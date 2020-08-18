Страховые взносы в крымской СЭЗ становятся меньше

До сих пор было установлено, что перечень рабочих мест физлиц, занятых в реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, утверждается плательщиком — участником СЭЗ по согласованию с органами управления СЭЗ по месту нахождения такого плательщика. Теперь этот перечень необходимо согласовывать с высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым[1] или Севастополя[2] (в зависимости от места нахождения плательщика).

Существенно, что теперь указаны сроки, в течение которых этот орган должен предоставить соответствующую информацию налоговикам.

Так, в течение 3 рабочих дней после внесения в единый реестр участников СЭЗ записи о включении плательщика в указанный реестр либо о заключении с плательщиком, имеющим статус участника СЭЗ, другого договора об условиях деятельности в СЭЗ они предоставляют в электронном виде информацию о согласованном с таким плательщиком перечне рабочих мест физлиц, занятых в реализации соответствующего инвестиционного проекта в СЭЗ.

В случае внесения участником СЭЗ изменений в перечень рабочих мест физлиц, занятых в реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, указанная информация должна быть предоставлена высшим исполнительным органом соответствующего региона в электронном виде в налоговую тоже в течение 3 рабочих дней после согласования таких изменений.

Тарифы страховых взносов

Если условия из пп. 11 п. 1 ст. 427 НК РФ выполнены, то в течение 2019 — 2024 годов тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование — 0%.

Такой размер взносов на пенсионное страхование касается отчислений в рамках предельной величины[3] базы для исчисления взносов. При превышении базой у физического лица этой величины с начала года нарастающим итогом тариф составит 10%, как и у плательщиков страховых взносов, не пользующихся какими-либо льготными тарифами.

Согласно п. 2 ст. 425 НК РФ в общем случае тарифы взносов составляют[4]:

на обязательное пенсионное страхование в рамках предельной величины базы для исчисления взносов — 22%;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в рамках предельной величины [5] базы для исчисления взносов по данному виду страхования — 2,9%;

базы для исчисления взносов по данному виду страхования — 2,9%; на обязательное медицинское страхование — 5,1%.

В пункте 10 ст. 427 НК РФ указано, что участники СЭЗ, пользующиеся льготными тарифами, предусмотренными пп. 5 п. 2 ст. 427, вправе их применять в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника СЭЗ, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен такой статус.

Дополнительное условие — получение такого статуса не позднее чем в течение 3 лет со дня создания СЭЗ. Данное условие сохранено, но изложено в другой формулировке.

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Она гласит, что эти тарифы вправе применять в течение названного срока те, кто получил статус участника СЭЗ до 01.01.2018. Но теперь установлено, что те, кто получил такой статус с обозначенной даты и позднее, тоже могут воспользоваться льготными тарифами, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен такой статус, но не ранее чем с 01.01.2020.

Время пользования этими тарифами ограничено для таких новых участников не периодом определенной продолжительности, а датой окончания срока существования СЭЗ.

К сведению: Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 377-ФЗ СЭЗ создается на 25 лет. Срок ее существования может продлеваться федеральным законом. Функционирование СЭЗ может быть досрочно прекращено федеральным законом, если это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, обеспечения обороны страны и безопасности государства. На основании п. 1 ст. 23 Федерального закона № 377-ФЗ он вступил в силу с 01.01.2015. Поэтому, если не будет продлен или сокращен срок функционирования СЭЗ, она просуществует до 01.01.2040.

Получается, что более поздние участники СЭЗ смогут пользоваться льготными тарифами гораздо дольше.

Но для новых льготников установлено существенное условие. Они должны постоянно рассчитывать разницу между суммой страховых взносов, исчисленной исходя из тарифов страховых взносов, установленных п. 2 ст. 425 НК РФ (то есть без применения льготы), и суммой страховых взносов, исчисленной с применением пониженных тарифов, предусмотренных пп. 5 п. 2 ст. 427 НК РФ (с применением льготы).

Данный расчет ведется нарастающим итогом с начала применения пониженных тарифов страховых взносов, то есть цифры год за годом должны суммироваться.

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Эта разница не должна превышать величину, равную объему осуществленных капитальных вложений за аналогичный период,

умноженную на коэффициент, размер которого устанавливается Правительством РФ в зависимости от вида экономической деятельности, осуществляемого конкретным участником СЭЗ.

Соответственно, объем капитальных вложений тоже должен рассчитываться нарастающим итогом год от года.

С 1-го числа месяца, в котором возникло указанное превышение, до 1-го числа месяца, в котором такое превышение устранено, вместо пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных пп. 5 п. 2 ст. 427 НК РФ, применяются тарифы, установленные п. 2 ст. 425 НК РФ.

Понятие «капитальные вложения» здесь используется в значении, указанном в п. 2 ст. 12.1 Федерального закона № 377-ФЗ: инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, модернизацию объектов основных средств и на приобретение соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря. Не учитываются в качестве капитальных вложений затраты на приобретение земельных участков, а также на приобретение легковых автомобилей и их обслуживание.

В связи с изложенным высшие исполнительные органы государственной власти обоих регионов не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, должны представлять в электронном виде в налоговые органы сведения об осуществленных за каждый из последних 3 месяцев расчетного (отчетного) периода плательщиками, получившими статус участника СЭЗ с 01.01.2018, капитальных вложениях.

Те же исполнительные органы на основании п. 5 ст. 2 Федерального закона № 204-ФЗ не позднее 30.08.2020 должны представить в электронном виде в налоговую информацию:

о согласованных с участниками СЭЗ, получившими такой статус в период с 01.01.2018 до дня вступления в силу указанного закона (13.07.2020), перечнях рабочих мест физлиц, занятых в реализации соответствующих инвестиционных проектов в СЭЗ;

а также сведения об осуществленных такими участниками СЭЗ капитальных вложениях за каждый месяц отчетного периода — полугодие 2020 года.

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Это означает, по нашему мнению, что уже за июль 2020 года можно будет рассчитать страховые взносы в пониженном размере, причем с пересчетом за полугодие, то есть с начала года.

О расторжении договора по решению суда

Уточняется также, как поступать со льготными страховыми взносами в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ по решению суда.

Как и ранее, в таком случае сумма страховых взносов восстанавливается за весь период реализации инвестиционного проекта в СЭЗ и уплачивается без соответствующих пеней. Подчеркнуто, что восстановление производится исходя из тарифов страховых взносов, предусмотренных п. 2 ст. 425 НК РФ.

Восстановленная сумма по-прежнему подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был расторгнут договор об условиях деятельности в СЭЗ. Уточнено, что она уменьшается на величину уплаченных за период восстановления страховых взносов.