Как кризис влияет на предпринимателей

Во втором квартале 2020 года доля доходов от предпринимательской деятельности упала до рекордных 3,5% среди остальных доходов россиян, сообщает Росстат. Показатель стал меньше почти на два с половиной процента по сравнению с предыдущим кварталом и самым маленьким за последние два десятилетия.

Всеобщие доходы населения России также стало значительно скромнее — потери в 8% за год ударили по и без того не тугим кошелькам наших соотечественников.

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На протяжении последних восьми лет идет снижение уровня доходности российских домохозяйств. При этом доходы, получаемые от собственности, остались в период пандемии на прежнем уровне, а вот прочие (также называемые «теневыми») выросли почти на 1% в первом квартале 2020 года.

Почему упали именно доходы от предпринимательской деятельности, очевидно. Многие организации не работали в полном объеме, простаивали производства, замораживались контракты, а некоторые представители малого бизнеса (туристические компании, фитнес-клубы, рестораны и т.д.) и вовсе были вынуждены банкротиться и ликвидироваться.

Если в 2018 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила порядка 20 процентов, то в текущем — показатель точно станет меньше.

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При этом социальные выплаты и государственная поддержка рекордно высоки относительно других источников дохода россиян. И тут с одной стороны виновны единовременные пособия, а с другой — сильный упадок доходности домохозяйств в общем и целом.

В итоге мы наблюдаем два уникальных момента в экономике страны: рекордно высокую долю социальных выплат среди прочих доходов населения и рекордно низкую — от предпринимательской деятельности россиян.