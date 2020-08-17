Что обсуждают в форуме «Клерка» в самый отпускной месяц?

Август — самый отпускной месяц в году, поэтому, как обычно, активность на форумах «Клерка» падает. Но все равно мы подобрали для вас интересные темы прошедшей недели, ведь бухгалтеры работают даже в отпуске.
Может ли самозанятый сдавать автомобиль в аренду ООО если он и гендир и учредитель? Ответ на этот вопрос искали в этой теме.
Можно ли выплачивать дивиденды не одной суммой, а частями каждый месяц? Можно, решили клерки.
И еще одна тема про дивиденды : как выплатить их за прошлые годы.
Как решить проблему в налоговом учете с лизингом? Как оказалось, лучше всего через Excel.
Закрыть фирму не так просто. Еще и ПФР ставит палки в колеса и требует отчетность за давние годы.
Всего три темы остались без ответа. Загляните в них, вдруг вы знаете ответ: