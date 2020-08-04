Почему ИП с работниками и без платят одинаковые фиксированные взносы? Ответ искали в форуме «Клерка»

Поздравляем бухгалтеров с окончанием очередного отчетного периода! Но налоговая не даст спокойно отдохнуть, требования не заставят себя долго ждать. А пока на форуме «Клерка» обсуждают другие вопросы, не отчетные.

Продавец просит перечислить оплату не ему на счет, а оплатить долги по налогам директора. Почему так не надо делать, объясняли в теме Уплата налога ЮЛ за ФЛ проводки.

Странные формулировки в Налоговом кодексе не дают покоя ИПшникам. Так надо или не надо платить 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. рублей предпринимателю с работниками?

Когда можно вернуть сумму излишне уплаченного налога ИП после перехода с УСН на НПД? Почему-то после сдачи декларации переплата налога в Личном кабинете не появилась.

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Как заполнять табель учета рабочего времени в июне-июле из-за нерабочих дней, разбирались в этой теме.

Уничтожать документы после истечения срока хранения или хранить их годами? Мнения разделились в теме Срок хранения документов.

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