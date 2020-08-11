Ипотека без первоначального взноса: что это и стоит ли ее брать

Еще одним гарантом залогового обеспечения могут выступать земельный участок, автомобиль, драгоценные металлы, ценные бумаги. Но каждый такой актив должен быть высоко ликвиден и привлекателен для банка в случае его продажи.

Особые требования

Из-за существующих рисков банки предъявляют повышенные требования к заемщикам, которые хотят оформить ипотеку без первоначального взноса. Так, обязательно наличие стабильного дохода, который подтверждается справкой 2-НДФЛ с места работы. Индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса вряд ли смогут получить одобрение на такой кредит, отмечает Андрей Колочинский.

Также для получения данной ипотеки важно наличие идеальной кредитной истории за последние 10 лет.

«У вас должны быть закрыты кредиты без просрочек на суммы от 500 тыс. рублей и отсутствовать займы в микрофинансовых организациях или частые запросы на их получение. Еще пристальное внимание будет уделено количеству имеющих кредитов (если они есть) на период рассмотрения заявки по ипотеке и количеству иждивенцев в семье», — рассказывает исполнительный директор кредитного агентства КМ Центр Андрей Колпаков.

Процедура и документы

Процедура получения ипотеки без первоначального взноса не отличается от процедуры получения обычной ипотеки: выбор объекта и банка — сбор документов — подача заявки — рассмотрение заявки/одобрение — сделка и ее закрытие.

Что же касается необходимых документов, здесь также стандартный пакет бумаг (паспорт, заверенная копия трудовой книжки, документы, подтверждающие семейное положение), к которому прибавляются справка 2-НДФЛ и документы на залоговое жилье. Скорее всего, потребуются бумаги, подтверждающие право собственности на это имущество, а также отчет об оценке недвижимости.

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Стоит или нет?

Эксперты сходятся во мнении, что ипотеку без первоначального взноса брать не следует. Главный аргумент — по итогу получается слишком большая переплата. Вместе с тем есть несколько ситуаций, когда де-юре предложение по жилищному кредиту предполагает первоначальный взнос, но де-факто выплата из вашего кармана вроде бы отсутствует.

«Хитрый» ход

При отсутствии накоплений на первоначальный взнос некоторые люди, чтобы не оформлять ипотеку по завышенной ставке, привлекают потребительский кредит. Однако ставки по нему также высоки, а срок кредитования ограничен.

«Если банк придет к выводу, что заемщик не сможет обслуживать одновременно два кредита, вероятность получить отказ в ипотеке очень велика», — комментирует Андрей Колочинский.

Программы господдержки

Еще одним маневром по получению ипотеки как бы без «первоначального взноса» можно назвать ситуации, в которых требования банка выполняются с помощью государственной поддержки, например с привлечением средств по программе «Молодая семья» или материнского капитала.

«С одной стороны, это не ипотека с нулевым взносом. С другой, клиент минимизирует количество собственных вложенных средств. Аналогично происходит с механизмом военной ипотеки. И первоначальный взнос, и платежи формируются из средств, поступающих на индивидуальный счет военнослужащего», — рассказывает генеральный директор АН «БОН ТОН» Наталия Кузнецова.

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Завышенная стоимость жилья в договоре

На рынке вторичного жилья часто можно встретить схему с завышенной стоимостью недвижимости в договоре. Пример прост: квартира продается за 4 млн руб., но на бумаге вы прописываете, что она стоит 5 млн. Далее продавец пишет расписку, что он якобы получил деньги с разницей в 1 млн. Банк рассматривает эту сумму как первоначальный взнос и выдает ипотеку на остаток на стандартных условиях.

«Нужно понимать, что это незаконно. Все аналитические документы будут выступать доказательствами подобного обмана. И есть большой риск, что банк вас разоблачит. Что будет дальше — вариантов масса: от внесения вас в черный список до возбуждения дела о мошенничестве», — предупреждает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Стоит ли брать ипотеку без первоначального взноса или нет — решать вам. Однако перед тем, как окончательно определиться, рассмотрите все возможные варианты. В том числе и льготную ипотеку под 6,5%.