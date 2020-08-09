Всё о помощи, которую обещало российскому бизнесу государство в связи с пандемией COVID-19

«Неизбежны только смерть и налоги» — говорил Бенджамин Франклин. Сегодняшним российским предпринимателям, как никогда ранее, очевидна справедливость его слов, как и взаимосвязь этих неизбежностей.

Сложившуюся в ходе пандемии ситуацию в экономике страны определили:

с одной стороны, значительное падение совокупного спроса, как результат противоэпидемических мер государства;

с другой стороны, сохранение совокупных издержек, как субъектов предпринимательства, так и обычных граждан.

То есть доходы сократились или их вообще нет, а расходы — налоги, услуги ЖКХ, все виды аренды — остались прежними.

В результате мы получили классическую кризисную спираль:

Как должно в такой ситуации действовать государство? Во-первых, поддержать спрос. Во-вторых, сократить издержки всех участников рынка. Именно сократить, а не отсрочить.

Что для нас делает государство?

Федеральный закон № 102-ФЗ от 01.04.20 г. установил всем субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) пониженные тарифы страховых взносов: 15% вместо 30%. Ого! Это было бы серьезным подспорьем… Жаль только, что ряд условий применения льготного тарифа сильно снижает и фактический размер помощи, и саму возможность ее получения.

Кстати, а вы вообще уверены, что ваше предприятие — субъект МСП? Проверьте соответствие критериям: МСП — это коммерческое предприятие, в течение трех лет удовлетворяющее одному из условий:

выручка менее 2 млрд рублей в год

или

среднесписочная численность персонала менее 250 человек

а также

пребывание в электронном реестре субъектов МСП (и не просто так, а по состоянию на 01.03.2020 г.).

Как еще живые МСП буквально насмерть бьются с государством за обещанную помощь, рассмотрим на примерах из практики бухгалтерской компании МАКО в Питере и Москве.

Почему именно МАКО? Дело в том, что МАКО — первый в России поставщик аутсорс-услуг бухгалтерии конвейерного типа. Который осуществляет не только текущее сопровождение, но и работает для своих клиентов как полноценный внутренний отдел бухгалтерии – в том числе и по решению сложных нестандартных вопросов в налоговых органах и банками.

В перечень услуг МАКО входит взаимодействие с госорганами, в том числе и «выбивание» для клиентов государственной помощи. Во время пандемии МАКО пришлось столкнуться с валом подобных запросов клиентов на такого рода работу. Основная масса из более чем пятиста клиентов МАКО – это как раз предприятия среднего, малого и даже микро-бизнеса. А они пострадали от короно-кризиса сильнее всего.

Таким образом, эта статья — концентрированный итог почти двухмесячной борьбы МАКО за дальнейшее существование сотен наиболее пострадавших от кризиса малых и средних предприятий. Компаний, работающих в сферах сервиса, общественного питания, дополнительного образования, туризма, спорта и досуга.

Заметим, что все услуги МАКО (в том числе и «бодания» с гос. органами, налоговой, банками) оказывает в рамках стандартных пакетов обслуживания. Стоимостью от 2–3 тысяч рублей в месяц за полноценное ведение всей бухгалтерии «под ключ». Ни один другой бухгалтерский аутсорс в России не предлагает настолько низких цен за полное бухгалтерское сопровождение компании. Включая решение сложных вопросов с налоговой и банками (см. например, вот такую смешную и грустную историю про блокировку счетов парикмахерской).

…

Начнем с масштабной системной ошибки, не очевидной только для чиновников из Минэкономразвития России:

Один из клиентов МАКО — небольшая компания по оказанию услуг дополнительного образования. Проводит курсы иностранных языков — естественно, платные. Как организация, лицензированная Минобрнауки, она относится к некоммерческим. А значит, по приведенному выше определению, субъектом МСП не является и рассчитывать на помощь от государства не может. И это же государство в другом недавнем законодательном акте определяет образовательные учреждения как особо пострадавшие от кризиса, связанного с пандемией. Поэтому они, с одной стороны, являются предметом особой опеки государства. А с другой, воспользоваться этим положением никак не могут.

Компания МАКО отправила на эту тему письмо в администрацию президента, откуда оно было перенаправлено в Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России:

Ответ был оперативным, но для здравомыслящего человека странным:

Не меньше вопросов вызывает и Постановление № 434 от 03.04.2020 , которое устанавливает «перечень отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Почему-то перечень составлялся на основании ОКВЭД. Как пример, в отрасли «Здравоохранение», выделена была лишь «Стоматологическая практика».

И это бы ладно… Есть среди клиентов МАКО компании, зарегистрированные еще в 90-е годы. За время существования они не раз поменяли род деятельности, а вот ОКВЭД остался тот же. Просто потому, что формально он подходит. И вот теперь, даже будучи по факту среди особо пострадавших, на помощь государства они надежды почти не имеют. Впрочем, в некоторых случаях специалистам МАКО удается отстоять интересы таких предпринимателей.

Постановление № 409 от 02.04.2020 регламентирует помощь особо пострадавшим «отраслям» в виде отсрочки (не отмены) уплаты почти всех налогов, взносов и авансовых платежей второго квартала 2020 года. Как будто после пандемии на них откуда-то свалятся дополнительные деньги, чтобы заплатить не только текущие платежи, но и ранее отсроченные…

Замечательная мера помощи была применена вообще ко всем участникам рынка — отсрочили отчётность, но не уплату налогов: что-то отодвинули до 15 мая, что-то до июля. А то, что для расчета суммы сначала заполняется отчетность, это мелочи. Клиенты МАКО этой «льготой» не воспользовались — компания отправила их декларации по НДС, как и положено, 27 апреля.

А вот Постановление Правительства №576 от 24.04.2020 выделило предпринимателям живые деньги!

Целых 12 130 руб. за каждого работника… Реальная помощь? Однако после «каникул» большинство мелких бизнесов уже не могут соответствовать требованиям Постановления:

все тот же реестр МСП (по состоянию на 01.03.2020);

принадлежность к особо пострадавшим отраслям;

не нахождение в процессе ликвидации или банкротства;

сокращение штата не более чем на 10% по сравнению с мартом 2020 года;

отсутствие недоимки, превышающей 3 000 руб.

Получается, что помощь от государства вроде как есть, а затрат у него вроде как нет…

Но, поскольку «вроде как нет» — это не то же самое что «нет совсем», бюджет надо как-то наполнять. И отсюда рождаются такие вот странные судебные разбирательства, как у еще одного клиента МАКО:

Этот вызов получил владелец небольшого предприятия за то, что отправил своих работников в вынужденный простой. При этом оплатив им ¾ заработной платы и все соответствующие налоги и сборы государству. Почему простой? Да потому, что его работники не могли добраться из дому на свои рабочие места — государство их закрыло по домам, но хочет, чтобы работодатель заплатил 100%, а не ¾. А чем платить? Предприятие-то производственное: нет продукции — нет денег. Но МАКО за него еще повоюет…

Почему бухгалтерская компания МАКО вдруг взяла на себя роль «борца за справедливость» для предприятий малого и микро-бизнеса? Просто ее основатель Владимир Зинин — тоже предприниматель. Ему нужны живые клиенты-предприниматели, чтобы его бизнес рос и развивался.

А предпринимателям в это кризисное время остро необходима такая аутсорсинговая бухгалтерская компания, как МАКО. Которая не просто ведет бухучет «под ключ», но и грамотно взаимодействует с госорганами с целью минимизации затрат бизнеса и получения обещанной государством помощи. По сути, в МАКО любой руководитель даже самого маленького бизнеса всего за 2-10 тысяч рублей получает то, чего при других обстоятельствах никогда не смог бы себе позволить. А именно — мощное профессиональное бухгалтерское сопровождение, по уровню сравнимое с бухгалтерией крупнейших корпораций. Но самое главное — отказ от штатных бухгалтеров и от услуг «обычных» аутсорсинговых компаний в пользу МАКО позволяет сэкономить от полумиллиона до нескольких миллионов рублей в год.

Возросший в полтора раза после снятия карантинных мер спрос на услуги первого в России бухгалтерского аутсорс-конвейера МАКО стал причиной расширения географии сервиса. В ближайшее время помимо офисов в Москве и Санкт-Петербурге, у МАКО появятся представительства еще и в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде.

А о том, кто может рассчитывать на помощь государства, и как выстоять малому и среднему бизнесу сегодня, с разбором конкретных ситуаций — в развед-опросе-интервью основателя МАКО Владимира Зенина известному публицисту Дмитрию Юрьевичу Пучкову (Гоблину).