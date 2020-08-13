Накопительный счет vs вклад: что удобнее и выгоднее?
Накопительные счета благодаря своим гибким условиям пользуются у россиян все большей популярностью. Разбираемся, чем они отличаются от вкладов и на какие условия по этим продуктам сегодня можно рассчитывать.
По данным Банка России, вкладчики избавляются от длинных, сроком более года, депозитов в рублях. Средства клиентов частично перетекают с вкладов на накопительные счета. Это связано с тем, что из-за нестабильной экономической ситуации людям спокойнее держать деньги в постоянном доступе, тогда как по вкладам такой возможности чаще нет.
Одновременно ставки по вкладам и накопительным счетам сегодня практически сравнялись. Средневзвешенная ставка по рублевым вкладам сроком до года сейчас составляет 4,05% годовых. Ставки по накопительным счетам находятся примерно в том же диапазоне, а у некоторых банков могут быть даже чуть выше.
Разбираемся, в чем разница между этими финансовыми инструментами.
Основные отличия
Деньги и на вкладе, и на накопительном счете застрахованы АСВ на сумму до 1,4 млн рублей.
И вклад, и накопительный счет заточены на хранение денег и получение дохода. Деньги и на вкладе, и на накопительном счете застрахованы АСВ на сумму до 1,4 млн рублей. При этом между этими инструментами есть несколько принципиальных отличий.
Ставка
Важное отличие вклада — в процентной ставке, которая известна заранее на весь срок его действия. По накопительному счету банк может поменять ставку в любой момент в одностороннем порядке.
Пополнение счета
Накопительные счета всегда можно пополнять. Для вкладов такой возможности чаще всего нет. А если это пополняемый вклад, то ставка по нему обычно ниже, чем у классических депозитов.