Франчайзинг и искусственное дробление бизнеса: в чем сходство

Получение «пассивного» дохода за счет продажи франшизы — мечта, пожалуй, любого бизнеса, особенно, если речь идет о нестандартном формате магазинов, услугах общественного питания или сфере развлечений. Выгоды и риски для обеих сторон известны.

Между тем, маркетинговая политика, координация цен, единое оформление, акции и скидки, характерные для франчайзинга, в ином контексте могут свидетельствовать об искусственном дроблении бизнеса. И дают почву для более пристального внимания к таким отношениям со стороны контролирующих органов.

Эксперты TaxCOACH провели анализ 350 дел по искусственному дроблению бизнеса, который показал, что признак «общие вывески, сайты, обозначения и т.д.» упоминается в 51,4 % изученных нами судебных дел. В решениях суда против налогоплательщика — в 85%. Наиболее негативный оттенок этот признак имеет, когда отношения по использованию, например, одного товарного знака несколькими субъектами, вообще никак не оформлены.

📌 Реклама Отключить

Примером может служить свежее дело (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.06.2020 по делу № А12-23838/2019), где одним из признаков искусственного дробления бизнеса как раз явилось использование единого телефонного номера для приема заказов под единым товарным знаком и единый сайт.

Дополнительно, как правило, ситуация осложняется наличием в группе компаний общих поставщиков, централизованного закупа и логистики, а также единством маркетинговой политики (например, наличием единой системы скидок) и т.д.

Какие налоговые риски сопровождают бизнес, построенный по модели франчайзинга?

Франчайзинг предполагает ведение под единым товарным знаком деятельности несколькими независимыми друг от друга субъектами, разделенными, как правило, по какому-то признаку — территориально, по количеству населения в регионе присутствия, масштабу деятельности.

Споры с налоговыми органами возможны по двум сценариям

1) предъявление претензий правообладателю, создавшему, по мнению проверяющих, полностью подконтрольную сеть формально независимых франчайзи, заключивших договор коммерческой концессии;

2) предъявление претензий самому франчайзи, который был столь успешен, что в целях соблюдения лимитов по применению специальных налоговых режимов, «раздробил» юридическую структуру своего бизнеса, заключив с независимым правообладателем несколько договоров или прибегнув к субконцессии.

Ярким примером может служить нашумевшее «Дело KFC» (ряд дел № А32-45354/2017, № А32-44581/2017, № А32-44543/2017, № А32-46644/2017). Претензии касались исключительно выстраивания своей группы компаний самим франчайзи. А там было, к чему придраться: компании-франчайзи были аффилированы друг с другом и фактически находились в одном месте;

управление компаниями осуществлялось одними и теми же людьми, управление расчётным счетом и сдача отчетности происходила из одного места;

между компаниями осуществлялось беспроцентное финансирование, что противоречит смыслу создания независимого коммерческого субъекта, нацеленного на зарабатывание прибыли;

сырье и персонал компаний были перемешаны.

В совокупности все эти признаки говорили бы об искусственном дроблении. Аналогичный вид деятельности и работа под единой вывеской убедили суд в налоговых злоупотреблениях.

📌 Реклама Отключить

«Типовые проблемы» франчайзинга

Анализ судебной практики позволил нам выделить следующие типовые проблемы в делах об искусственном дроблении бизнеса с упоминанием франчайзинга:

А) отсутствие фактуры, характерной для договора коммерческой концессии. Это случаи, когда договор заключен «на бумаге», при этом отсутствует сформированный комплекс исключительных прав, отсутствует типичное взаимодействие между правообладателем и франчайзи (например, по контролю за франчайзи);

Б) невыплата или неполная выплата роялти. Смысл бизнеса по франшизе — получение дохода в виде роялти, поэтому отсутствие выплат абсолютно нелогично для правообладателя и является весомым доказательством при вменении искусственности в отношениях сторон. Потому что между независимыми контрагентами не могут отсутствовать расчеты;

В) продажа товарного знака другому субъекту или собственнику в статусе ИП и затем получение его обратно уже в рамках франчайзингового или лицензионного договора;

Г) взаимозависимость сторон договора между собой, что особенно пристально анализируется контролирующими органами. Франшиза предполагает наличие в бизнесе независимых субъектов-франчайзи, действующих отдельно друг от друга. Если все субъекты взаимозависимы — логичен вопрос к реальности франчайзинговых отношений сторон;

Д) предоставление франшизы только одной компании или ИП. Франчайзинговый бизнес предполагает развитие сети, включение в нее как можно большего количества франчайзи и расширение узнаваемости;

Е) обоснованный выбор поставщиков товара для франчайзи. Нередко, правообладатель требует приобретения товара у него самого или подконтрольной организации, так как заинтересован в увеличении сбыта конкретной продукции. Есть случаи, когда правообладатель только контролирует параметры качества (например, мука высшего сорта для выпечки) или производителя (например, конкретный изготовитель муки);

Ж) смешение сырья, персонала и денежных потоков между франчайзи. Каждый из них — отдельный субъект, независимый от другого. Безусловно, условия договора могут предусматривать взаимное обучение франчайзи друг у друга, возможно какой-то фонд взаимопомощи и предоставления займов, однако все это должно логично укладываться в канву франшизы и иметь деловую цель. Общие склады, отсутствие разделения, единая система закупа у поставщиков — не всегда укладываются в модель франчайзинга.

Особенности «франчайзинговых» отношений

Что необходимо учитывать при заключении договора коммерческой концессии?

Во-первых, не любой товарный знак можно облачить во франшизу. Чтобы выстроить франчайзинговые отношения, нужна успешная история развития бизнеса. А еще объективная возможность передать комплекс уникальных прав, делающих бизнес франчайзи в рамках франшизы выгоднее и привлекательнее, чем без нее.

Примером может служить сравнение открытия собственного продуктового магазина и магазина в рамках развитой сети продуктовых маркетов. Во втором случае безусловными плюсами будет узнаваемость бренда покупателями, возможность пользоваться опытом сети в части обучения персонала, правил выкладки товара и т.д. При этом речь идет о реальном, наработанном годами опыте, который дает свои результаты. И франчайзи, и франчайзер должны получать выгоду от франшизы: в виде полученных роялти и расширения сети единого бренда, с одной стороны, в виде более легкого входа в бизнес, наличия обучения, каналов закупа, скидок при закупе и т.д., с другой. В противном случае объяснить деловую цель оформления отношений в рамках договора франшизы не получится.

Во-вторых, франшиза может предусматривать уникальное предложение для франчайзи — в виде эксклюзива по территории деятельности, формату и т.д., что может влиять, например, на повышенный размер роялти.

Далее, договор должен содержать описание единых для всех франчайзи требований по работе (например, стандарты оформления помещений, учебные материалы для персонала, правила ведения групп в социальных сетях и т.д.).

Как и в любом другом договоре, необходимо детально описать все особенности взаимоотношений сторон, отталкиваясь от реального процесса работы: чьи сотрудники и за что отвечают, кто контролирует франчайзи со стороны правообладателя, как оформляется отчетность и т.д..

Также учите, что размер роялти должен соответствовать рыночному уровню.

Штат правообладателя должен предусматривать сотрудников, ответственных за работу с франчайзи и контроль франшизы.

Кроме того, у правообладателя должны быть выработаны понятные требования к потенциальным франчайзи и порядок их отбора. Как правило, такую информацию он размещает на сайте, посвященном бренду.

Отношения правообладателя и франчайзи носят доверительный характер, ведь они работают на взаимное благо и развитие единого бренда. Одновременно это налагает повышенную ответственность на правообладателя. Он обязан контролировать деятельность франчайзи на соответствие ее стандартам и даже несет ответственность: субсидиарную — в случае продажи франчайзи некачественных товаров (работ, услуг) и солидарную, если франшиза предусматривает производство товаров, которые оказались некачественными. У потребителя должна быть полная уверенность в стандартах качества товаров и услуг, реализуемых под узнаваемым брендом.

Ответственность франчайзи также может быть индивидуализирована — за невыполнение планов, несоблюдение стандартов работы и досрочное расторжение договора.

Как видим, для сферы франчайзинга характерна определенная практика взаимодействия, отступление от которой влечет налоговые риски обвинений в искусственном дроблении бизнеса. В то же время, налоговый орган дополняет свои выводы и типичными признаками «дробления» — подконтрольностью субъектов, нарушениями финансовой дисциплины, отсутствием деловой цели и другими.