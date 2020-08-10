ООО наравне с АО могут в 2020 году утвердить баланс дистанционно

Крайний срок проведения общих собраний в 2020 году был перенесен до 30 сентября для всех — и АО, и ООО. Вот ООО разрешили заочное голосование только сейчас. Для АО — еще в апреле. Но теперь для АО еще уточнили некоторые обязанности и процедуры в связи с подготовкой общего собрания.

Перенос срока общего собрания и заочное голосование для АО

Из-за эпидемии коронавируса сроки проведения очередных годовых общих собраний участников ООО и акционеров АО в этом году перенесены на срок до 30 сентября 2020 года. Это было сделано еще в апреле Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ.

Кроме того, Закон № 115-ФЗ в заботе об АО дал им возможность провести общие собрания акционеров в форме заочного голосования. Кто захочет, тот должен запастись отдельным решением совета директоров.

А вот об ООО в этом законе речи не было.

Дистанционка для ООО

Закон от 31 июля 2020 года № 297-ФЗ ввел возможность проводить общее собрание собственников по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дистанционно и для ООО. То есть опросным путем — в форме заочного голосования. Участники ООО также должны вынести отдельное решение по форме годового собрания.

Для ООО заочное голосование и вынесение отдельного решения по форме проведения годового собрания — единственное, что предусмотрел новый закон.

Даже с учетом переноса срока все установленные законом об ООО процедуры проведения общего годового собрания участников можно выполнить без затруднений.

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Новые обязанности для АО

А вот для АО, которые решили проводить общее годовое собрание акционеров об утверждении годового баланса дистанционно, новый Закон № 297-ФЗ добавил обязанностей.

Вызвано это более сжатыми, чем у ООО, сроками проведения и подведения итогов этого собрания.

Как утверждать отчетность в АО

Новые требования такие.

Совет директоров (наблюдательный совет) должен определить дату, до которой при заочном голосовании от акционеров принимаются предложения:

о внесении вопросов в повестку дня собрания;

о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО.

Эту дату нужно указать в сообщении о проведении собрания — не позднее, чем за 27 дней до дня его проведения.

Совет директоров АО обязан рассмотреть поступившие предложения в срок не позднее 5 дней с даты, до которой они принимаются.

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Новые процедурные сроки для АО

Также АО увеличили отдельные процедурные сроки, связанные с проведением общего годового собрания и оформления его итогов.

Так, отдельные сроки увеличили ровно в 2 раза, и они стали такими:

на составление протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров — 6 рабочих дней;

на направление отчета об итогах голосования лицам, которые включены в список тех, кто вправе участвовать в собрании, — 8 рабочих дней;

на составление протокола общего собрания акционеров — 6 рабочих дней;

на составление протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) — 6 календарных дней.

Тех АО, кто уже успел разослать акционерам сообщения о проведении общих собраний до 31 июля 2020 года, требования Закона № 297-ФЗ не касаются.