о трудовой деятельности физических лиц (по форме СЗВ-ТД). Непредоставление в срок влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.

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Такая же ответственность будет налагаться за представление работодателем неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности работников.