Нюансы учета театральных декораций

Сценическо-постановочные средства театров (концертных организаций) — это целая совокупность предметов материального оформления спектаклей, действующих в неизменной натуральной форме в течение длительного периода. Одним из основных элементов таких объектов являются декорации. Об особенностях их бухгалтерского учета расскажем в статье.

Виды декораций

Как и все сценическо-постановочные средства, декорации подразделяются на:

предметы, обслуживающие текущий репертуар;

находящиеся в запасе.

При этом декорации могут создаваться либо под определенный спектакль или выступление, либо быть задействованы в нескольких мероприятиях.

Изготовление декораций — это сложный творческий процесс. Декорации различаются по характеру выразительности, конструктивным качествам, технике исполнения и другим признакам. При этом выделяют две основные группы:

мягкие декорации (бескаркасные декорационные элементы из мягких, эластичных материалов — тканей натурального и синтетического волокна, тюлей, сеток, синтетических пленок и т.?д.). Примеры — кулисы, падуги, занавесы, горизонты, панорамы, живописные и аппликационные задники, тюлевые занавесы, половики. Приемы пошивки и обработки мягких декораций зависят от их назначения, характера использования и требуемого внешнего вида;

жесткие декорации (складные и сборно-разборные станки, лестницы, перила, балки, ширмы, колонны). Чаще всего они изготовлены из древесины хвойных пород — потому что она относительно дешева, легко поддается механической обработке, окраске, оклейке. Кроме того, такая древесина не обладает остаточными деформациями при ударах и кратковременных изгибах, легка и пластична. Но зачастую изготовление ажурных плоскостных и объемных контуров сложного рисунка, декорационных станков со сквозными пролетами, легких лестниц на тонких тетивах и т.д. невозможно без применения тонкостенных стальных или дюралюминиевых труб. Нередко декорации на металлической основе гораздо легче деревянных.

Дежурная одежда сцены, дежурные станки, лестницы к сценическо-постановочным средствам не относятся, а учитываются в составе обычных предметов интерьера сцены (зрительного зала).