Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Когда придется заплатить деньги своим соседям по земельному участку: три примера

Как показывает судебная практика, добрососедские отношения встречаются крайне редко, а вот споры между соседями — это вполне обычное дело.

Приведём несколько примеров, когда придется заплатить владельцу соседнего земельного участка, даже если вовсе не брали у него взаймы.

Пример 1. Вышел за рамки границы — плати

Забор, конечно же, является первостепенным камнем преткновения между соседями. В идеале он должен четко совпадать с границами земельного участка. Но, увы, не всегда так бывает — и тогда кому-то из соседей придется платить. Вот один из таких случаев.

Мужчина приобрел земельный участок и установил капитальный забор (на фундаменте), чтобы его собака не мешала соседу. Однако спустя пару лет соседа начали одолевать сомнения — а действительно ли так должна располагаться граница со смежным участком.

Главбух
📌 Реклама
Фильм "Карантин": смотрите всей бухгалтерией!
Кино про то, как бухгалтер Ирина в пандемию зарплату перечисляла.
Узнать больше

Он заказал услугу межевания — и выяснилось, что мужчина своим забором захватил несколько метров его законной земли и все это время совершенно бесплатно ею пользовался.

Спор в итоге дошел до суда: сосед требовал перенести спорный забор и взыскать с ответчика неосновательное обогащение из расчета рыночной ставки арендной платы за квадратный метр земли в их районе. Получилось почти 30 тысяч рублей за 2,5 года.

И суд поддержал этот иск:

  • согласно Земельному кодексу РФ (ст. 65) за пользование землей полагается вносить плату (кроме случаев, предусмотренных законодательством),
  • ответчик нарушил границы своего участка и пользовался землей соседа — значит, неосновательно сберег арендную плату, которую должен был отдавать собственнику. А неосновательное обогащение подлежит возврату (ст. 1105 ГК РФ).
Так что мужчине пришлось переносить забор за свой счет, да еще и заплатить соседу за «аренду» (Качканарский горсуд Свердловской обл., дело 2-294/2018). Защитить от таких неприятностей может только официальное межевание земельного участка.

📌 Реклама

Пример 2. Прошел по чужому участку — плати

Пройти или проехать по соседнему участку без согласия на то его владельцев, разумеется, нельзя. А как быть, если вы можете попасть на свой участок только через участок соседей и других вариантов нет?

Женщина приобрела такой участок и некоторое время соседи позволяли ей проезжать к нему по своей земле. Но потом отношения испортились и те закрыли проезд, требуя плату.

Суд частично поддержал обе стороны. Соседи обязаны предоставить право ограниченного пользования своим участком соседке и зарегистрировать т. н. сервитут.

Закон предусматривает, что такое обременение в интересах владельца соседнего участка допустимо, если у него нет иной возможности попасть на свой участок.

Но, с другой стороны, раз уж получаешь право пользоваться чужим участком — то придется за это платить (ст. 274 ГК РФ). Суд определил размер платы в пользу соседей за сервитут в размере 33 650 рублей в год (Всеволожский горсуд Ленинградской обл., дело 2-27/2019).

Пример 3. Развел «опасное соседство» — плати

Любителям собаководства и пчеловодства нередко приходится расплачиваться со своими соседями. Напомню, что возмещению подлежит не только вред, причиненный здоровью, но и моральный вред (который в таких случаях презюмируется и не требует доказывания).

📌 Реклама

Если человека покусали, ответчика не спасет даже полное соблюдение им санитарных и ветеринарных требований. Например: женщину постоянно преследовали пчелы, которых разводили владельцы соседнего участка.

После безрезультатных жалоб она заручилась свидетельскими показаниями, медицинскими документами и обратилась в суд, требуя компенсации морального вреда.

Ответчики свою вину отрицали: ульи были расположены в 10-ти метрах от границ с соседями, за забором, как того и требовали правила (утв. Приказом Минсельхоза РФ от 19.05.2016 № 194).

Да и не доказала истец, что ее покусали именно их пчелы, а не других пасечников.

Но это им не помогло: суд обязал выплатить соседке 3 000 рублей за причиненный моральный вред (Сернурский р-й суд Респ. МЭ, дело 2-143/2019).

Как видно, спорить с соседями порой бывает себе дороже.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама