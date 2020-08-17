Разные лимиты в налоговом и бухучете для признания основных средств

Организация приобретает в собственность два объекта (турбокомпрессор и датчик пламени). Указанные объекты приобретаются в целях совместного использования с уже имеющимся в организации основным оборудованием. Стоимость каждого из данных объектов составляет выше 40 тыс. руб. и меньше 100 тыс. руб.

Каков порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете организации расходов на приобретение указанных объектов, если в учетной политике организации лимит стоимости ОС для целей бухгалтерского учета — 40 тыс. руб., для целей налогового учета — 100 тыс. руб.?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В бухгалтерском учете рассматриваемые объекты могут быть отражены в составе ОС организации. Вместе с тем порядок их отражения зависит от того, являются ли данные объекты самостоятельными инвентарными объектами или же образуют единый технологический комплекс с уже имеющимся основным оборудованием.

В налоговом учете организации расходы на приобретение рассматриваемых активов (стоимостью менее 100 000 руб.) не отражаются в составе амортизируемого имущества. В зависимости от цели осуществления соответствующих расходов они могут быть отражены: либо в составе материальных расходов, либо в составе расходов на ремонт ОС, либо в составе расходов на достройку, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение ОС.

Обоснование вывода:

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет основных средств (далее — ОС) ведется на основании:

— Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01«, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (далее — ПБУ 6/01);

— Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н (далее — Методические указания 91н);

— Плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (далее — План счетов);

— Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее — Положение 34н).

В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве ОС, если одновременно выполняются установленные требования (условия).

Следует отметить, что стоимостного критерия для отнесения имущества к объектам ОС в бухгалтерском учете не установлено.

Вместе с тем на основании абзаца 4 п. 5 ПБУ 6/01 организация вправе учитывать активы, которые соответствуют условиям отнесения их к ОС, но имеют стоимость не более лимита, предусмотренного учетной политикой предприятия (в пределах 40 000 руб. за единицу), в составе МПЗ.

Для этого в учетной политике должно быть установлено, что в организации применяется положение абзаца 4 п. 5 ПБУ 6/01 и утвержден соответствующий лимит. В учетной политике данной организации такой лимит установлен.

Таким образом, в целях бухгалтерского учета организация вправе самостоятельно утвердить порядок учета таких активов либо в качестве ОС (на счете 01), либо как МПЗ (на счете 10).

При принятии объекта ОС к учету следует учитывать, что единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект.

На основании п. 6 ПБУ 6/01, п. 10 Методических указаний 91н инвентарным объектом ОС признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

На основании п. 7 ПБУ 6/01 основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Стоимость ОС (за некоторыми исключениями) погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования (СПИ), определяемого организацией (п. 17 ПБУ 6/01).

СПИ определяется в порядке, установленном п. 20 ПБУ 6/01.

В бухгалтерском учете в соответствии с п. 14 ПБУ 6/01 изменение первоначальной стоимости ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов ОС.

Согласно п. 27 ПБУ 6/01 затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (СПИ, мощность, качество применения и тому подобное) объекта ОС.

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В бухгалтерском учете согласно Плану счетов и Инструкции по его применению расходы на модернизацию и реконструкцию объекта ОС учитываются на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 9 «Затраты на модернизацию основных средств».

Применительно к рассматриваемой ситуации вышесказанное означает следующее.

В бухгалтерском учете организации рассматриваемые турбокомпрессор и датчик пламени могут быть отражены в составе ОС организации, поскольку отвечают законодательно установленным требованиям, в том числе по стоимости (более 40 тыс. руб.).

Если указанные объекты представляют собой отдельные конструктивно обособленные предметы, предназначенные для выполнения определенных самостоятельных функций, то в бухгалтерском учете они формируют отдельные инвентарные объекты. К бухгалтерскому учету данные объекты принимаются по первоначальной стоимости (исходя из стоимости их приобретения). В целях начисления амортизации по каждому объекту отдельно определяются СПИ.

В случае, если указанные объекты (турбокомпрессор и датчик пламени) приобретены для совместного использования с уже имеющимся в организации основным оборудованием и все вместе эти объекты образуют единый технологический комплекс, то порядок отражения в бухгалтерском учете этих объектов будет зависеть от сроков их приобретения и принятия к учету:

— если все эти объекты приобретены до ввода в эксплуатацию основного оборудования, то они подлежат отражению в качестве одного объекта ОС, первоначальная стоимость по которому определяется исходя из затрат на их приобретение;

— если же турбокомпрессор и датчик пламени приобретены уже после ввода в эксплуатацию основного оборудования, то расходы на их приобретение могут рассматриваться в качестве расходов на модернизацию и реконструкцию основного оборудования, которые увеличивают первоначальную стоимость и изменяют СПИ.

Налоговый учет

В целях налогового учета расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Для признания в целях налогообложения прибыли расходы в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ должны быть: экономически обоснованы, документально подтверждены, произведены для деятельности, направленной на получение дохода.

К ОС для целей налогообложения прибыли относится часть имущества, которая используется в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией (п. 1 ст. 257 НК РФ).

Чтобы объект ОС признать амортизируемым имуществом, он должен отвечать требованиям, которые приведены в п. 1 ст. 256 НК РФ.

Если стоимость ОС меньше стоимостного критерия амортизируемого имущества, установленного п. 1 ст. 256 НК РФ (100 тыс. руб.), то такое имущество не признается амортизируемым и учитывается в составе материальных расходов в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (смотрите письмо Минфина России от 07.06.2018 N 03-03-07/39084).

При этом в целях списания стоимости имущества, указанного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, в течение более одного отчетного периода налогоплательщик вправе (не обязан) самостоятельно определить порядок признания материальных расходов в виде стоимости такого имущества с учетом СПИ или иных экономически обоснованных показателей.

В целях налогообложения прибыли первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за минусом НДС и акцизов (п. 1 ст. 257 НК РФ).

Все вышеназванные расходы, осуществленные до ввода в эксплуатацию основного средства, включаются в первоначальную стоимость ОС и учитываются через механизм начисления амортизации в соответствии с положениями ст. 256 и 257 НК РФ (смотрите письма Минфина России от 18.10.2019 N 03-03-06/1/80308, от 24.08.2017 N 03-03-06/1/54361).

Первоначальная стоимость ОС может меняться в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Соответственно, в случае реконструкции/модернизации первоначальная стоимость ОС может быть изменена в целях налогового учета.

Применительно к рассматриваемой ситуации вышесказанное означает следующее.

Учитывая, что стоимость приобретенных объектов (турбокомпрессора и датчика пламени) составляет менее 100 тыс. руб., такие активы в составе амортизируемого имущества в налоговом учете не учитываются.

Расходы на приобретение данных объектов могут быть отражены одним из следующих вариантов, с учетом соответствующих особенностей:

1) В составе материальных расходов организации. При этом, учитывая положения пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, организация может в зависимости от выбранного и закрепленного в учетной политике порядка списания стоимости имущества, не признаваемого для целей налогообложения амортизируемым:

— либо учитывать их в составе материальных расходов единовременно на дату ввода актива в эксплуатацию;

— либо учитывать в течение нескольких отчетных периодов в самостоятельно определенном организацией.

2) В составе расходов на ремонт ОС на основании ст. 260 НК РФ в составе прочих расходов организации. Такой вариант применим, в случае если рассматриваемые объекты (турбокомпрессор и датчик пламени), например, приобретаются для замены (ремонта) вышедших из строя объектов, для установки на основном оборудовании.

3) В составе расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение уже имеющегося основного оборудования. В этом случае, полагаем, будут иметь место соответствующие последствия в части корректировки его первоначальной стоимости и СПИ.

Ответ подготовил: эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Юлия Галимарданова

Источник: Российский налоговый портал