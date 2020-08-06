Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Справка об отсутствии коронавируса: когда нужна и где взять

Illustration: Sarah Grillo/Axios

Постепенное снятие ограничений по коронавирусу возвращает работу предприятий в привычное русло. При этом основные рекомендации по профилактике COVID-19 сохраняются, а некоторых работников обязывают представлять справку об отсутствии коронавируса. Расскажем, где и как получить этот документ.

У кого могут потребовать справку об отсутствии коронавируса

Выделить категории сотрудников, с которых работодатели вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19, позволяют:

  • Постановление Главного государственного санитарного врача от 30.03.2020 № 9 (п. 1.5);
  • Постановление Главного государственного санитарного врача от 22.05.2020 № 15 (п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил 3.1.3597-20);
  • Письмо Роспотребнадзора от 20.05.2020 № 02/9876-2020-23 (рекомендации по профилактике инфекции).

По этим документам контролировать нужно состояние следующих категорий работников: 

  • вернувшихся из-за границы с симптомами респираторного заболевания;
  • контактировавших с инфицированными коронавирусом гражданами;
  • у которых диагностирована внебольничная пневмония;
  • достигших 65 лет с симптомами ОРВИ;
  • организаций постоянного пребывания при возникновении симптомов болезни;
  • санаторно-курортных учреждений и специалистов, работающих в них на аутсорсинге;
  • вахтовиков, трудящихся в труднодоступных местностях;
  • медицинских учреждений, рискующих заразиться COVID-19 (более того, медработники еженедельно сдают тесты на коронавирус, а при наличии симптомов проверяются в срочном порядке).

Обязательность справки об отсутствии COVID-19

Вопрос о праве требовать у работника подобную справку очень спорный.

С одной стороны, документ не обязателен, так как:

  • порядок проведения обязательных медосмотров на фоне пандемии не изменился, т. е. у работодателя нет права отстранить сотрудника от работы по данному основанию (ст. 76 ТК РФ);
  • более того, сведения о состоянии здоровья работника — персональные данные, запрашивать которые руководство не вправе, потому что они не определяют возможность выполнения трудовых функций работником (ст. 88 ТК РФ).

С другой стороны, непростая эпидемиологическая обстановка в стране требует особого подхода:

  • важнейшим становится вопрос сохранения здоровья граждан, в особенности — в сфере контактных услуг;
  • возникают дополнительные полномочия у Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача и региональных властей.

Сам Роспотребнадзор разрабатывает лишь рекомендации. Но учитывая, что на основании этих рекомендаций управления Роспотребнадзора в субъектах устанавливают предписания, фактически то, что рекомендовано, становится обязательно для исполнения.

Моё дело Финансы
📌 Реклама
Как внедрить управленческий учет: понятно и на примерах.
Пройдите бесплатный курс и научитесь правильно считать прибыль компании.
Узнать больше

Ст. 6.3 КоАП РФ вводит санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В тех случаях, когда речь идет о предотвращении такого нарушения, требование справки об отсутствии COVID-19 законно.

Если трудовые функции работника не связаны с риском распространения коронавируса, требовать от него подобную справку не разрешается.

Справка об отсутствии коронавируса при приеме на работу

Процедура приема на работу в связи с пандемией также не менялась, новый вид справок не внесен в перечень документов, обязательных для представления соискателем.

Поэтому если проверка работников на коронавирус для фирмы обязательна, данный факт закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка с дальнейшим ознакомлением с ними сотрудников.

Как получить справку об отсутствии COVID-19

Место обращения за документом зависит от самочувствия сотрудника:

Симптомы ОРВИ есть

Симптомов ОРВИ нет

Роспотребнадзор запретил частным лабораториям проводить тестирования, поэтому их проводят только государственные медучреждения по направлению:

  • выданному семейным терапевтом или работником скорой помощи;
  • полученному при обращении на горячую линию

Разрешено обратиться в частную клинику

Тестирование бесплатно

Тестирование платно, возможно, что работодатель компенсирует расходы сотрудника

В любом случае у обратившегося попросят предъявить паспорт, возьмут мазок из ротовой полости и носоглотки и отправят его на ПЦР-анализ, результат которого отразится в справке.

Как выглядит справка об отсутствии коронавируса

Бланк не имеет унифицированной формы, но он должен быть защищен от подделки и включать основные реквизиты:

  • полное имя и дату рождения тестируемого;
  • наименование лаборатории;
  • дату забора материала для анализа;
  • факт наличия симптомов заболевания на момент сдачи анализа;
  • сведения о наличии и количестве РНК-вируса;
  • отметку о повторном тестировании.

Справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции может выглядеть так:

1

При отрицательном результате тестирования сотрудник допускается к работе. В противном случае он отправляется на самоизоляцию и лечение.

Помимо такой справки работодатель может запросить и другую — об отсутствии контактов с инфицированными гражданами. Этот документ выдает участковый терапевт.

Срок действия справки об отсутствии COVID-19

Заразиться коронавирусом граждане рискуют в любой момент, т. к. заболевание передается воздушно-капельным путем. Поэтому срок действия справки очень мал:

  • в основном он составляет 7 дней;
  • в некоторых сферах — 2 дня.

О необходимости очередного тестирования сообщит работодатель.

Подводим итоги

  • На фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации работодатели вправе потребовать справку об отсутствии коронавируса с некоторых сотрудников.
  • Выдают такие справки по результатам анализа государственные медучреждения и частные лаборатории.
  • Срок действия справки об отсутствии COVID-19 минимален — от 2 до 7 дней.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить