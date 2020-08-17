Обзор изменений в первичке и регистрах бухучета в бюджетных организациях

Приказ от 15.06.2020 № 103н[1] внесет изменения в Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н, которым утверждены формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых государственными (муниципальными) учреждениями, и методические указания по их применению (далее — приказы № 103н, № 52н, Методические указания).

Что необходимо учесть бухгалтеру автономного учреждения с вступлением в силу этих изменений?

В частности:

уточняется порядок оформления и составления документов, в том числе в электронном виде;

вводятся новые формы документов и порядок их заполнения;

вносятся изменения в порядок заполнения действующих форм документов.

Порядок оформления и составления документов

В целях отражения в бухгалтерском учете информации об объектах бухучета, возникающих при осуществлении фактов хозяйственной жизни, каждый факт подлежит оформлению первичным учетным документом (сводным первичным учетным документом).

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Согласно дополнениям, вносимым в разд. 1 «Общие положения» Методических указаний (приложение 5 к Приказу № 52н), оформляющая часть документа должна содержать:

подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных за совершение факта хозяйственной жизни (сделки, операции), за его оформление и ответственных за содержащиеся в документе данные (за соответствие содержащихся в документе данных фактам хозяйственной жизни), а также должностных лиц, на которых возложено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в случаях, когда подпись предусмотрена формой документа (подпись главного бухгалтера (бухгалтера), уполномоченного им лица), либо в случаях, когда в первичном учетном документе предусмотрено отражение данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Названные должностные лица подписывают первичные учетные документы с указанием даты подписания документа;

должности исполнителя, подписи (с расшифровкой) и контактные данные (номер контактного телефона (при наличии), электронный адрес).

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета составляются:

в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью либо в случаях, предусмотренных Методическими указаниями, простой электронной подписью (далее — электронный первичный учетный документ, электронный регистр, вместе — электронные документы);

на бумажном носителе — в случае отсутствия возможности их формирования и хранения в виде электронных документов и (или) в случае, если федеральными законами или нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе.

При необходимости представления другому лицу или в государственный орган (по требованию) документа на бумажном носителе, который был сформирован в электронном виде, учреждение обязано за свой счет изготавливать копии электронного первичного учетного документа, электронного регистра. Копии электронного документа заверяются в порядке, установленном в учетной политике учреждения.

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа, и при наличии на первичном учетном документе подписи руководителя субъекта учета или уполномоченных им на то лиц.

Документы, формы которых не унифицированы, принимаются к бухгалтерскому учету в случае их составления по формам, установленным учетной политикой учреждения, и при условии, что такие документы содержат обязательные реквизиты, предусмотренные п. 25 СГС «Концептуальные основы» [2].

Аналогичные положения также вводятся в указанный стандарт (Приказ Минфина РФ от 30.06.2020 № 130н).

Унифицированные формы электронных документов, установленные Приказом № 52н, применяются учреждением в целях ведения им бухгалтерского учета при условии закрепления таких требований в его учетной политике.

Электронные документы, предусмотренные Приказом № 52н, применяются субъектами учета согласно принятой учетной политике и по мере их организационно-технической готовности, но не позднее 01.01.2021 (п. 2 Приказа № 103н).

Учреждение вправе предусмотреть в учетной политике формирование на бумажном носителе первичных учетных документов по унифицированным формам электронных документов при отсутствии технической возможности их формирования и хранения в виде электронных документов. При этом в бухгалтерскую службу должен быть представлен электронный образец такого документа в целях обеспечения интеграции информационных систем и реализации принципа однократного ввода данных.

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Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии, иные поля унифицированной формы документа, предусмотренные для отражения бухгалтерских записей, в случае оформления лицом, ответственным за совершение факта хозяйственной жизни, электронного первичного учетного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (далее — ЭЦП), не заполняются.

Учреждение вправе включить в первичный учетный документ, сформированный на основе унифицированных форм документов (электронных документов), дополнительные реквизиты (данные) при условии обеспечения информационной совместимости государственных (муниципальных) информационных систем и информационных ресурсов, средствами которых осуществляются формирование и обмен информацией и документов в электронном виде (в форме электронных документов).

При изготовлении бланочной продукции на основе унифицированных форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета является допустимым изменение (сужение, расширение) размеров граф и строк с учетом значений показателей, а также включение дополнительных строк и создание вкладных листов для удобства размещения и обработки информации.

В случае, если при обмене информацией в форме электронных документов предусмотрена передача скан-копий первичных учетных документов, содержащих собственноручные подписи (сформированных на бумажном носителе), ответственность за соответствие скан-копии подлиннику документа возлагается на лицо, ответственное за оформление указанным документом факта хозяйственной жизни и (или) за формирование и (или) передачу такой скан-копии.

Передача скан-копии первичного учетного документа осуществляется при условии ее подписания ЭЦП должностным лицом, ответственным за соответствие такой скан-копии подлиннику документа.

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Новые формы первичных учетных документов

Код формы Наименование формы 0504512 Решение о командировании на территории РФ 0504513 Изменение решения о командировании на территории РФ 0504515 Решение о командировании на территорию иностранного государства 0504516 Изменение решения о командировании на территорию иностранного государства 0504517 Решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 0504518 Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема 0504520 Отчет о расходах подотчетного лица

В приложении 5 предусматривается порядок заполнения указанных форм, в котором отмечено, что эти документы оформляются в электронном виде.

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Новые формы регистров бухгалтерского учета

Код формы Наименование формы — Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет — Журнал операций межотчетного периода 0504093 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 0504094 Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами

Также предусматривается порядок заполнения указанных регистров. Соответствующие дополнения вносятся в приложения 3, 4, 5 к Приказу № 52н.

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных документов

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В порядке заполнения данного документа уточнено, что он составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных предметов производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью от 3 000 руб. до 100 000 руб. (до внесения изменений — от 3 000 руб. до 40 000 руб.) включительно за единицу и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета.

Требование-накладная (ф. 0504204). Согласно поправкам данный документ не применяется для оформления операций по сдаче на склад остатков материалов, образовавшихся в результате разборки, выбытия основных средств.

Такие операции нужно будет оформлять приходным ордером (ф. 0504207).

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). В порядке заполнения данного документа уточнено, что он применяется для оформления выдачи материальных ценностей в использование для хозяйственных, научных и учебных целей, а также передачи в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. (до внесения изменений — до 3 000 руб.) включительно за единицу.

Расчетная ведомость (ф. 0504402). В порядке заполнения данного документа дополнено, что этот документ применяется для отражения начислений по заработной плате работников в течение месяца и сумм, причитающихся к выплате при окончательном расчете, стипендий, пособий, иных выплат, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с физическими лицами, а также отражения удержаний из сумм начислений (налогов, страховых взносов, удержаний по исполнительным листам и иных удержаний).

Платежная ведомость (ф. 0504403). Согласно поправкам данная форма применяется в случаях начисления заработной платы, иных выплат с оформлением расчетной ведомости (ф. 0504402).

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в других случаях (ф. 0504425). Уточнен порядок заполнения данной формы в отношении заполнения данных в графе 9. В действующем порядке вместо графы 9 ошибочно указана графа 12.

Авансовый отчет (ф. 0504505). В порядке заполнения данного документа дополнено, что он применяется для учета расчетов с подотчетными лицами при условии оформления на бумажном носителе.

Кассовая книга (ф. 0504505). Дополнен порядок формирования данной формы в электронном виде. В частности, записи в электронную кассовую книгу вносятся в момент подписания кассиром ЭЦП каждого приходного кассового ордера, расходного кассового ордера либо скан-копий указанных документов, содержащих собственноручные подписи. Квитанция к приходному кассовому ордеру, сформированному в электронном виде, подписывается ЭЦП главным бухгалтером или уполномоченным лицом и кассиром. Формирование электронной кассовой книги осуществляется ежедневно, включая рабочие дни, в которые кассовые операции не проводились.

Табель учета посещаемости детей (ф. 0504608). В порядке заполнения данного табеля уточнено, что дни посещения ребенком учреждения в табеле не отмечаются, если иное не предусмотрено учетной политикой. Дни непосещения отмечаются в соответствующей графе так:

«В» — выходные дни;

«НУ» — неявка по уважительной причине;

иными буквенными обозначениями, предусмотренными учетной политикой (например, «НБ» — неявка по болезни; «НЯ» — неявка без уважительной причины (по пропущенным дням, подлежащим оплате согласно условиям договора).

Извещение (ф. 0504805). Порядок заполнения данной формы изложен в новой редакции, согласно которой она используется:

при оформлении бухгалтерского документа в целях обеспечения своевременного отражения бухгалтерских записей согласно первичному учетному документу по взаимосвязанным операциям между субъектами учета (в частности, по расчетам, возникающим по операциям приемки-передачи имущества, активов и обязательств между субъектами учета, в том числе при межведомственных и межбюджетных расчетах, по расчетам между государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями и учредителями, расчетам между органами, осуществляющими кассовое обслуживание по поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета));

при оформлении первичного учетного документа в целях отражения взаимосвязанных операций между субъектами учета (возникающих объектов учета (их изменений), по которым не установлены унифицированные формы первичных учетных документов (формы электронных первичных учетных документов), — в частности операций, возникающих при предоставлении межбюджетных трансфертов с условиями при передаче активов, включая операции, формирующие расчеты по возврату неиспользованных средств межбюджетного трансферта; предоставлении с условиями при передаче активов бюджетным и автономным учреждениям субсидий (грантов) из бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетными (автономными) учреждениями, включая операции, формирующие расчеты по возврату указанных субсидий (грантов).

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Бухгалтерская справка (ф. 0504833). Порядок применения данной справки изложен в новой редакции, согласно которой она используется:

при формировании первичного учетного документа в целях отражения операций, совершаемых в ходе ведения хозяйственной деятельности, для отражения которых не установлены унифицированные формы первичных учетных документов (формы электронных первичных учетных документов), операций, в результате которых не требуется представления плательщиком (физическим, юридическим лицом) первичного учетного документа для совершения факта хозяйственной жизни;

при формировании бухгалтерского документа для отражения бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа в случае передачи лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных учетных документов в виде электронных документов, подписанных ЭЦП, при отсутствии возможности в оформленном первичном учетном документе заполнения раздела «Отметка о принятии к учету» (при передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности централизованной бухгалтерии), при отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с исправлением ошибок, выявленных субъектом учета, проверяющим органом.

Также установлен порядок заполнения справки в зависимости от факта хозяйственной жизни, в отношении которого она составляется.

Изменения в порядке заполнения отдельных регистров бухгалтерского учета

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031). В порядке заполнения данной формы дополнено, что инвентарная карточка открывается при принятии инвентарного объекта нефинансового актива к бухгалтерскому учету, закрывается — при прекращении признания (выбытии с бухгалтерского учета) инвентарного объекта нефинансового актива.

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032). В порядке заполнения данной формы уточнено, что она предназначена для учета группы однородных объектов ОС — мягкого инвентаря, библиотечных фондов, сценическо-постановочных средств (декораций, мебели и реквизита, бутафории), иных объектов ОС, входящих в комплекс объектов основных средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом (оконечных устройств сигнализационной сети, систем вентиляции, пожаротушения (например, камер видеонаблюдения, кондиционеров, периферийных устройств, являющихся оконечными устройствами сигнализационной сети, приборов, устройств средств измерения, управления; средств преобразования, принятия, передачи, хранения информации), средств вычислительной техники и оргтехники), а также предметов производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100 000 руб. включительно (далее — инвентарная группа объектов).

Инвентарной группе объектов присваивается внутренний порядковый инвентарный номер инвентарной группы, формируемый как совокупность инвентарного номера инвентарной группы и порядкового номера объекта, входящего в комплекс.

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033). Дополнено, что в отношении инвентарных карточек (ф. 0504031, 0504032), сформированных в форме электронного документа, данная опись не составляется.

Главная книга (ф. 0504072). Уточнен порядок заполнения данного регистра. В частности, при открытии главной книги в ней записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным балансом за истекший год с учетом изменений входящих остатков по счетам учета согласно журналу операций межотчетного периода, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки по счетам учета, итоговые данные за соответствующий период, номера журналов операций (ф. 0504071). Остатки на начало года и на начало (конец) периода (месяца, дня) по соответствующим счетам аналитического учета рабочего плата счетов (0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 0 210 10 000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС», 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты», 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты», 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами») отражаются в соответствии с регистрами бухгалтерского учета по дебету и (или) по кредиту (развернуто). Показатели остатков на начало года, на начало периода, на конец периода в главной книге отражаются в положительном значении показателя.