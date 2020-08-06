Справка об отсутствии коронавируса: когда нужна и где взять

Постепенное снятие ограничений по коронавирусу возвращает работу предприятий в привычное русло. При этом основные рекомендации по профилактике COVID-19 сохраняются, а некоторых работников обязывают представлять справку об отсутствии коронавируса. Расскажем, где и как получить этот документ.

У кого могут потребовать справку об отсутствии коронавируса

Выделить категории сотрудников, с которых работодатели вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19, позволяют:

Постановление Главного государственного санитарного врача от 30.03.2020 № 9 (п. 1.5);

Постановление Главного государственного санитарного врача от 22.05.2020 № 15 (п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил 3.1.3597-20);

Письмо Роспотребнадзора от 20.05.2020 № 02/9876-2020-23 (рекомендации по профилактике инфекции).

По этим документам контролировать нужно состояние следующих категорий работников:

вернувшихся из-за границы с симптомами респираторного заболевания;

контактировавших с инфицированными коронавирусом гражданами;

у которых диагностирована внебольничная пневмония;

достигших 65 лет с симптомами ОРВИ;

организаций постоянного пребывания при возникновении симптомов болезни;

санаторно-курортных учреждений и специалистов, работающих в них на аутсорсинге;

вахтовиков, трудящихся в труднодоступных местностях;

медицинских учреждений, рискующих заразиться COVID-19 (более того, медработники еженедельно сдают тесты на коронавирус, а при наличии симптомов проверяются в срочном порядке).

Обязательность справки об отсутствии COVID-19

Вопрос о праве требовать у работника подобную справку очень спорный.

С одной стороны, документ не обязателен, так как:

порядок проведения обязательных медосмотров на фоне пандемии не изменился, т. е. у работодателя нет права отстранить сотрудника от работы по данному основанию (ст. 76 ТК РФ);

(ст. 76 ТК РФ); более того, сведения о состоянии здоровья работника — персональные данные, запрашивать которые руководство не вправе, потому что они не определяют возможность выполнения трудовых функций работником (ст. 88 ТК РФ).

С другой стороны, непростая эпидемиологическая обстановка в стране требует особого подхода:

важнейшим становится вопрос сохранения здоровья граждан, в особенности — в сфере контактных услуг;

возникают дополнительные полномочия у Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача и региональных властей.

Сам Роспотребнадзор разрабатывает лишь рекомендации. Но учитывая, что на основании этих рекомендаций управления Роспотребнадзора в субъектах устанавливают предписания, фактически то, что рекомендовано, становится обязательно для исполнения.