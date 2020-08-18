Когда придется заплатить деньги своим соседям по земельному участку: три примера
Как показывает судебная практика, добрососедские отношения встречаются крайне редко, а вот споры между соседями — это вполне обычное дело.
Приведём несколько примеров, когда придется заплатить владельцу соседнего земельного участка, даже если вовсе не брали у него взаймы.
Пример 1. Вышел за рамки границы — плати
Забор, конечно же, является первостепенным камнем преткновения между соседями. В идеале он должен четко совпадать с границами земельного участка. Но, увы, не всегда так бывает — и тогда кому-то из соседей придется платить. Вот один из таких случаев.
Мужчина приобрел земельный участок и установил капитальный забор (на фундаменте), чтобы его собака не мешала соседу. Однако спустя пару лет соседа начали одолевать сомнения — а действительно ли так должна располагаться граница со смежным участком.