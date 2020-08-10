Договор расторгнут заказчиком. Какими будут последствия?

Все чаще и чаще на фоне пандемии предприниматели вынуждены менять свои планы, отказываться от осуществления тех или иных проектов и даже расторгать ранее заключенные договоры с исполнителями.

Рассмотрим порядок учета операций по расторжению договора с исполнителем у Заказчика.

Расторжение договора. Что говорит гражданское законодательство

Отметим, что договор возмездного оказания услуг регулируется гл. 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ.

Так, согласно п. п. 1, 2 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик — оплатить их.

Правила гл. 39 ГК РФ применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением: услуг, оказываемых по договорам подряда (гл. 37 ГК РФ);

на выполнение НИОКР (гл. 38 ГК РФ);

перевозки (гл. 40 ГК РФ);

транспортной экспедиции (гл. 41 ГК РФ);

банковского вклада (гл. 44 ГК РФ);

банковского счета (гл. 45 ГК РФ);

договорам, предусмотренным гл. 46 «Расчеты» ГК РФ;

договорам хранения (гл. 47 ГК РФ);

поручения (гл. 49 ГК РФ);

комиссии (гл. 51 ГК РФ);

и доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ).

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При этом заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 781 ГК РФ).

Условия одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг предусмотрены ст. 782 ГК РФ. Согласно данной норме, гражданское законодательство в данной ситуации прежде всего защищает интересы заказчика.

Так, если от договора отказывается заказчик, то он обязан оплатить исполнителю только фактически понесенные тем расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ), в то время как исполнитель, если отказ заявляет он, должен возместить заказчику его убытки (п. 2 ст. 782 ГК РФ).

Напомним, что согласно гражданскому законодательству убытки — это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Иными словами, убытки — это расходы, возникающие в результате нарушения права.

Норма п. 1 ст. 782 ГК РФ, предусматривающая право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, является императивной и подлежит применению независимо от условий договора (Постановление ФАС МО от 04.06.2009 N КГ-А40/4745-09).

Это значит, что стороны не могут изменить ее договором, например установить, что заказчик обязан возместить исполнителю его убытки, причиненные односторонним отказом заказчика от исполнения договора. Поэтому, даже если договор с подобным условием будет подписан, применяться к правоотношениям сторон в случае отказа заказчика от договора все равно будет п. 1 ст. 782 ГК РФ.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время как до начала исполнения услуги, так и в процессе ее оказания, но, разумеется, не после того, как предусмотренные договором услуги полностью оказаны (см., например, Постановление ФАС ВСО от 05.06.2009 N А58-1784/08-Ф02-2500/09).

При этом право заказчика отказаться от услуг не связано с возникновением каких-либо обстоятельств, достаточно отсутствия у него желания к дальнейшему исполнению сделки. Объяснять причины своего отказа исполнителю заказчик не обязан.

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Удержание исполнителем полученной от заказчика предоплаты. На чьей стороне закон?

Ответ на этот вопрос в общем-то очевиден с учетом всего сказанного ранее: незаконно.

В случае отказа заказчика от исполнения договора исполнитель обязан вернуть ему полученный аванс за вычетом фактически понесенных по договору расходов.

Поэтому все условия договора оказания услуг типа «в случае отказа заказчика от оплаченных услуг менее чем за один календарный месяц исполнитель обязуется вернуть заказчику перечисленную сумму за вычетом 50% от общей суммы договора» применяться не могут, как противоречащие действующему законодательству.

Бухгалтерский учет у Заказчика

Суммы фактически понесенных расходов, которые заказчик компенсирует исполнителю, не являются расходами, связанными с оказанием услуг.

Поэтому данные расходы относятся заказчиком к прочим расходам (п. п. 4, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н) и должны учитываться на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы».

Фактически понесенные затраты, которые заказчик компенсирует исполнителю отражаются предприятием-заказчиком на дату выставления ему исполнителем к оплате счета на сумму фактически понесенных расходов с приложением подтверждающих документов или признания претензии исполнителя в сумме, признанной организацией (п. 16 ПБУ 10/99).

Налоговый учет у Заказчика

Налог на прибыль

Здесь возникает вопрос: На основании какого пункта ст. 265 НК РФ при налогообложении прибыли следует учесть фактически понесенные расходы исполнителя, компенсируемые заказчиком.

В налоговом кодексе РФ есть две нормы, согласно которым, в целях налогообложения прибыли, фактически понесенные расходы исполнителя, компенсируемые заказчиком, могут учитываться заказчиком в составе внереализационных расходов:

на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ);

или

на основании пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ (как расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба).

Так как фактически понесенные расходы исполнителя, компенсируемые заказчиком, нельзя приравнять к убыткам, то данные расходы, по нашему мнению, должны учитываться в составе внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ (другие обоснованные расходы), а не пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ (расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба).

При применении метода начисления датой признания рассматриваемых расходов является дата выставления исполнителем счета на сумму фактически понесенных расходов или признания претензии исполнителя (п. 1 ст. 272 НК РФ).

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Пример

Компания-заказчик заключила договор с исполнителем — рекламным агентством на оказание услуг по созданию рекламного видеоролика и показу его на телевидении и перечислило исполнителю предоплату в размере 800 000 руб. На момент, когда услуги еще не были оказаны, компания-заказчик направила исполнителю — рекламному агентству уведомление об отказе от дальнейшего исполнения договора, в котором просило представить ему на оплату счет на сумму фактически понесенных в связи с исполнением договора расходов рекламного агентства. В ответ исполнитель — рекламное агентство представил компания-заказчик счет на сумму 450 000 руб. и приложил к нему подтверждающие расходы документы. Компания-заказчик, не имея претензий по счету, согласилась полностью оплатить его. Исполнитель удержал 45 000 руб. из перечисленной ему ранее предоплаты.

В бухгалтерском учете компании-заказчика будут сделаны следующие записи: