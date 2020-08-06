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Банки обяжут указывать минимальную ставку по вкладам. Что это означает для обычного клиента?

Что означает новое изменение в закон с минимальной ставкой по вкладам?

У меня спрашивали, должны ли будут банки установить некую минимальную ставку по вкладам и долгие годы принимать вклады только под такой %.

А на самом деле все обстоит вот как. В Госдуму внесен законопроект, который обяжет банки указывать минимальную ставку по вкладу при условии, что клиент хранит деньги до истечения срока вклада.

У нас в России нет по закону безотзывных вкладов: это когда кладешь деньги на определенный срок и раньше забрать не можешь. Но при досрочном изъятии денег вкладчик обычно либо теряет свои набежавшие проценты, либо получает по символической ставке типа 0,2% годовых.

Но законопроект Госдумы отноcится не к этой минимальной ставке, многие путают. Не будет такого, что банки обязаны обеспечить некую минимальную ставку.

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Так что же меняется по факту?

Банки должны будут указывать минимальную ставку, которую вы получите, если не заберете деньги до срока. Дело в том, что сейчас банки часто идут на уловки. Например, рекламируют вклад под 7%. Вы заходите и обнаруживаете в условиях, что 7% полагаются на первый месяц, а потом еще 3 месяца будет 5%, а потом и вовсе 4%. При этом такие условия действуют только на весь срок, не получится подержать деньги первый месяц и забрать.

В случае принятия нового закона банки будут указывать min-ставку. То есть человеку не придется сидеть и вычислять, а сколько же дохода он получит за год со всеми этими формулами.

Еще одна уловка банков: ставят ставку 7%, а потом оказывается, что для такой ставки надо еще купить у банка страховой или инвестиционный продукт. По нему доход будет меньше, да и специфика инструмента другая. По новому закону, если его примут, человеку не надо будет вдаваться в сложные вычисления. Банки будут писать ставку % именно по вкладу, без всяких довесков.

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