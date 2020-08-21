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Брак по расчёту с пропиской в доме под снос, чтобы потом получить квартиру больше. Реально ли это?

Из года в год сотни и тысячи домов по всей России признаются аварийными и непригодными для проживания. Чтобы обеспечить население новым жильем, созданы программы по ликвидации такого жилья.

Казалось бы, живущие в таких домах собственники должны радоваться, что скоро смогут въехать в отвечающую всем санитарным нормам квартиру. Но к сожалению, в действительности все может сложиться иначе. Виной тому различные «уловки» и злоупотребления как со стороны самих владельцев ветхого жилья, так и со стороны недобросовестных граждан, желающих обманным путем получить новостройку взамен на старую «хрущевку». Выходить за рамки правового поля в этом вопросе могут и сами власти, которые либо вследствие некомпетентности, либо умышленно допускают нарушения прав отселяемых владельцев непригодного жилпомещения.

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На днях мне пришёл интересный вопрос: есть ли смысл в браке по расчету с пропиской в доме под снос, чтобы потом получить квартиру побольше? Ответ — в моей сегодняшней статье.

Какой дом можно считать аварийным?

Основания для признания признания жилого помещения непригодным для проживания, а многоквартирного дома — аварийным и подлежащим сносу или реконструкции содержатся в Постановлении Правительства РФ за номером 47 от 28 января 2006 года.

Если говорить в общем, это аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или многоквартирного дома в целом. Характеризуется различными деформациями и повреждениями несущих конструкций, что в целом свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, или кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости дома.

Многоквартирные дома, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление, также могут быть признаны аварийными. Но это далеко не все основания, более подробно ознакомиться со всеми пунктами можно по ссылке.

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В случае, если многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, то его жилые помещения являются непригодными для проживания. Чаще всего при расселении из такого дома владельцам дадут равнозначное жилье. Но и здесь есть множество нюансов. Но вернемся к сегодняшней теме.

Есть ли смысл прописываться в доме под снос, чтобы в дальнейшем получить жилье посолиднее?

Регистрировать кого-либо на своей жилплощади после того, как дом был признан непригодной к проживанию, либо было вынесено соответствующее решение о сносе, не имеет смысла. Поэтому если вы рассчитываете «вписаться» в самый последний момент и получить свой «лакомый кусочек» в новом жилье — у вас ничего не получится.

Дело в том, что при расчёте площадей, предоставляемых расселяемым гражданам, принимаются во внимание только лица, учтённые по данному адресу до момента вынесения решения, а в большинстве случаев — прописанные более пяти лет до сноса. Ко всему прочему, в большинстве случаев постоянная регистрация по расселяемому адресу прекращается с момента вынесения решения о расселении, а чаще всего задолго заранее.

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Кроме того, если вы только планируете приобретать жилье, подлежащее сносу, нужно четко определиться с конечной целью такой покупки. Здесь есть немалое количество «подводных камней», которые стоит иметь в виду. Нужно четко понимать:

  • как проходит процесс расселения;
  • каковы сроки сноса;
  • на какую жилплощадь в дальнейшем можно рассчитывать.
Если ваша итоговая цель — инвестиции, то прежде чем покупать недвижимость под снос, оцените, есть ли в этом смысл с финансовой точки зрения. Не получится ли так, что, вложив денежные средства, вы надолго застрянете в ветхом доме, где постоянно требуется что-то ремонтировать?

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