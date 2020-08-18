Когда придется заплатить деньги своим соседям по земельному участку: три примера

Он заказал услугу межевания — и выяснилось, что мужчина своим забором захватил несколько метров его законной земли и все это время совершенно бесплатно ею пользовался.

Спор в итоге дошел до суда: сосед требовал перенести спорный забор и взыскать с ответчика неосновательное обогащение из расчета рыночной ставки арендной платы за квадратный метр земли в их районе. Получилось почти 30 тысяч рублей за 2,5 года.

И суд поддержал этот иск: согласно Земельному кодексу РФ (ст. 65) за пользование землей полагается вносить плату (кроме случаев, предусмотренных законодательством),

ответчик нарушил границы своего участка и пользовался землей соседа — значит, неосновательно сберег арендную плату, которую должен был отдавать собственнику. А неосновательное обогащение подлежит возврату (ст. 1105 ГК РФ).

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Пример 2. Прошел по чужому участку — плати

Женщина приобрела такой участок и некоторое время соседи позволяли ей проезжать к нему по своей земле. Но потом отношения испортились и те закрыли проезд, требуя плату.

Суд частично поддержал обе стороны. Соседи обязаны предоставить право ограниченного пользования своим участком соседке и зарегистрировать т. н. сервитут.

Закон предусматривает, что такое обременение в интересах владельца соседнего участка допустимо, если у него нет иной возможности попасть на свой участок. Но, с другой стороны, раз уж получаешь право пользоваться чужим участком — то придется за это платить (ст. 274 ГК РФ). Суд определил размер платы в пользу соседей за сервитут в размере 33 650 рублей в год (Всеволожский горсуд Ленинградской обл., дело 2-27/2019).

Пример 3. Развел «опасное соседство» — плати

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Если человека покусали, ответчика не спасет даже полное соблюдение им санитарных и ветеринарных требований. Например: женщину постоянно преследовали пчелы, которых разводили владельцы соседнего участка.

После безрезультатных жалоб она заручилась свидетельскими показаниями, медицинскими документами и обратилась в суд, требуя компенсации морального вреда.

Ответчики свою вину отрицали: ульи были расположены в 10-ти метрах от границ с соседями, за забором, как того и требовали правила (утв. Приказом Минсельхоза РФ от 19.05.2016 № 194).

Да и не доказала истец, что ее покусали именно их пчелы, а не других пасечников.

Но это им не помогло: суд обязал выплатить соседке 3 000 рублей за причиненный моральный вред (Сернурский р-й суд Респ. МЭ, дело 2-143/2019).