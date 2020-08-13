Накопительный счет vs вклад: что удобнее и выгоднее?

Снятие средств

На накопительном счете проценты при снятии средств обычно практически не сгорают.

Если досрочно снять деньги с депозита, то клиент либо не получит начисленные проценты, либо получит их по урезанной ставке. На накопительном счете проценты при снятии средств обычно практически не сгорают. Банковские депозиты с возможностью частичного снятия средств чаще всего имеют ставку ниже. Также во вкладах предусмотрен неснижаемый остаток, в накопительных счетах его обычно нет.

Цели

Вклад подходит для долгосрочных целей сроком от года — например, если вы копите на приобретение недвижимости. Накопительный счет подойдет для более краткосрочных целей, меньше года. Например, это могут быть накопления на отпуск.

Личный опыт. Можно ли заменить вклад накопительным счетом?

Игорь Д. из Москвы пользуется накопительными счетами уже несколько лет. Сначала это были счета в банке «Связной» (лишен лицензии в 2015 году), который стал пионером в этом сегменте.

В 2012 году Игорь стал клиентом Тинькофф Банка. Когда в этом банке появился аналогичный продукт, он тоже стал им пользоваться. Проценты здесь начисляются на среднемесячную сумму на счете. Сейчас в банке ставка по такому накопительному счету составляет 4%. По сравнению с накопительными счетами в крупных госбанках эта ставка немного выше.

Игорь не любит «морозить» деньги на депозитах годами, поэтому такой формат хранения средств его устраивает. Деньги ему часто нужны в любой момент и в непредсказуемом объеме, поэтому на накопительных счетах он постоянно хранит суммы от миллиона рублей и больше. Однако, если у него появляется сумма, которую он гарантированно не будет использовать в ближайшие год-два, он периодически выбирает классический банковский вклад. Главная причина — по вкладам можно найти ставки выше, чем по накопительным счетам.

С прошлого года Игорь хранит деньги на накопительном вкладе Газпромбанка. У него нет отличий от накопительного счета, только неснижаемый остаток в 15 000 рублей. Ставка составляет 3,7%. Так как это крупный банк, в нем у Игоря хранится более миллиона рублей. На счете в Тинькофф Банке — несколько сот тысяч рублей.

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Опыт использования накопительного счета у Игоря был и в Альфа-Банке. Однако система начисления дохода там сложнее. Ставка увеличивается по мере нахождения денег на счете. То есть первые три месяца она может быть одной, еще через какое-то время повышается, потом снова повышается и только после 12 месяцев становится максимальной. Если снять со счета деньги, а потом снова его пополнить, то этот расчет начинается с нуля. Проценты начисляются на минимальную сумму, которая находилась на счете в течение календарного месяца. Если 29 дней у вас на счете было 100 000 рублей, а в последний день месяца оказалось 1 000 рублей, то проценты будут начислены на 1 000 рублей.

В итоге основное удобство накопительного счета для Игоря — это возможность пополнить его и снять деньги, многократно и без ограничений. Главное, считает он, следить за тем, чтобы процент начислялся прозрачно.

Что предлагают банки

Банки.ру изучил предложения на рынке и выяснил, где сегодня можно открыть накопительный счет с высокими ставками.

Для уже действующих клиентов со среднемесячным балансом за июнь 2020 года не менее 150 000 рублей Citibank предлагает открыть накопительный счет со ставкой до 5% годовых в рублях и до 0,01% в долларах США. На счете может находиться максимум 400 000 рублей.

У Локо-Банка есть накопительный счет " Промо" для новых клиентов со ставкой 4,85% на остаток в рублях и 0,5% — в валюте. На таком счете может храниться до 15 000 000 рублей. Проценты начисляются ежедневно.

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Как выбрать накопительный счет

При выборе накопительного счета нужно прежде всего обратить внимание на процентную ставку и на условия по ее начислению. На величину ставки может влиять следующее:

период нахождения средств на счете;

сумма, которая находится на счете;

размер трат по карте, привязанной к накопительному счету.

Кроме того, счета часто открываются в дополнение к другим банковским продуктам, условия которых тоже могут иметь значение.