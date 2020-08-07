Как дарителю квартиры обезопасить себя от возможного выселения

Так сложилось, что завещание вызывает у людей намного больше доверия, нежели дарение — хотя оба варианта позволяют передать имущество близкому человеку на безвозмездной основе.

Понятно, что немногие готовы расстаться со своим жильем при жизни, подписав дарственную.

Но завещание всем было бы хорошо, не будь у него одного серьезного недостатка: оно не защищает от т. н. обязательных наследников, которые по закону могут получить гарантированную долю в наследстве, несмотря на волю завещателя.

Так что в этом плане дарение надежнее, поскольку недвижимость можно передать конкретному человеку еще до того, как откроется наследство и начнется дележ.

Но чтобы получить от дарения максимум пользы, а не вреда, нужно внимательно отнестись к его оформлению. Проиллюстрирую это на примере из практики суда.

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У пожилой женщины единственной отрадой в жизни был ее внук. С родным сыном (отцом внука) у нее были весьма натянутые отношения (получив инвалидность, он начал злоупотреблять крепкими напитками). И когда из-за трагической случайности матери не стало, бабушка взяла мальчика к себе — вырастила и, как говорится, души в нем не чаяла. Переживая за внука, она очень хотела, чтобы ее квартира досталась только ему — и обратилась к нотариусу для оформления завещания. Но тот сразу предупредил, что поскольку у сына есть инвалидность, он по закону может претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Поэтому, даже при наличии завещания в пользу внука, нет 100%-ной гарантии, что квартира полностью перейдет к нему. Бабушку такой вариант не устраивал, поэтому она решила при жизни подарить свою квартиру внуку. Тогда квартира, перестав быть ее собственностью, уже не могла достаться ее наследникам — в т.ч. и обязательным. Сказано — сделано. Бабушка подписала с внуком договор дарения, включив туда для надежности пункт о том, что сохраняет за собой право пожизненного проживания в квартире. Сделка прошла регистрацию в Росреестре — и внук стал полноправным собственником бабушкиной квартиры.

Вот только спустя несколько лет произошло то, чего так опасаются при дарении: оказалось, что внук погряз в долгах и вынужден был продать бабушкину квартиру.

Женщине не удалось признать договор купли-продажи недействительным, поскольку никаких нарушений при его заключении не было допущено. Суд признал право на квартиру за покупателем — и теперь бабушка оказалась под угрозой выселения.

Если новый собственник захочет освободить квартиру, выселить бабушку ему не составит труда. По закону члены семьи бывшего собственника утрачивают право на жилье вместе с ним (ч. 2 ст. 292 ГК РФ). Так что ему достаточно будет подать в суд исковое заявление — и бабушка останется на улице.

Пункт в договоре о том, что за ней сохраняется право пожизненного пользования жильем, увы, не действует для нового собственника. Ведь договор дарения и все связанные с ним обязательства заключался с внуком. А покупатель квартиры не имеет никакого отношения к этой сделке — и, соответственно, не должен предоставлять жилье бабушке.

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Закон не разрешает дарить жилье с условием, что одаряемый не может в дальнейшем продать его или распорядиться им иным способом. Но защититься от возможного выселения можно.

Вместе с договором дарения нужно заключить еще один — договор безвозмездного пользования жильем на длительный срок. По такой сделке обязанности прежнего собственника переходят к новому (в силу прямого указания в законе — ст. 700 ГК РФ).

Тогда покупателю пришлось бы предоставить жилье бабушке, т. к. обязательство внука перешло бы к нему.

Главное — заключить договор безвозмездного пользования на определенный срок (например, на 30-40 лет), поскольку от бессрочного договора собственник может отказаться в любое время, предупредив жильца за месяц.

А вот досрочно расторгнуть договор, где указан конкретный срок действия, весьма проблематично. Поэтому, прежде чем подарить квартиру близкому человеку, сто раз подумайте.

Даже если вы уверены в своем решении на 100%, все же будет не лишним подписать еще один важный договор — на безвозмездное пользование жильем. На данный момент это максимально возможная защита для дарителя.