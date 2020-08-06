Банки обяжут указывать минимальную ставку по вкладам. Что это означает для обычного клиента?

Что означает новое изменение в закон с минимальной ставкой по вкладам?

У меня спрашивали, должны ли будут банки установить некую минимальную ставку по вкладам и долгие годы принимать вклады только под такой %.

А на самом деле все обстоит вот как. В Госдуму внесен законопроект, который обяжет банки указывать минимальную ставку по вкладу при условии, что клиент хранит деньги до истечения срока вклада.

У нас в России нет по закону безотзывных вкладов: это когда кладешь деньги на определенный срок и раньше забрать не можешь. Но при досрочном изъятии денег вкладчик обычно либо теряет свои набежавшие проценты, либо получает по символической ставке типа 0,2% годовых.

Но законопроект Госдумы отноcится не к этой минимальной ставке, многие путают. Не будет такого, что банки обязаны обеспечить некую минимальную ставку.