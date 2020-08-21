Брак по расчёту с пропиской в доме под снос, чтобы потом получить квартиру больше. Реально ли это?

Из года в год сотни и тысячи домов по всей России признаются аварийными и непригодными для проживания. Чтобы обеспечить население новым жильем, созданы программы по ликвидации такого жилья.

Казалось бы, живущие в таких домах собственники должны радоваться, что скоро смогут въехать в отвечающую всем санитарным нормам квартиру. Но к сожалению, в действительности все может сложиться иначе. Виной тому различные «уловки» и злоупотребления как со стороны самих владельцев ветхого жилья, так и со стороны недобросовестных граждан, желающих обманным путем получить новостройку взамен на старую «хрущевку». Выходить за рамки правового поля в этом вопросе могут и сами власти, которые либо вследствие некомпетентности, либо умышленно допускают нарушения прав отселяемых владельцев непригодного жилпомещения.