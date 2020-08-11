Взносы ИП, расходы по УСН и многое другое. Пять самых интересных тем на форуме «Клерка»

На форуме «Клерка» всегда много вопросов от предпринимателей. Вот пятерка самых интересных тем за прошедшую неделю.

Сколько взносов в 2020 году должен заплатить ИП, ведущий деятельность в пострадавших от коронавируса отраслях?

Можно ли выдать самому себе спецодежду и учесть это в расходах по УСН?

Как заплатить аренду ИПшнику, который закрыл все свои счета, явно скрываясь от приставов?

Можно ли сдавать единую упрощенную декларацию ИП вместо декларации по НДС, если была деятельность, но облагаемая ПСН?

Что делать с ЕНВД при смене места жительства ИП?

Есть несколько тем, авторы которых так и не получили ответа: