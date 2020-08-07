Как работает ERP-система для производства

Моё дело Финансы 📌 Реклама

Еще одним преимуществом является учет финансовых результатов, который можно вести в разрезе разных направлений деятельности организации, выделив для себя определенный состав направлений и основные аспекты по ним. Например, компания реализует свою продукцию в нескольких собственных розничных магазинах, и, выделив каждый магазин отдельно, можно формировать по каждому финансовый результат. Благодаря этой функции можно увидеть насколько эффективно работает тот или иной магазин, какую прибыль приносит или работает в убыток.

Управление производством

В конфигурации полностью обновлена подсистема управления производством. Используется новый подход к управлению процессами, который позволяет снизить зависимость качества планирования от точности имеющихся нормативных данных. Такая система дает возможность без точных данных по нормативам времени для производственных операций сформировать выполнимые производственные планы.

Для управления производством предусмотрены два уровня:

межцеховой — дает возможность управлять графиками производства, исполнителями которых могут является отдельные подразделения, также координирует процессы передачи результатов каждого этапа между подразделениями;

внутрицеховой — позволяет сформировать график производства в отдельных подразделениях.

Потребность в продукции формируется на основе прогноза спроса и заказов на производство, отражая адресную потребность в продукции. В межцеховом уровне устанавливается график производства и регулируется деятельность всех подразделений организации.

На уровне цеха контролируется исполнение производственных заданий в нужные сроки. Планирование основано на этапах ресурсной спецификации, задания дальше поступают в производственные подразделения и устанавливают для соответствующего этапа пооперационные работы.

Пооперационное планирование не является обязательным.

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На каждом этапе идет разбивка работ на партии запуска — маршрутные листы, которые возникают на основании маршрутных карт для каждого этапа. Такой маршрутный лист содержит в себе данные маршрутных карт, и в дальнейшем их можно корректировать для конкретной партии запуска.

Маршрутный лист помогает уточнять данные пооперационного состава работ и расхода материалов на каждую партию продукции.

Управление затратами и расчет себестоимости

«1С:ERP Управление предприятием» дает возможность осуществлять контроль по материальным потокам и потреблением ресурсов, обеспечивающих производственную, коммерческую и управленческую деятельность компании. На основе данных оперативного учета ведется учет затрат и расчет себестоимости продукции.

Программа поддерживает функцию учета затрат по каждой выделенной деятельности предприятия с возможностью различного налогообложения операций.

Рассчитывая себестоимость в программе, можно сделать детализацию до объема исходных затрат вне зависимости от самого производственного процесса. Такой анализ дает наглядно рассмотреть каждые затраты и контролировать обоснованность выполненного расчета себестоимости продукции.

Управление закупками

Данная функция помогает менеджерам компании, отвечающих за снабжение, предоставлять информацию необходимую для своевременного принятия решений о пополнении запасов товарно-материальных ценностей. Это позволяет снизить затраты на закупку и поможет организовать четкую связь взаимодействия с поставщиками.

По предварительным заказам можно использовать функцию «Заказы поставщикам». Такой документ позволяет организовать процесс закупок и контролировать выполнения обязательств поставщика, а также следить за оплатами заказов.

Информация о самом заказе формируется автоматически на основании имеющихся данных в базе (наличие на складе, оплата, статус и т.д.)

Управление складом и запасами

Схема ордерного складского учета может применяться предприятием для управления складом, отражая операции по поступлению и отгрузкам товаров. Такие ордера оформляются строго на основании документов-распоряжений, в качестве которых могут выступать накладные или заказы.

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Кроме этой функции есть возможность адресного хранения товаров, позволяя вести учет остатков товаров в разрезе «мест хранения» (стеллажей, полок, ящиков) и упаковок товаров. Эта система помогает управлять раскладкой товаров по местам хранения при поступлении. А также сборкой с мест хранения при отгрузке, перемещением и разукомплектации товаров.

В программе автоматически с помощью алгоритмов подбираются наилучшие места хранения при сборке и размещении, отслеживаются сбои при большом количестве складских операций.

Инвентаризация товара реализована в виде многошагового процесса, включающего в себя:

формирование приказов;

выдачу распоряжений на перерасчет остатков;

раздельное отражение излишков и недостач в оперативном и финансовом учете.

Дополнительно подсистема позволяет автоматизировать процесс доставки товаров клиентам и перемещение товаров между складами. Задания на доставку позволяют в программе отразить информацию с учетом зоны доставки, адреса доставки, а также с учетом грузоподъемности транспортного средства.