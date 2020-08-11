Ипотека без первоначального взноса: что это и стоит ли ее брать

Ипотечный кредит — всегда история про то, что нужно копить деньги на первоначальный взнос, скажете вы. На самом деле, это не так, ответят эксперты и приведут в пример ипотеку без внесения стартовой суммы. Domofond.ru решил разобраться в ситуации и узнать, что это за предложение, выгодно ли оно и что стоит учесть, если ипотеку брать надо, а на первоначальный взнос накоплений пока нет.
На современном рынке недвижимости предложения по ипотеке без первоначального взноса есть, но их практически единицы. Объяснение ограниченному количеству таких программ очень простое — банкам невыгодно выдавать займы без каких-либо гарантий. Ведь если заемщик обанкротится, кредитной организации придется нести расходы, связанные с продажей залоговой недвижимости, к которым могут добавиться затраты на судебные тяжбы.
«У банков действительно есть основания не доверять заемщикам, у которых нет необходимой суммы на первоначальный взнос: если человек не сумел накопить малую часть от стоимости недвижимости, серьезность его намерений и финансовая дисциплина вызывают сомнения», — рассказывает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
Именно поэтому банки, предоставляющие возможность оформить ипотечный кредит без накоплений, максимально страхуют свои риски. Например, увеличивают ставку кредитования или предъявляют дополнительные требования в части страхования.
Условия ипотеки без первоначального взноса
За «ипотеку без первоначального взноса» некоторые банки часто выдают обычный потребительский кредит под залог недвижимости, но не приобретаемой, а имеющейся, и ставка легко может переваливать за 15% годовых, комментирует коммерческий директор Seven Suns Development Антон Барулин.
Кроме того, стоимость залоговой недвижимости не должна быть меньше суммы выдаваемого кредита. Поэтому потребуется доказать банку, особенно, если у вас в активе вторичное жилье, что в самом крайнем случае он действительно сможет его продать и вернуть свои деньги. Подтверждением обычно выступает отчет оценщика, платить за который придется собственнику — вам.