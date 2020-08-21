Нюансы учета театральных декораций

Количественный учет и контроль сохранности сценическо-постановочных средств ведется в соответствии со структурой подразделений театра, обслуживающих сцену. За декорации, как правило, отвечают работники машинно-декорационного подразделения.
Бухгалтерский учёт декораций
Бухгалтерский учет декораций обеспечивает контроль за их сохранностью, правильное документальное оформление, своевременное отражение в учете поступления декораций, их внутреннее перемещение (из мастерских в подразделения, обслуживающие сцену, из спектакля в спектакль, из текущего репертуара в запас) и выбытие (безвозмездная передача, реализация или ликвидация).
При ведении бухгалтерского учета декораций необходимо руководствоваться:
федеральными стандартами госфинансов (СГС "Основные средства" , СГС "Запасы« [1] ); [2]
Инструкцией № 157н ; [3]
Временными методическими рекомендациями о порядке учета сценическо-постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия, утвержденными Приказом Минкультуры РФ от 10.08.2007 №?1249 (далее — Рекомендации), которые применяются в части, не противоречащей вышеназванным нормативным актам по ведению бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы.
Принятие декораций к учету
На основании положений Рекомендаций декорации принимаются к учету в состав основных средств либо материальных запасов в зависимости срока их полезного использования. Как правило, декорации служат театру многие месяцы и годы, пока спектакли, под которые они изготавливаются, входят в репертуар.
Такие декорации следует включать в состав основных средств и
Если мероприятие, под которые создаются (приобретаются) декорации, проводится в течение непродолжительного времени (менее одного года) и в дальнейшем эти декорации не потребуются, то в этом случае учитывать на счете 0?101?08?000 «Прочие основные средства». их следует отнести к материальным запасам и учитывать на счете 0?105?06?000 «Прочие материальные запасы».
Декорациям, отнесенным к объектам основных средств (за исключением объектов стоимостью до 10?000 руб. включительно), присваиваются
инвентарные номера. Порядок формирования инвентарных номеров разрабатывается учреждением самостоятельно и закрепляется в учетной политике. Как правило, первые разряды в инвентарном номере присваиваются в соответствии с названием спектакля, остальные — согласно порядковому номеру декорации.
Инвентарные номера наносятся на декорации различными способами: краской (устойчивой к стиранию и химическим воздействиям), клеймением, насечкой, вышиванием, прикреплением жетона и т.?п. — так, чтобы их не видел зритель, но легко мог найти работник театра.
На декорации — объекты основных средств стоимостью свыше 10?000?руб. начисляется амортизация в порядке, установленном п. 39 СГС «Основные средства».
Декорации могут изготавливаться в мастерских театра либо сторонними организациями. Учреждение культуры вправе заключить контракт на изготовление и поставку декораций с единственным поставщиком на основании пп. 17 п. 1 ст. Федерального закона от 05.04.2013 №?44?ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Практические примеры
Рассмотрим на примерах порядок отражения в бухгалтерском учете операций по изготовлению (приобретению) декораций.
В мастерской театра (бюджетное учреждение) в рамках основной деятельности по выполнению госзадания изготовили декорацию для балета «Щелкунчик». Балет будут показывать на сцене в течение нескольких лет. Комиссия по поступлению и выбытию активов установила для данной декорации срок полезного использования — 5 лет (60 месяцев) и включила ее в состав прочих основных средств (иное недвижимое имущество).
При изготовлении декорации были произведены следующие расходы (560?400?руб.):
В бухгалтерском учете театра операции по принятию к учету декорации отразятся следующим образом:
200?000?руб. — зарплата сотрудникам;
60?400?руб. — начисления на зарплату (30,2?%, в том числе: 22?% — взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 44?000?руб., 5,1?% — взносы на обязательное медицинское страхование в размере 10?200?руб., 2,9?% — взносы на обязательное социальное страхование в размере 5?800?руб., 0,2?% — взносы на травматизм в размере 400?руб.);
300?000?руб. — на приобретение расходных материалов (деревянные и металлические конструкции, ткань, швейная фурнитура, краски, кисти).
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Сформирована первоначальная стоимость декорации:
а) в сумме расходов на зарплату
4?106?31?310
4?302?11?737
200?000
б) в сумме страховых взносов:
60?400
— на ОПС
4?106?31?310
4?303?10?731
44?000
— на ОМС
4?106?31?310
4?303?07?731
10?200
— на ОСС
4?106?31?310
4?303?02?731
5?800
— на травматизм
4?106?31?310
4?303?06?731
400
в) в сумме израсходованных расходных материалов
4?106?31?310
4?106?36?446
300?000
Принята к учету в состав основных средств по первоначальной стоимости изготовленная декорация
4?101?38?310
4?106?31?310
560?400
Начислена ежемесячная амортизация на декорацию
(560?400?руб. / 60 мес.)
4?109?60?271
4?104?38?411
9?340
Автономное учреждение культуры заключило с коммерческой организацией договор на изготовление декорации к спектаклю. Общая стоимость декорации — 75?000?руб. Доставка была осуществлена по отдельному договору транспортной компанией. Стоимость услуг — 5?000?руб.
На закупку и доставку декораций были потрачены средства, полученные от приносящей доход деятельности (не облагается НДС).
Поскольку спектакль включен в постоянный репертуар учреждения, декорации планируется использовать в течение нескольких лет. С учетом этого изготовленные декорации включены комиссией в состав прочих основных средств (иного движимого имущества).
В бухгалтерском учете учреждения культуры операции по принятию к учету декорации будут оформлены следующим образом:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражены расходы на изготовление декорации
2?106?31?310
2?302?31?734
75?000
Отражены расходы на доставку декорации
2?106?31?310
2?302?22?734
5?000
Принята к учету в состав основных средств по первоначальной стоимости изготовленная декорация
(75?000 5?000) руб.
2?101?38?310
2?106?31?310
80?000
Начислена 100?%-я амортизация при вводе декорации в эксплуатацию
2?109?60?271
2?104?38?411
80?000
Бюджетное учреждение культуры приобрело у коммерческой организации за счет собственных средств декорацию на сумму 17?000?руб., необходимую для детского спектакля, который будет идти в течение трех месяцев. Комиссия приняла решение об отнесении декорации в состав прочих материальных запасов.
В бухгалтерском учете учреждения составлены следующие бухгалтерские записи:
Поскольку декорация приобреталась под определенный спектакль, в дальнейшем ее использование не планируется. По завершении периода проведения спектакля декорация списана и уничтожена.
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Поступила декорация
2?105?36?346
2?302?34?734
17?000
Списана декорация по завершении спектакля
2?109?60?272
2?105?36?446
17?000
Списание декораций
Выбытие декораций с учета производится по следующим основаниям:
Согласно разд. 4 Рекомендаций спектакль исключается из текущего репертуара на основании приказа руководителя театра. В первой части указывается дата закрытия спектакля, а во второй — состав комиссии (как правило, она постоянно действующая) по размонтировке материального оформления спектакля, исключаемого из репертуара. Также в приказе прописывается срок, в течение которого комиссия должна представить руководителю театра на утверждение оформленные документы на размонтировку. физический износ. Декорации постоянно собираются и разбираются, переносятся из склада на сцену и обратно, грузятся на автомашины, перевозятся, то есть находятся в самых жестких условиях эксплуатации. Конечно, это в первую очередь сказывается на их внешнем виде. Сильно изношенные и не подлежащие ремонту декорации списываются; исключение из репертуара (закрытие) спектакля, для которого были изготовлены декорации; продажа или безвозмездная передача неиспользуемых декораций; стихийные и иные бедствия (пожары, наводнения) и катастрофы, в результате которых декорации были испорчены; хищение декораций.
По приказу руководителя об исключении спектакля из репертуара комиссия непосредственно осматривает все материальное оформление спектакля и исходя из состояния отдельных объектов, принимает решение о списании или о внутреннем перемещении декораций (на склад, в другой спектакль). Такое решение оформляется соответствующими документами: актом о списании, накладной на внутреннее перемещение. Декорации, отнесенные бюджетными (автономными) учреждениями к особо ценному имуществу, списываются только после согласования с учредителем. Казенные учреждения не вправе распоряжаться без согласия собственника любым имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления. Разборка и демонтаж декораций, а также их ликвидация
до получения соответствующего разрешения не допускаются.
Детали, материалы, утиль, остающиеся у учреждения в результате разборки, утилизации (ликвидации) декораций, приходуются на склад по текущей оценочной стоимости на дату их принятия к бухгалтерскому учету (п. 106 Инструкции № 157н).
Практические примеры
Рассмотрим на примерах порядок отражения в бухгалтерском учете операций по списанию декораций.
Согласно приказу руководителя театра (бюджетное учреждение) спектакль исключается из репертуара. По решению комиссии декорации, созданные под этот спектакль, подлежат списанию и разборке. Стоимость декораций составила 130?000?руб., они числятся на счете 4?101?38?000. Амортизация по ним начислена полностью.
В результате разборки списанных декораций на склад театра оприходованы:
Данные материалы могут быть использованы при изготовлении декораций для другого спектакля.
деревянные бруски на сумму 3?000?руб.;
металлические трубы на сумму 5?000?руб.
В бухгалтерском учете учреждения будут составлены следующие записи:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны декорации в связи исключением спектакля из репертуара театра
4?104?38?411
4?101?38?410
130?000
Приняты к учету материалы, оставшиеся после разборки декораций
(3?000 5?000) руб.
2?105?34?344
2?401?10?172
8?000
В результате пожара на складе театра (автономное учреждение) были полностью уничтожены декорации, изготовленные для спектакля. По результатам работы специальной комиссии было установлено, что пожар возник из?за короткого замыкания электропроводки.
По факту возникшего чрезвычайного происшествия комиссия оформила акт о списании сгоревших декораций, приложив копию справки МЧС, подтверждающей факт пожара.
Декорации стоимостью 500?000?руб. были задействованы в спектакле текущего репертуара и числились на счете 4?101?38?000. На момент возникновения пожара амортизация на них была начислена в сумме 170?000?руб.
В бухгалтерском учете театра операции по списанию декораций отразятся следующим образом:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны декорации, уничтоженные в результате пожара:
— в сумме начисленной амортизации
4?104?38?411
4?101?38?410
170?000
— в сумме остаточной стоимости
(500?000 ? 170?000) руб.
4?401?20?273
4?101?38?410
330?000 Подведем итоги.
Декорации, которые изготавливаются для проведения спектаклей и иных зрелищных мероприятий, за исключением дежурной одежды сцены, дежурных станков и лестниц, относятся к сценическо-постановочным средствам.
В зависимости от срока полезного использования декорации подлежат учету либо в составе основных средств (счет 0?101?08?000), либо в составе материальных запасов (счет 0?101?06?000).
При отражении операций по поступлению и выбытию декораций необходимо учитывать рекомендации Минкультуры, но только в части, не противоречащей действующим нормативным актам, устанавливающим общие правила ведения бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы.
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н. [1]
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н. [2] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. [3]