Кто должен вносить изменения по участкам в генеральный план СНТ

Вопрос: — В прошлом году я объединила два участка. По кадастровому плану в Домодедово у меня теперь один участок, а в генеральном плане товарищества их по-прежнему два. Кто должен вносить изменения в генеральный план товарищества? В СНТ членские взносы рассчитываются по количеству участков, независимо от размера. В какой момент у меня возникает обязанность платить только за один объединенный участок? Бухгалтер СНТ утверждает, что пока я лично на свои средства не внесу изменения в генеральный план товарищества, буду обязана платить взносы за два участка.

Отвечает президент ООО «Межрегиональный юридический центр земельных отношений» Екатерина Иванова:

Участки официально считаются объединенными с момента присвоения одного кадастрового номера в сведениях ЕГРН. Поэтому требования бухгалтера в СНТ о внесении изменений в генеральный план садоводства неправомерны. Но, с точки зрения кадастрового учета, в законодательстве есть некоторые нестыковки.

С одной стороны, любое образование участков (а процедура объединения — тоже образование) должно соответствовать генеральному плану товарищества. То есть, если в генеральном плане два участка, а человек хочет сделать один, Росреестр в таком объединении должен был отказать до момента внесения изменений в генеральный план СНТ (в разное время один и тот же по сути документ именовался в законодательстве так же, как проект организации и застройки, проект планировки и т.п.).

С другой стороны, если два участка находятся в частной собственности, и при их объединении максимальный размер для одного садового участка, установленный в правилах землепользования и застройки муниципального образования, не будет превышен, отказ в осуществлении кадастрового учета формально будет нарушать ГК РФ.

В такой спорной с точки зрения толкования законодательства ситуации самый правильный и надежный вариант для СНТ — брать взносы с площади участка, а не с участка. Обязать человека за свой счет внести изменения в генеральный план юридически невозможно.

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Отвечает заместитель руководителя департамента продаж АО «Российский аукционный дом» Николай Яблоков:

Такого понятия, как «генеральный план СНТ», нет. Очевидно, подразумевается проект планировки территории и проект межевания территории для организации и застройки СНТ. Данные документы нужны для распределения между членами СНТ участков, дальнейшего их получения в собственность.

В соответствии со ст. 15 федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», реестр членов СНТ должен содержать данные о членах товарищества, кадастровый номер земельного участка, правообладателем которого является член товарищества. А член товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра членов товарищества.

Таким образом, после объединения участков и внесения изменений в сведения ЕГРН, собственнику необходимо представить в правление выписку, подтверждающую право собственности на один участок.

Отвечает генеральный директор агентства ЦДН Анатолий Пысин:

В основе взаимоотношений должен лежать кадастровый план. Кадастровая палата ведет учет всех земельных участков и их межевание. Генеральный план СНТ по отношению к ее документам вторичен, требования бухгалтера могут быть оспорены в суде. Оцените, что для вас выгоднее — ввязываться в судебный процесс или внести за свой счет изменения в генеральный план?

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Отвечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

СНТ не имеет право не принять ваши документы, свидетельствующие об объединении участков. На основе данных документов вносятся изменения в генеральный план товарищества. После чего вам должны сделать перерасчет за те месяцы, которые вы оплатили в двойном размере уже после изменений в кадастровом плане Домодедово.

Но изначально внимательно ознакомьтесь с уставом СНТ.

Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова:

Изменения в генеральный план товарищества должен вносить кадастровый инженер. Делается это на основании письменного заявления с приложениями всех подтверждающих документов.