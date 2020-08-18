Субсидии бюджетным организациям на иные цели: что изменится с 2021 года

Цели направления субсидий в действующих порядках, как правило, уже установлены. Они поименованы в виде закрытого либо открытого списка, а вот связаны с реализацией госпрограмм или проектов далеко не всегда. Субсидии могут направляться, например, на:

капремонт недвижимого имущества;

приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тыс. руб.;

финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений, оказывающих медпомощь в рамках территориальной программы ОМС (такие цели установили в Свердловской области) [2].

Но есть и примеры, когда в нормативных актах прямо указывается на программный характер субсидий.

Так, комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга[3] утвердил для подведомственных учреждений 65 наименований целевых субсидий, большинство из которых расходуется в рамках четырех госпрограмм. Аналогичный подход выбрали в Ростовской области[4]: большинство целей, на которые выделяются средства, реализуются в рамках семи региональных программ.

Пакет документов для получения субсидии

Процедура взаимодействия органа-учредителя и подведомственного учреждения, претендующего на субсидию, должна быть прописана более детально.

Первый этап — подача учреждением пакета документов, на основании которого орган-учредитель будет принимать решение (пп. «а» п. 4 Общих требований). В комплект необходимо включить пояснительную записку, где учреждение здравоохранения должно обосновать необходимость выделения из бюджета средств на ту или иную цель. Приложить потребуется и расчет суммы субсидии (в том числе предварительную смету на выполнение работ или оказание услуг, проведение мероприятий, приобретение движимого имущества), предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные.

Помимо пояснительной записки в зависимости от цели предоставления субсидии в пакет документов, в частности, войдут:

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт их обследования и дефектная ведомость, предварительная смета расходов;

программа мероприятий (конференций, симпозиумов и др.);

информация о планируемом к приобретению имуществе.

Некоторые органы-учредители уже включили в свои порядки требования к пакету документов, который собирает учреждение.

К примеру, подавать заявку и финансово-экономическое обоснование запрашиваемого размера субсидии необходимо учреждениям Республики Алтай[5]. В качестве обоснования может выступать:

информация о стоимости планируемого к приобретению особо ценного движимого имущества, подтверждаемая, как минимум, тремя коммерческими предложениями поставщиков;

либо информация о сроках и стоимости ремонтных работ, подтверждаемая предварительными сметами расходов.

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Второй этап процедуры взаимодействия — рассмотрение органом-учредителем пакета документов, поданного учреждением. Порядок и сроки рассмотрения, а также основания для отказа тоже должны быть прописаны в правовом акте, действующем в отношении учреждения здравоохранения (пп. «б», «в» п. 4 Общих требований).

В частности, отказать в выдаче субсидии учредитель может из-за несоответствия документов установленным требованиям, непредставления (представления в неполном объеме) каких-либо документов, обнаружения в них недостоверной информации. Орган-учредитель вправе установить также иные причины.

Отметим, что сейчас в порядках, действующих в отношении учреждений здравоохранения, основания для отказа в выдаче субсидии, как правило, отдельно не оговариваются.

Требования к учреждению-получателю

Согласно пп. «е» п. 4 Общих требований на дату, определенную правовым актом, или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение либо принять решение о предоставлении субсидии, у учреждения должны отсутствовать:

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

просроченная задолженность по возврату субсидий и бюджетных инвестиций в бюджет, из которого планируется предоставить целевую субсидию (кроме случаев, когда целевые средства выдаются на мероприятия по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию ее последствий и осуществление восстановительных работ, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам).

То есть основным условием, которому должно соответствовать претендующее на целевую субсидию учреждение, будет отсутствие задолженности перед бюджетом. Хотя орган-учредитель может установить и дополнительные требования к учреждению-получателю.

Как показывает выборочный анализ действующих правовых актов, изданных в отношении учреждений здравоохранения, данное правило сейчас вводится редко. Это означает, что в ближайшие месяцы органы-учредители должны будут внести в свои порядки соответствующие нормы, а учреждениям придется учитывать новые требования при подаче заявок на предоставление целевых субсидий.

Порядок расчета субсидии

Порядок расчета размера целевой субсидии и (или) сам ее размер органу-учредителю тоже нужно будет устанавливать в своем правовом акте. Как сказано в пп. «г» п. 4 Общих требований, данный акт должен содержать информацию, обосновывающую размер субсидии (формулы расчета, порядок их применения), а также указание на источник ее получения. Расчет не понадобится применять лишь в случаях, когда размер субсидии определен законом (решением) о бюджете, решениями Президента РФ, Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации.

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Сейчас порядок расчета субсидии кое-где приводится, а вот формулы расчета — редкость.

В частности, в Ростовской области (см. сноску 4 к настоящей статье) прописали такой порядок в отношении каждой цели субсидии. Однако ее размер во многих случаях рассчитывается исходя из потребности в этих расходах, определенной на основании заявок учреждений, и в пределах средств, предусмотренных для регионального минздрава законом о бюджете. Хотя в данном документе встречаются и формулы. Так, размер субсидии на обеспечение доноров бесплатным питанием (выплату денежной компенсации) высчитывается на основании планируемого количества доноров из расчета 5% действующей на дату сдачи крови величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе.

Другой подход использовали в Свердловской области — порядок расчета объема целевой субсидии утвердили отдельным нормативным актом[6]. В нем приведены три основных метода расчета:

плановый метод — расчет производится в соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных субъектом РФ (от его имени);

метод индексации — объем бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года умножается на сводный индекс потребительских цен;

нормативный метод — расчет осуществляется на основании условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими правовыми актами.

Таким образом, по новым правилам размер субсидии будет рассчитываться и обосновываться на двух этапах. Сначала это нужно сделать учреждению — путем представления в составе заявки финансово-экономического обоснования и подтверждающих документов. А потом орган-учредитель должен рассчитать окончательную сумму посредством применения утвержденных методов расчета или формул.

Соглашение о предоставлении субсидии

В силу пп. «д» п. 4 Общих требований типовая форма соглашения о предоставлении целевой субсидии устанавливается Минфином, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований — в отношении бюджетных и автономных учреждений федерального, регионального и муниципального уровня соответственно. Однако в субъектах РФ и муниципальных образованиях типовые формы далеко не всегда утверждаются финансовыми органами. Обычно форма приводится в приложении к порядку, изданному региональным правительством или отраслевым органом власти.

Кроме того, теперь установлено, что типовая форма помимо положений о цели, размере субсидии, графике ее перечисления, правах и обязанностях сторон должна содержать, например:

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ) (если субсидия предоставляется в рамках их реализации), и значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (в том числе в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов);

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе при уменьшении органу-учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

основания для досрочного расторжения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.

В связи с этим органам на местах потребуется не только внести в типовую форму необходимые положения, но и переутвердить ее, если ранее она не была утверждена финансовым органом.

На федеральном уровне такая работа уже проведена. Изменения в типовую форму[7], утвержденную Приказом Минфина РФ от 31.10.2016 № 197н, внесены Приказом Минфина РФ от 30.10.2019 № 172н и станут применяться начиная с соглашений, заключаемых на 2021 год.

Например, к обязанностям учредителя отнесено установление значений результатов предоставления субсидии, а федеральное учреждение должно будет обеспечить достижение этих значений. При невыполнении заданных показателей орган-учредитель сможет в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с учреждением.

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Контроль результативности расходования средств

Вопросы контроля и отчетности тоже должны быть прописаны в порядках органов-учредителей более четко: необходимо определить порядок, сроки и форму представления отчетности, которую учреждению придется подавать в двух форматах. Во-первых, отчитываться потребуется о достижении результатов и иных показателей (при их установлении), во-вторых, о произведенных расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия.

В нормативном акте должно быть установлено и право органа-учредителя утверждать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их представления (п. 6 Общих требований).

Положения об иных видах контроля тоже должны будут детализироваться.

Как сказано в п. 7 Общих требований, в порядок контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии нужно включить: 1) положение о порядке принятия органом-учредителем решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достижение установленных целей; 2) положение о порядке и сроках принятия органом-учредителем решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат из средств субсидии для достижения целей, установленных при ее предоставлении; 3) требование об обязательной проверке органом-учредителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидии; 4) положение о порядке и сроках возврата субсидии в случае несоблюдения учреждением целей и условий ее предоставления, выявленного по результатам проверок, проведенных органом-учредителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля; 5) порядок и сроки возврата субсидии в случае недостижения результатов и иных показателей, установленных в правовом акте.

Как видим, помимо традиционной обязанности о целевом расходовании средств субсидии на учреждения возлагается обязанность отчитываться о результативности ее расходования. А значит, важность показателей результативности в ближайшем будущем возрастет.

Показатели результативности сегодня уже указаны в некоторых порядках органов-учредителей.

Например, в Свердловской области (см. сноску 2) решили, что данные показатели должны быть прописаны в соглашении, заключаемом с учреждением. А в Томской области[8] установили, что в отношении каждой субсидии действуют свои показатели результативности, формулировки которых должны характеризовать степень достижения цели, на которую предоставлены средства, во взаимосвязи с объемом расходов на ее достижение. В частности, если субсидия выделяется на приобретение особо ценного движимого имущества, программных продуктов, устанавливаются количественные показатели с указанием единицы измерения и их значений в натуральном выражении, в том числе число приобретаемых объектов (с указанием их видов).

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Сейчас органы-учредители сами утверждают правила предоставления целевых субсидий подведомственным учреждениям. В связи с этим в регионах и муниципальных образованиях сформировался разный опыт правового регулирования: одни положения прописаны подробно, другие — в виде общих формулировок и отсылок к конкретному соглашению, заключаемому с учреждением, третьи отсутствуют вовсе.

Общие требования, которыми с 2021 года должны руководствоваться органы-учредители, а значит, и учреждения здравоохранения, претендующие на целевые субсидии, обобщают сложившуюся практику и унифицируют правила. Обязанностей у учреждений станет больше, а учредители станут контролировать не только целевое расходование средств, но и результативность их предоставления.